Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Глэсхаувер - Гласхауэр - Почему Израиль

Виллем Глэшауер - Глэсхаувер - Почему Израиль
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Eschatology, History
"Почему Израиль?" - этот вопрос задают многие верующие. Будучи наученными тому, что Церковь заняла место евреев, отвергших нашего Господа Иисуса Христа, многие христиане либо совершенно равнодушно относятся к Израилю, либо, что еще хуже, стали ненавистниками еврейского народа. В этом 14-серийном обучающем цикле «Почему Израиль?» Биллем Глашауэ р- президент организации «Христиане за Израиль Интернэшнл» - на основании Слова Божьего раскрывает библейскую, историческую и пророческую перспективу той работы, которую Бог производит с Израилем, и исследует современные, актуальные вопросы, ответы на которые должны знать верующие на этом удивительном этапе всемирной истории.
Сегодня мы являемся свидетелями настоящего чуда: евреи возвращаются на Землю Обетованную, и, таким образом, исполняется библейское пророчество. Это показывает, что Бог не забыл еврейский народ, и что Иисус скоро грядет! Обучающий цикл «Почему Израиль?» объясняет, почему христиане должны благословлять еврейский народ, и каким образом Израиль является надеждой для всего мира. В этих сериях затронуты основные моменты, изложенные в книге Виллема Глэшауэра «Почему Израиль», которая, на сегодняшний день, была переведена на 23 языка.

Виллем Глэшауер - Глэсхаувер - Почему Израиль?

«Христиане за Израиль Интернешнл»
(Сингапур) сентябрь 2011

Виллем Глэшауер - Почему Израиль? - Содержание

Бог любит Израиль
Завет
Земля Обетованная/ часть 1
Земля Обетованная/часть 2
Иерусалим
Город Иерусалим и ислам
Израиль или Измаил
Ветхий и Новый Завет /часть 1
Ветхий и Новый Завет /часть 2
Антисемитизм
Пришествие Господа
Европа/часть 1
Европа/часть 2
Да придет Царствие Твое
Views 440
Rating 4.3 / 5
Added 06.10.2021
Author brat Artem
Rate this publication:
4.3/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books