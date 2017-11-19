Настоящая книга написана для людей, знакомых с алфавитом Иврита, с Торой (хотя бы в первом простейшем уровне понимания) и проявляющих интерес к Её более глубокому изучению. Легче эту книгу будет читать тем, кто, пусть даже в малой мере, познакомился с книгами авторов [2-40] , вышедшими в свет ранее.

Это объясняется тем, что, дойдя до определённого уровня в своих исследованиях, авторы с достигнутых позиций продолжают (с Б ־ жьей помощью) настоящей книгой своё погружение в глубины Торы. Кроме того в книге использованы результаты, полученные авторами ранее. Здесь уместно напомнить слова Раби Цадок а ־ Коэн в «Ресисей лайла» (осколки ночи), где он пишет [41] :«Хотя последние поколения чрезвычайно «низкорослы», тем не менее есть у них преимущество карлика, стоящего на плечах гиганта, ибо доступны им уже все врата понимания, открытые прежними мудрецами, и они занимаются продолжением - пониманием, обновлением и попытками приоткрыть другие врата понимания. Они занимаются глубинами понимания».

На страницах книг Священного Писания рассыпаны бесценные сокровища. Из этой кладези мудрости авторы выбирали знания о буквах и словах, которые лежат в основе нашего Мироздания. Каждая буква - величественный и прекрасный дворец, заключающий в себе концентрацию духовных сил. Общеизвестно, что Тора - Инструкция людям о Мире, Сотворённом Б-гом. В ней есть история, Заповеди, объяснения, касающиеся постройки Храма, размеры ковчега Ноаха и многое другое, что человек видит при поверхностном Её изучении ( уровень «пшат» ).

На более глубоких уровнях познания Торы можно увидеть вещи, относящиеся к самой Торе, ответы на вопрос: что такое Тора? В этой книге мы хотели остановиться на одном из аспектов поставленного вопроса: что говорит Тора о буквах Священного Языка? Этот вопрос возник после того, как в книге [36] появился параграф «Расшифровка по Торе аббревиатур». При написании этого раздела мы пользовались компьютерной программой, построенной для нас г-ном А.Сапожниковым, который принял участие и в подготовке настоящей книги, написав несколько важных компьютерных программ, результаты использования которых включены в книгу.

Рав Матитьягу Глазерсон - Тора о буквах

Иерусалим ,5765 год

ISBN - 965-90422-2-1

178с.

Рав Матитьягу Глазерсон - Тора о буквах - Оглавление

Обозначения

От авторов

По образу, по подобию и алеф-бэт

В начале

Из книги Менахема Менделя Катера

Расшифровка по Торе аббревиатур

Связь слов по Торе

Тора о буквах

Гиматрия букв в письменной Торе

Принадлежит ли слово Ивриту?

Заключение

Библиография

Рав Матитьягу Глазерсон - Тора о буквах - В начале

Б-г создал 22 буквы Ивритского Алфавита. Во вступлении к книге [27] отмечается, что глубинный смысл еврейских букв и слов широко обсуждается в каббалистической литературе. Этот предмет неисчерпаем, как и само Творение. В книге «Сэфэр Иецира» постоянно говорится о связи между буквами алфавита. В [39] рассматривались связи между буквами, например, на стр. 19, 58. Сейчас мы хотим посмотреть на эту проблему с другой точки зрения. Сначала Б-г создал буквы алфавита. Но эти буквы не были просто значками ... א , ב , ג ,а некоторыми устойчивыми образованиями ( אלפ, בית, גמל,...:( מלוי (см. [13] ) . Речь идёт об именах букв, идущих с Синая. В Священном Языке один значок никогда не фигурирует. В Мишне 4 главы 2 Сэфэр Иецира говорится о таблице Авраама Авину парных комбинаций букв (значков), откуда исходит каждое речение.