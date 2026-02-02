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Гленн Дэвид - Свобода отцовства

Гленн Дэвид - Свобода отцовства
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Educational

Книга Дэвида Гленна «Свобода отцовства» — это восьминедельный практический курс, призванный перевернуть традиционное представление о роли мужчины в семье. Автор обращается к отцам, которые часто чувствуют себя раздавленными грузом ответственности за обеспечение, воспитание и дисциплину. Главная идея книги заключается в том, что секрет успешного отцовства кроется не в увеличении собственных усилий, а в жизни «внутри Лозы» — в тесном союзе с Христом.

Используя библейскую метафору виноградника, Гленн объясняет принципы духовного роста отца. Он проводит читателя через процессы «обрезки» лишнего, удаления типичных ловушек воспитания и «прививки» к источнику божественной силы. Автор подчеркивает, что Иисус — это не просто «группа поддержки», а Тот, кто хочет действовать через отца, снимая с него изнурительную необходимость быть «супергероем» за счет лишь собственных ограниченных ресурсов.

Это издание станет надежным путеводителем для мужчин, которые стремятся обрести свободу от стресса и страха неудачи. Книга наполнена практическими упражнениями, временем для молитвы и тишины, помогая отцам стать именно теми мужчинами, которыми их задумал Бог — сильными, но зависимыми от истинного Источника жизни.

Дэвид Гленн — Свобода отцовства

Пер. с англ. — НП «Христианский издательско-просветительский центр «Кардо», 2019. — 196 с.
ISBN 978-5-00077-941-5

Дэвид Гленн — Свобода отцовства - Содержание

  • Неделя 1: Источник сил (Жизнь внутри Лозы как фундамент).

  • Неделя 2-3: Принцип ветви (Корень проблем и типичные ловушки в воспитании).

  • Неделя 4-5: Принцип секатора (Болезненная, но необходимая обрезка и удаление лишнего).

  • Неделя 6: Принцип почки (Процесс прививки к божественной силе).

  • Неделя 7-8: Принцип плода (Достижение зрелости и долгожданный сбор урожая).

Views 323
Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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