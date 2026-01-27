Глинская - Савченко - Основы музыкального служения
«Основы музыкального служения» — практическое пособие, посвящённое роли музыки в христианском служении церкви. Авторы Глинская и Савченко рассматривают духовные, богословские и практические основы музыкального служения, вопросы подготовки музыкантов и певцов, организации хора и музыкальной группы, а также значение музыки в богослужении.
Книга предназначена для регентов, руководителей музыкального служения, участников хоров и групп прославления, студентов богословских учебных заведений и всех, кто вовлечён в церковное музыкальное служение и стремится к его осмысленному и духовно ответственному развитию.
Глинская - Савченко - Основы музыкального служения
Глинская Л. В., Савченко П. Д. Основы музыкального служения : учебное пособие. — Заочный Библейский институт ФСЕХБ.- 2-е издание. – М: Издательство ФСЕХБ. – Бишоффен: Миссия «Восток-Запад», 1993. – 176 с.
Глинская - Савченко - Основы музыкального служения - Содержание
Предисловие
Лекция 1. Значение и сила духовной музыки
Тема 1. Библейское основание служения пения и музыки в церкви
Тема 2. Музыка и духовное возрастание верующих
Лекция 2. История церковной музыки и пения
Тема 1. Ветхозаветный период
Тема 2. Апостольский век
Тема 3. Древнехристианский период
Тема 4. Восток и Запад
Тема 5. Средневековье на Западе
Тема 6. Перед Реформацией
Лекция 3. История церковной музыки и пения
Тема 1. Музыка Реформации - Контрреформация - Евангельско-баптистское пение
Тема 2. История развития христианского пения на Руси
Лекция 4. Музыкально-певческое наследие братства ЕХБ
Духовное пение в России - Духовное пение на Украине - Духовное пение в Закавказье - Духовное пение в других регионах - Духовное пение в Петербурге - Духовное пение в Москве - Развитие евангельского пения - Издание сборника „Гусли“ - Песни Сиона - Первые хоры - После указа о свободе совести - Двадцатые годы - Хоры и руководители - Тридцатые годы - Восстановление пения после Отечественной войны - Творчество современных композиторов - Оркестры - Регентская учеба - Заключение
Лекция 5. Жанры духовных песнопений
Тема 1. Понятие жанра
Тема 2. Музыкальные жанры в Новом Завете
Тема 3. Жанры песнопений ЕХБ
Лекция 6. Музыкальное служение в церквах ЕХБ
Тема 1. Общее церковное пение
Тема 2. Хоровое пение
Тема 3. Левиты Нового Завета
Тема 4. Взаимоотношения в хоре
Лекция 7. Церковное оркестроведение. Введение
Тема 1. О музыкальном служении в церквах
Тема 2. Церковное оркестроведение. Оркестры в церквах
Лекция 8. Методические рекомендации и упражнения по технике речи. Введение
Тема 1. Дыхание в речи
Тема 2. Обработка речевого голоса
Тема 3. Дикция
Тема 4. Орфоэпия
Приложение. Словарь ударений
Лекция 9. Советы служителям церквей
Совершенствование музыкального служения - Репертуар и повышение уровня исполнения церковной музыки - Духовное состояние певцов и пение в церкви - Служение оркестров и декламация - Музыкальное служение многонационального братства ЕХБ - Сборники духовных песен. Изучение песенного наследия - Перечень сборников духовных песен ЕХБ
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