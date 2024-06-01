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Глазырина - Сага об Ингваре Путешественнике

Глазырина Галина - Сага об Ингваре Путешественнике - Текст, перевод, комментарий
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism
Series Эпохи. Средние века. Тексты (9 books)
Предлагаемая вниманию читателя книга является очередным выпуском скандинавской серии Свода «Древнейшие источники по истории Восточной Европы», основанного членом-корреспондентом АН СССР Владимиром Терентьевичем Пашуто и издающегося с 1977 г. Она включает «Сагу об Ингваре Путешественнике» — памятник древнеисландской литературы XIII в. Сага посвящена описанию похода, который отряд шведов под предводительством Ингвара совершил по Восточной Европе в середине XI в. Историческая достоверность этой экспедиции подтверждена большим числом камней с руническими надписями, в которых упоминаются соратники Ингвара. Без учета этих свидетельств невозможно оценить содержание саги. Их исследование в данной работе, так же как и публикация двадцати пяти надписей в Приложении, осуществлено Е. А. Мельниковой.
Сага причисляется исследователями к группе викингских саг о древних временах, поскольку ее сюжет оформлен в соответствии с принципами, характерными для этой группы памятников: реалистические рассказы о пребывании отряда на Руси, преодолении им порогов на русских реках и столкновениях христиан с язычниками перемежаются описаниями встреч путешественников с фантастическими существами — великанами, драконами, циклопами и даже с дьяволом. Подобное переплетение истории и вымысла в «Саге об Ингваре» определило основное направление ее изучения: с 1762 г., когда она была впервые опубликована Нильсом Брокманом, она рассматривалась главным образом как источник, дополняющий свидетельства шведских рунических надписей. На протяжении прошедших двухсот сорока лет интерес к саге проявлялся неравномерно. Редкие находки рунических надписей, упоминающих Ингвара и включающих информацию, которая, как казалось, может быть объяснена сюжетом произведения, по-рождали новые гипотезы. Однако вспышки интереса сменялись разочарованием из-за невозможности увязать имеющиеся в рунах и в саге факты.
Тенденция к механическому повтору выводов, к которым пришли еще первые исследователи саги, доминировала в историографии вплоть до второй половины XX в., когда привлечение других письменных памятников, в частности восточных, позволило ученым найти новые аспекты анализа саги и сделать интересные наблюдения. Одностороннее привлечение «Саги об Ингваре» как вспомогательного источника повлекло за собой недостаточное ее изучение как памятника древнеисландской словесности. Вопросы, касающие ся авторства и времени создания саги, ее источников и взаимосвязей с другими исландскими и континентальными западноевропейскими произведениями, ее жанровых характеристик и места в средневековой исландской культуре, равно как и многие другие, либо не нашли однозначного ответа, либо не были ясно сформулированы. Попытка исследовать некоторые из этих проблем предпринята мной во введении к тому.

Глазырина Галина - Сага об Ингваре Путешественнике - Текст, перевод, комментарий

2-е изд., испр. и доп.
М.: Издательская группа «Альма Матер»; «Гаудеамус», 2024, 475 с.: ил.
Серия "Древнейшие источники по истории Восточной Европы", "Эпохи. Средние века.Тексты"
ISBN 978-5-98426-221-7

Глазырина Галина - Сага об Ингваре Путешественнике - Текст, перевод, комментарий - Оглавление

От автора
Введение
  • Рукописная и археографическая традиции «Саги об Ингваре»
    • Рукописная традиция
    • Основные издания
    • Переводы
  • Происхождение «Саги об Ингваре»
    • О возникновении прозвища «Путешественник» в названии саги
    • История создания «Саги об Ингваре»
  • Содержание, структура и основные источники «Саги об Ингваре»
  • Пролог «Саги об Ингваре»
    • Основная часть «Саги об Ингваре»: повествования о походах Ингвара и его сына Свейна
    • Эпилог
    • Об авторстве и времени создания «Саги об Ингваре»
  • Поход Ингвара: реальность или художественный вымысел?
    • Маршрут и датировка похода Ингвара в историографии
    • Поход Ингвара в шведских рунических надписях (Е.А. Мельникова)
    • Историческая основа сюжета и последующая переработка сказания
Сага об Ингваре Путешественнике
  • Yngvars saga
  • Перевод
  • Комментарий
Приложение (Е.А. Мельникова)
  • Шведские рунические памятники в честь участников похода Ингвара
    • Надписи, бесспорно упоминающие поход Ингвара
    • Надписи, предположительно упоминающие поход Ингвара
  • Summary (E. Melnikova)
  • Источники, литература, сокращения
  • Указатели
    • Указатель личных имен
    • Указатель географических названий
  • Список изданных томов серии «Древнейшие источники по истории Восточной Европы» (до 1993 г. — «Древнейшие источники по истории народов СССР»)
Views 190
Rating 5.0 / 5
Added 01.06.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

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