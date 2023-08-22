Гленн - Мудрость матери
Я с детства мечтала стать матерью. Куда бы я ни отправлялась, я всегда брала с собой куклу. Когда мне исполнилось 14 лет, мама объявила, что дарит мне куклу на Рождество последний раз - ей уже становилось стыдно.
Но моя любовь к малышам так и не прошла. Во время учёбы в Техасском Технологическом Университете я вышла замуж за Дэвида Гленна. Я с нетерпением ждала окончания учёбы, когда мы смогли купить свой первый маленький домик. Я так хотела как можно скорее начать полноценную семейную жизнь! Но у Бога были несколько другие планы.
У нас долгое время не было детей. В конце концов, я набралась смелости и обратилась к верующему специалисту в надежде решить проблему. Совет был прост: «Скажи Богу, что тебе нужен только Он, даже если у тебя никогда не будет детей!» С чувством уверенности, что я смогу легко справиться с любым «христианским» заданием, я вышла из кабинета и попыталась начать молиться. Но в голову закралась мысль: «А что, если Он так и сделает?»
Три дня и три ночи я боролась с Богом. Но в конце концов упала на колени и из последних сил произнесла: «Даже если у меня никогда не будет детей, я хочу, чтобы в моей жизни был только Ты!» В ту же секунду ко мне пришло умиротворение и я решила, что Бог услышал мою молитву и мы навсегда останемся бездетными. А Бог, наверное, только улыбался моим мыслям...
Три девочки, которые родились в течение следующих четырёх лет, заменили кукол моего детства, превратив мечту о материнстве в реальность. Но эта реальность совсем не походила на мои фантазии. Загруженная заботами о детях до предела, я начала свои тщательные поиски путей и методов эффективного материнства.
Дениз Гленн – Мудрость матери – Пять основополагающих принципов материнства
Пер. с англ. – Houston, TX: Kardo International Ministries, 2005. – 268 с.
Дениз Гленн – Мудрость матери – Содержание
Предисловие
ГЛАВА 1: Вводное занятие
ГЛАВА 2: Жизнь, основанная на Божьем Слове: твёрдый фундамент крепких отношений
Практический совет: Как побыть в тишине наедине с Богом, если в вашем доме никогда не бывает тихо.
ГЛАВА 3: Взаимоотношения женщины с Богом: умение доверять
Практический совет: День Субботний
ГЛАВА 4: Взаимоотношения женщины с Богом: умение быть послушной
Практический совет: Пища для всей семьи
ГЛАВА 5: Взаимоотношения мужа и жены: понятие покорности
Практический совет: Воспитание ребенка
ГЛАВА 6: Взаимоотношения мужа и жены: служение супругу
Практический совет: Романтическая атмосфера в доме
ГЛАВА 7: Взаимоотношения матери и детей: воспитание
Практический совет: Вечер в кругу семьи
ГЛАВА 8: Взаимоотношения матери и детей: дисциплина
Практический совет: Дисциплина
ГЛАВА 9: Отношения матери с миром: работа
Практический совет: Как сделать свою семью организованной
ГЛАВА 10: Отношения матери с миром: служение
Практический совет: Секреты служения
Дениз Гленн – Мудрость матери – Пособие для лидера
Пер. с англ. – Houston, TX: MotherWise, 2003. – 62 с.
Дениз Гленн – Мудрость матери – Содержание
Благодарность
Об авторе
Раздел 1. Введение
Раздел 2. Организационные вопросы
Обзор тем для обсуждения
Внеклассные встречи
Приложение
Итоговая анкета участницы курса «Мудрость матери»
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