Тайны еврейских праздников - Рав Матитьягу Глазерсон

Неискушенному наблюдателю может показаться, что еврейский алфавит — это просто набор условных знаков, некий общепринятый код. Что, скажем, когда-то и кем-то было решено, что губные звуки будут обозначаться буквами ב, ו, מ, פ («бейт», «вав», «мем», «пей»), и этим буквам было придумано соответствующее начертание, и что точно так же были придуманы начертания и других букв.

Предположение это, на первый взгляд, вполне разумно, ведь во всех прочих языках буквы, действительно, являются просто условными обозначениями, общепринятым кодом. Разумеется, такое предположение могут делать лишь те, кто считает, что еврейский алфавит ничем не отличается от других алфавитов и, более того, еврейский народ принципиально не отличается от прочих народов.Согласно таким представлениям, все было очень просто: буквы еврейского алфавита выглядят так, а не иначе, потому, что такую форму придал им Моше в минуту озарения. По мнению тако го наблюдателя, слова — лишь средство донести до слушателя мысли говорящего, и слова устной речи мало чем отличаются от слов речи письменной.

Например, врач пишет учебник по медицине. Он вовсе не рассчитывает на то, что сам по себе учебник сможет кого-то излечить. Автор просто намерен изложить в своем труде свои взгляды на медицину. Если читатель, освоив учебник, усвоил и знания, изложенные в нем, сама книга ему больше не нужна. А если кто-то потратил на штудирование этого учебника много лет и так ничему и не научился, то книга не принесла ему никакой пользы, напротив, причинила вред — ведь он даром потратил уйму времени.Согласно таким представлениям, Тора может быть уподоблена этому учебнику. Цель Торы — изложить все, что может способствовать совершенствованию души.

Если человек, изучая Тору, не извлек из нее необходимых ему знаний, то он (не дай Бог!) потратил время зря. Однако такой подход к Торе совершенно неверен, ибо Тора, несомненно, есть нечто гораздо большее, чем свод, пусть даже самых необходи- мых и полезных сведений. «Слова Торы оживляют душу» (Тегилим 19:8). Подтверждением тому является Галаха — постановление мудрецов, обязывающее каждого еврея ежедневно читать соответствующий фрагмент недельного раздела Торы, причем прочесть его следует дважды на святом языке и еще раз — в переводе Онклоса на арамейский язык.

Рав Матитьягу Глазерсон - Тайны еврейских праздников

Иерусалим ,2017

Мосты культуры / Гешарим

ISBN 978-5-93273-490-2

192с.

Рав Матитьягу Глазерсон - Тайны еврейских праздников - Содержание

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СВЯТОГО ЯЗЫКА

из книги «Пардес римоним» («Гранатовый сад»)

Глава 1, «Врата букв»

ВВЕДЕНИЕ В УЧЕНИЕ О ГЕМАТРИЯХ

1.Первичная гематрия

2.Редуцированная гематрия («малая гематрия»), или «малое числовое значение» («миспар катан»)

3.Полная гематрия

4.Гематрия, основанная на взаимозаменяемости букв, передающих «фонетически родственные» звуки,т.е. звуки, образуемые в одной и той же области рта или гортани

5.«Ат-баш» א-ת, ב־־ש трансформация

трансформация 6.Добавление «колеля» («дополняющей» цифры)

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СФИРОТ

ЭАУА-БИНА

Элул — зодиакальный знак «Дева»

Элул — начало ведущей ввысь лестницы

Дни Элула — дни чистоты

Страх и скромность — источник раскаяния

Истина — фундамент раскаяния

ПРАЗДНИК НОВОАЕТИЯ

Начало года — начало перемен

Значение скромности и смирения

Шофар поднимает человека к его высшим корням

Мир — единство суда и милости

Тишри — намек на звуки шофара

Звук — ведущая наверх лестница

Новолетие — день памяти

Шофар — символ свободы

Глас шофара — пробуждение жизни

ДЕНЬ ВСЕПРОЩЕНИЯ

День Всепрощения — святая святых мира, времени и человека

Искупление — покров

День Всепрощения — корень истины

День Всепрощения — день света

СУККОТ

Куща — символ веры

Суккот — трактат и царское достоинство

Куща Яакова

Куща — Дух святости

Куща — мир и спокойствие

Куща — знак ה

Куща — Аарон

Куща — знание

Праздник Суккот и его гости

Куща — Цион и святыня

Семь пастырей — семь предметов

Четыре предмета и части тела

Четыре предмета — четыре стихии

Шмини Ацерет — полнота царства

Рав Матитьягу Глазерсон - Тайны еврейских праздников - Суккот

Куща — символ веры Праздник הסוכות (Суккот), название которого происходит от слова סוכה (куща), является итогом ( סיכום ) Новолетия и Дня Всепрощения. Это выражено в числовом значении слова סוכה (куща), равном 91 (60 + 6 + 20 + 5). 91 — это сумма гематрий двух Б-жественных Имен, одно из которых, אדנ-י (65), символизирует силу Суда, а другое, י-ה-ו-ה (26), указывает на силу Милосердия: 65 + 26 = 91. Первое из Имен, אדנ-י , связано с Новолетием, когда выносятся тяжелые и мягкие приговоры, а второе Имя связано с Днем Всепрощения, когда первосвященник в белых одеждах входил в сокровенные глубины Храма; в этот день открывается милость над Исраэлем и принимается раскаяние евреев. Число 91 является числовым значением слова 50 + 40 + 1 ) אמן ), коренного для слова אמונה (вера). Слово אמן (амен) символизирует признание того, что один и тот же Б ־ г, единый Г-сподь, управляет как силою Суда, которая выражена Именем אדנ-י ,так и Милосердием, выраженным Именем י-ה־ו-ה , и Его управление миром, гармонично сочетающее строгость с милостью, ведет мир к совершенству.

Слово סוכה (куща) напоминает о Б ־ жественном руководстве евреями в пустыне, когда наказания сочетались с милостями, и олицетворяет собой здание еврейской веры. Поэтому в книге Зогар куща называется «сенью веры». То, что праздник Суккот ( סוכות ) подводит итог ( סכום ) Дням Трепета, явствует также из даты, на которую выпадает первый день этого праздника — 15 Тишри. Число 15 является гематрией двух первых букв Б-жественного Имени: 10 ) י ) и 5 ) ה ). Буква י , первая в Имени, намекает на мудрость, обитающую в голове ( ראש ), и символизирует ראש השנה (Новолетие), ибо усилия, которые прилагаются во время этого праздника, направлены на исправление мыслей и замыслов. Буква ה , вторая в Б-жественном Имени, намекает на разум, расположенный в сердце, и служит символом Дня Все- прощения, поскольку этот день посвящен исправ- лению сердца, что внешне выражается в большом количестве покаянных молитв, во время которых бьют себя в грудь напротив сердца.