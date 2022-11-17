Гленн - Отцовская мудрость
Основой для написания этой книги послужила работа Дениз «Мудрость матери». Она вышла в свет более двадцати лет назад и в течение всего этого времени мне постоянно задавали один и тот же вопрос: «А когда вы напишите что-нибудь для мужчин?». Я работаю геофизиком в нефтяной промышленности и никогда не думал, что мне придется взяться за «перо», поэтому в ответ всегда отшучивался: «Ну, может быть, когда-нибудь».
Я до сих пор работаю геофизиком в нефтяной компании в Индонезии, но наши дети уже выросли и покинули родительский дом, поэтому все указывало на то, что время для написания книги пришло. Взяв за основу материалы Дениз, я видоизменил их так, чтобы курс отвечал потребностям мужчин. Вы увидите, что Писание для всех одно и затрагивает каждого человека, но практическое применение библейских принципов для мужчин и женин различно.
Дэвид Гленн – Отцовская мудрость – Мудрый совет для укрепления семейных уз
Луцк, РТ МКФ «Християнське життя», 2008. – 208 с.
SBN 978-966-2979-84-8
Дэвид Гленн – Отцовская мудрость – Содержание
- Вводное занятие
- ГЛАВА 1: В поисках истины
- ГЛАВА 2: Жизнь, основанная на Божьем Слове - твёрдый фундамент крепких отношений
- ГЛАВА 3: Взаимоотношения мужчины с Богом: умение доверять
- ГЛАВА 4: Взаимоотношения мужчины с Богом: послушание
- ГЛАВА 5: Взаимоотношения мужа и жены: главенство
- ГЛАВА 6: Взаимоотношения мужа и жены: служение супруге
- ГЛАВА 7: Взаимоотношения отцов и детей: воспитание благочестивого потомства
- ГЛАВА 8: Взаимоотношения отцов и детей: три дара детям
- ГЛАВА 9: Отношения мужчины с миром: работа (библейский тест)
- ГЛАВА 10: Отношения мужчины с миром: служение
спасибо