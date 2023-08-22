Я с детства мечтала стать матерью. Куда бы я ни отправлялась, я всегда брала с собой куклу. Когда мне исполнилось 14 лет, мама объявила, что дарит мне куклу на Рождество последний раз - ей уже становилось стыдно.

Но моя любовь к малышам так и не прошла. Во время учёбы в Техасском Технологическом Университете я вышла замуж за Дэвида Гленна. Я с нетерпением ждала окончания учёбы, когда мы смогли купить свой первый маленький домик. Я так хотела как можно скорее начать полноценную семейную жизнь! Но у Бога были несколько другие планы.

У нас долгое время не было детей. В конце концов, я набралась смелости и обратилась к верующему специалисту в надежде решить проблему. Совет был прост: «Скажи Богу, что тебе нужен только Он, даже если у тебя никогда не будет детей!» С чувством уверенности, что я смогу легко справиться с любым «христианским» заданием, я вышла из кабинета и попыталась начать молиться. Но в голову закралась мысль: «А что, если Он так и сделает?»

Три дня и три ночи я боролась с Богом. Но в конце концов упала на колени и из последних сил произнесла: «Даже если у меня никогда не будет детей, я хочу, чтобы в моей жизни был только Ты!» В ту же секунду ко мне пришло умиротворение и я решила, что Бог услышал мою молитву и мы навсегда останемся бездетными. А Бог, наверное, только улыбался моим мыслям...

Три девочки, которые родились в течение следующих четырёх лет, заменили кукол моего детства, превратив мечту о материнстве в реальность. Но эта реальность совсем не походила на мои фантазии. Загруженная заботами о детях до предела, я начала свои тщательные поиски путей и методов эффективного материнства.

Дениз Гленн – Мудрость матери – Пять основополагающих принципов материнства

Пер. с англ. – Houston, TX: Kardo International Ministries, 2005. – 268 с.

Дениз Гленн – Мудрость матери – Содержание

Предисловие

ГЛАВА 1: Вводное занятие

ГЛАВА 2: Жизнь, основанная на Божьем Слове: твёрдый фундамент крепких отношений

Практический совет: Как побыть в тишине наедине с Богом, если в вашем доме никогда не бывает тихо.

ГЛАВА 3: Взаимоотношения женщины с Богом: умение доверять

Практический совет: День Субботний

ГЛАВА 4: Взаимоотношения женщины с Богом: умение быть послушной

Практический совет: Пища для всей семьи

ГЛАВА 5: Взаимоотношения мужа и жены: понятие покорности

Практический совет: Воспитание ребенка

ГЛАВА 6: Взаимоотношения мужа и жены: служение супругу

Практический совет: Романтическая атмосфера в доме

ГЛАВА 7: Взаимоотношения матери и детей: воспитание

Практический совет: Вечер в кругу семьи

ГЛАВА 8: Взаимоотношения матери и детей: дисциплина

Практический совет: Дисциплина

ГЛАВА 9: Отношения матери с миром: работа

Практический совет: Как сделать свою семью организованной

ГЛАВА 10: Отношения матери с миром: служение

Практический совет: Секреты служения

Дениз Гленн – Мудрость матери – Пособие для лидера

Пер. с англ. – Houston, TX: MotherWise, 2003. – 62 с.

Дениз Гленн – Мудрость матери – Содержание