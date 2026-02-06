Гленн Деніз - Сезон зими

Книга Деніз Гленн «Сезон зими» — це глибоке та щире дослідження біблійної Книги Екклезіяста, написане спеціально для жінок, які переживають складні періоди життя. Авторка порівнює життєві випробування, такі як догляд за літніми батьками, хвороби близьких або власні вікові зміни, із «сезоном зими» — часом, коли ми особливо потребуємо мудрості, яку неможливо здобути в сонячні дні благополуччя. Через призму досвіду наймудрішого царя Соломона, Деніз Гленн допомагає знайти вічні орієнтири у світі, де все здається «марнотою».

Видання побудоване як семитижневий інтерактивний курс, що поєднує вивчення Біблії з практичними порадами. Для кращого засвоєння істин авторка вводить художню лінію — історію родини Пейдж, де п'ять дуже різних сестер стикаються з власними «зимами». На прикладі їхнього життя читачки вчаться приймати різні періоди долі, правильно розпоряджатися ресурсами та готувати спадкоємців. Книга закликає не просто перечекати холодні часи, а побачити в них Божий задум для досягнення повноти та балансу.

Це не просто підручник, а «випускний курс мудрості» для тих, хто хоче прожити життя зі змістом навіть тоді, коли воно здається коротким або важким. Деніз Гленн переконливо показує, що слова Соломона — це не песимістичне нарікання, а шлях до справжньої радості та миру. Книга стане надійним супутником для малих груп або особистого тихого часу, допомагаючи кожній жінці залишити минуле позаду та гідно зустріти майбутнє з Богом.

Деніз Гленн — Сезон зими

Луцьк: РТ «Місійна книжкова фабрика «Християнське життя», 2023. — 216 с.

ISBN 978-617-503-270-1

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