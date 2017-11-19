Глазерсон - Тора о буквах
Настоящая книга написана для людей, знакомых с алфавитом Иврита, с Торой (хотя бы в первом простейшем уровне понимания) и проявляющих интерес к Её более глубокому изучению. Легче эту книгу будет читать тем, кто, пусть даже в малой мере, познакомился с книгами авторов [2-40] , вышедшими в свет ранее.
Это объясняется тем, что, дойдя до определённого уровня в своих исследованиях, авторы с достигнутых позиций продолжают (с Б־жьей помощью) настоящей книгой своё погружение в глубины Торы. Кроме того в книге использованы результаты, полученные авторами ранее. Здесь уместно напомнить слова Раби Цадок а־Коэн в «Ресисей лайла» (осколки ночи), где он пишет [41] :«Хотя последние поколения чрезвычайно «низкорослы», тем не менее есть у них преимущество карлика, стоящего на плечах гиганта, ибо доступны им уже все врата понимания, открытые прежними мудрецами, и они занимаются продолжением - пониманием, обновлением и попытками приоткрыть другие врата понимания. Они занимаются глубинами понимания».
На страницах книг Священного Писания рассыпаны бесценные сокровища. Из этой кладези мудрости авторы выбирали знания о буквах и словах, которые лежат в основе нашего Мироздания. Каждая буква - величественный и прекрасный дворец, заключающий в себе концентрацию духовных сил. Общеизвестно, что Тора - Инструкция людям о Мире, Сотворённом Б-гом. В ней есть история, Заповеди, объяснения, касающиеся постройки Храма, размеры ковчега Ноаха и многое другое, что человек видит при поверхностном Её изучении ( уровень «пшат» ).
На более глубоких уровнях познания Торы можно увидеть вещи, относящиеся к самой Торе, ответы на вопрос: что такое Тора? В этой книге мы хотели остановиться на одном из аспектов поставленного вопроса: что говорит Тора о буквах Священного Языка? Этот вопрос возник после того, как в книге [36] появился параграф «Расшифровка по Торе аббревиатур». При написании этого раздела мы пользовались компьютерной программой, построенной для нас г-ном А.Сапожниковым, который принял участие и в подготовке настоящей книги, написав несколько важных компьютерных программ, результаты использования которых включены в книгу.
Рав Матитьягу Глазерсон - Тора о буквах
Иерусалим ,5765 год
ISBN - 965-90422-2-1
178с.
Рав Матитьягу Глазерсон - Тора о буквах - Оглавление
- Обозначения
- От авторов
- По образу, по подобию и алеф-бэт
- В начале
- Из книги Менахема Менделя Катера
- Расшифровка по Торе аббревиатур
- Связь слов по Торе
- Тора о буквах
- Гиматрия букв в письменной Торе
- Принадлежит ли слово Ивриту?
- Заключение
Библиография
Рав Матитьягу Глазерсон - Тора о буквах - В начале
Б-г создал 22 буквы Ивритского Алфавита. Во вступлении к книге [27] отмечается, что глубинный смысл еврейских букв и слов широко обсуждается в каббалистической литературе. Этот предмет неисчерпаем, как и само Творение. В книге «Сэфэр Иецира» постоянно говорится о связи между буквами алфавита. В [39] рассматривались связи между буквами, например, на стр. 19, 58. Сейчас мы хотим посмотреть на эту проблему с другой точки зрения. Сначала Б-г создал буквы алфавита. Но эти буквы не были просто значками ... א , ב , ג ,а некоторыми устойчивыми образованиями (אלפ, בית, גמל,...:( מלוי (см. [13] ) . Речь идёт об именах букв, идущих с Синая. В Священном Языке один значок никогда не фигурирует. В Мишне 4 главы 2 Сэфэр Иецира говорится о таблице Авраама Авину парных комбинаций букв (значков), откуда исходит каждое речение.
Итак, выбирая из алфавита любую букву, как значок, мы вытягиваем вместе с ней (מלוי ) наполнение этой буквы. Известно, что в Торе нет двух одинаковых букв алеф или бэт, или ..., тав, как нет двух одинаковых людей (душ), которым Б־г на Синае дал по букве каждому ([40] стр. 119). Т.к. любые две буквы א различны, будем предполагать, что они притягиваются друг к другу какой-то духовной силой. То же относится и к другим буквам алфавита. Таким образом, существуют две силы: одна, связывающая значки, образующие имя буквы, а другая - притягивающая друг к другу буквы, изображаемые одним и тем же значком.Алеф из наполнения буквы «хэй» связана с «пэй» и «ламэд» по принципу связи букв имени (буквы). По этому же принципу связаны «пэй» и «хэй». Линия «алеф-алеф» говорит о связи между буквами одного и того же значка «алеф». Следовательно, между буквами «алеф» и «хэй» имеется 5 связей. Ниже приведена таблица, показывающая число связей между буквами Ивритского Алфавита.
Как многогранна сама Святая Тора!!!