Основой для написания этой книги послужила работа Дениз «Мудрость матери». Она вышла в свет более двадцати лет назад и в течение всего этого времени мне постоянно задавали один и тот же вопрос: «А когда вы напишите что-нибудь для мужчин?». Я работаю геофизиком в нефтяной промышленности и никогда не думал, что мне придется взяться за «перо», поэтому в ответ всегда отшучивался: «Ну, может быть, когда-нибудь».

Я до сих пор работаю геофизиком в нефтяной компании в Индонезии, но наши дети уже выросли и покинули родительский дом, поэтому все указывало на то, что время для написания книги пришло. Взяв за основу материалы Дениз, я видоизменил их так, чтобы курс отвечал потребностям мужчин. Вы увидите, что Писание для всех одно и затрагивает каждого человека, но практическое применение библейских принципов для мужчин и женин различно.

Дэвид Гленн – Отцовская мудрость – Мудрый совет для укрепления семейных уз

Луцк, РТ МКФ «Християнське життя», 2008. – 208 с.

SBN 978-966-2979-84-8

Дэвид Гленн – Отцовская мудрость – Содержание