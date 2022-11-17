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Гленн - Отцовская мудрость

Гленн - Отцовская мудрость
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Pastoral Care Counseling
Основой для написания этой книги послужила работа Дениз «Мудрость матери». Она вышла в свет более двадцати лет назад и в течение всего этого времени мне постоянно задавали один и тот же вопрос: «А когда вы напишите что-нибудь для мужчин?». Я работаю геофизиком в нефтяной промышленности и никогда не думал, что мне придется взяться за «перо», поэтому в ответ всегда отшучивался: «Ну, может быть, когда-нибудь».
Я до сих пор работаю геофизиком в нефтяной компании в Индонезии, но наши дети уже выросли и покинули родительский дом, поэтому все указывало на то, что время для написания книги пришло. Взяв за основу материалы Дениз, я видоизменил их так, чтобы курс отвечал потребностям мужчин. Вы увидите, что Писание для всех одно и затрагивает каждого человека, но практическое применение библейских принципов для мужчин и женин различно.

Дэвид Гленн – Отцовская мудрость – Мудрый совет для укрепления семейных уз

Луцк, РТ МКФ «Християнське життя», 2008. – 208 с.
SBN 978-966-2979-84-8

Дэвид Гленн – Отцовская мудрость – Содержание

  • Вводное занятие
  • ГЛАВА 1: В поисках истины
  • ГЛАВА 2: Жизнь, основанная на Божьем Слове - твёрдый фундамент крепких отношений
  • ГЛАВА 3: Взаимоотношения мужчины с Богом: умение доверять
  • ГЛАВА 4: Взаимоотношения мужчины с Богом: послушание
  • ГЛАВА 5: Взаимоотношения мужа и жены: главенство
  • ГЛАВА 6: Взаимоотношения мужа и жены: служение супруге
  • ГЛАВА 7: Взаимоотношения отцов и детей: воспитание благочестивого потомства
  • ГЛАВА 8: Взаимоотношения отцов и детей: три дара детям
  • ГЛАВА 9: Отношения мужчины с миром: работа (библейский тест)
  • ГЛАВА 10: Отношения мужчины с миром: служение
Views 440
Rating 5.0 / 5
Added 17.11.2022
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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