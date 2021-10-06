Виллем Глэшауер - Глэсхаувер - Почему Израиль?

"Почему Израиль?" - этот вопрос задают многие верующие. Будучи наученными тому, что Церковь заняла место евреев, отвергших нашего Господа Иисуса Христа, многие христиане либо совершенно равнодушно относятся к Израилю, либо, что еще хуже, стали ненавистниками еврейского народа. В этом 14-серийном обучающем цикле «Почему Израиль?» Биллем Глашауэ р- президент организации «Христиане за Израиль Интернэшнл» - на основании Слова Божьего раскрывает библейскую, историческую и пророческую перспективу той работы, которую Бог производит с Израилем, и исследует современные, актуальные вопросы, ответы на которые должны знать верующие на этом удивительном этапе всемирной истории.

Сегодня мы являемся свидетелями настоящего чуда: евреи возвращаются на Землю Обетованную, и, таким образом, исполняется библейское пророчество. Это показывает, что Бог не забыл еврейский народ, и что Иисус скоро грядет! Обучающий цикл «Почему Израиль?» объясняет, почему христиане должны благословлять еврейский народ, и каким образом Израиль является надеждой для всего мира. В этих сериях затронуты основные моменты, изложенные в книге Виллема Глэшауэра «Почему Израиль», которая, на сегодняшний день, была переведена на 23 языка.