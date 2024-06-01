Предлагаемая вниманию читателя книга является очередным выпуском скандинавской серии Свода «Древнейшие источники по истории Восточной Европы», основанного членом-корреспондентом АН СССР Владимиром Терентьевичем Пашуто и издающегося с 1977 г. Она включает «Сагу об Ингваре Путешественнике» — памятник древнеисландской литературы XIII в. Сага посвящена описанию похода, который отряд шведов под предводительством Ингвара совершил по Восточной Европе в середине XI в. Историческая достоверность этой экспедиции подтверждена большим числом камней с руническими надписями, в которых упоминаются соратники Ингвара. Без учета этих свидетельств невозможно оценить содержание саги. Их исследование в данной работе, так же как и публикация двадцати пяти надписей в Приложении, осуществлено Е. А. Мельниковой.

Сага причисляется исследователями к группе викингских саг о древних временах, поскольку ее сюжет оформлен в соответствии с принципами, характерными для этой группы памятников: реалистические рассказы о пребывании отряда на Руси, преодолении им порогов на русских реках и столкновениях христиан с язычниками перемежаются описаниями встреч путешественников с фантастическими существами — великанами, драконами, циклопами и даже с дьяволом. Подобное переплетение истории и вымысла в «Саге об Ингваре» определило основное направление ее изучения: с 1762 г., когда она была впервые опубликована Нильсом Брокманом, она рассматривалась главным образом как источник, дополняющий свидетельства шведских рунических надписей. На протяжении прошедших двухсот сорока лет интерес к саге проявлялся неравномерно. Редкие находки рунических надписей, упоминающих Ингвара и включающих информацию, которая, как казалось, может быть объяснена сюжетом произведения, по-рождали новые гипотезы. Однако вспышки интереса сменялись разочарованием из-за невозможности увязать имеющиеся в рунах и в саге факты.

Тенденция к механическому повтору выводов, к которым пришли еще первые исследователи саги, доминировала в историографии вплоть до второй половины XX в., когда привлечение других письменных памятников, в частности восточных, позволило ученым найти новые аспекты анализа саги и сделать интересные наблюдения. Одностороннее привлечение «Саги об Ингваре» как вспомогательного источника повлекло за собой недостаточное ее изучение как памятника древнеисландской словесности. Вопросы, касающие ся авторства и времени создания саги, ее источников и взаимосвязей с другими исландскими и континентальными западноевропейскими произведениями, ее жанровых характеристик и места в средневековой исландской культуре, равно как и многие другие, либо не нашли однозначного ответа, либо не были ясно сформулированы. Попытка исследовать некоторые из этих проблем предпринята мной во введении к тому.

Глазырина Галина - Сага об Ингваре Путешественнике - Текст, перевод, комментарий

2-е изд., испр. и доп.

М.: Издательская группа «Альма Матер»; «Гаудеамус», 2024, 475 с.: ил.

Серия "Древнейшие источники по истории Восточной Европы", "Эпохи. Средние века.Тексты"

ISBN 978-5-98426-221-7

Глазырина Галина - Сага об Ингваре Путешественнике - Текст, перевод, комментарий - Оглавление

От автора

Введение

Рукописная и археографическая традиции «Саги об Ингваре» Рукописная традиция Основные издания Переводы

Происхождение «Саги об Ингваре» О возникновении прозвища «Путешественник» в названии саги История создания «Саги об Ингваре»

Содержание, структура и основные источники «Саги об Ингваре»

Пролог «Саги об Ингваре» Основная часть «Саги об Ингваре»: повествования о походах Ингвара и его сына Свейна Эпилог Об авторстве и времени создания «Саги об Ингваре»

Поход Ингвара: реальность или художественный вымысел? Маршрут и датировка похода Ингвара в историографии Поход Ингвара в шведских рунических надписях (Е.А. Мельникова) Историческая основа сюжета и последующая переработка сказания



Сага об Ингваре Путешественнике

Yngvars saga

Перевод

Комментарий

Приложение (Е.А. Мельникова)