«Основы музыкального служения» — практическое пособие, посвящённое роли музыки в христианском служении церкви. Авторы Глинская и Савченко рассматривают духовные, богословские и практические основы музыкального служения, вопросы подготовки музыкантов и певцов, организации хора и музыкальной группы, а также значение музыки в богослужении.

Книга предназначена для регентов, руководителей музыкального служения, участников хоров и групп прославления, студентов богословских учебных заведений и всех, кто вовлечён в церковное музыкальное служение и стремится к его осмысленному и духовно ответственному развитию.

Глинская - Савченко - Основы музыкального служения

Глинская Л. В., Савченко П. Д. Основы музыкального служения : учебное пособие. — Заочный Библейский институт ФСЕХБ.- 2-е издание. – М: Издательство ФСЕХБ. – Бишоффен: Миссия «Восток-Запад», 1993. – 176 с.

Глинская - Савченко - Основы музыкального служения - Содержание

Предисловие

Лекция 1. Значение и сила духовной музыки

Тема 1. Библейское основание служения пения и музыки в церкви

Тема 2. Музыка и духовное возрастание верующих

Лекция 2. История церковной музыки и пения

Тема 1. Ветхозаветный период

Тема 2. Апостольский век

Тема 3. Древнехристианский период

Тема 4. Восток и Запад

Тема 5. Средневековье на Западе

Тема 6. Перед Реформацией

Лекция 3. История церковной музыки и пения

Тема 1. Музыка Реформации - Контрреформация - Евангельско-баптистское пение

Тема 2. История развития христианского пения на Руси

Лекция 4. Музыкально-певческое наследие братства ЕХБ

Духовное пение в России - Духовное пение на Украине - Духовное пение в Закавказье - Духовное пение в других регионах - Духовное пение в Петербурге - Духовное пение в Москве - Развитие евангельского пения - Издание сборника „Гусли“ - Песни Сиона - Первые хоры - После указа о свободе совести - Двадцатые годы - Хоры и руководители - Тридцатые годы - Восстановление пения после Отечественной войны - Творчество современных композиторов - Оркестры - Регентская учеба - Заключение

Лекция 5. Жанры духовных песнопений

Тема 1. Понятие жанра

Тема 2. Музыкальные жанры в Новом Завете

Тема 3. Жанры песнопений ЕХБ

Лекция 6. Музыкальное служение в церквах ЕХБ

Тема 1. Общее церковное пение

Тема 2. Хоровое пение

Тема 3. Левиты Нового Завета

Тема 4. Взаимоотношения в хоре

Лекция 7. Церковное оркестроведение. Введение

Тема 1. О музыкальном служении в церквах

Тема 2. Церковное оркестроведение. Оркестры в церквах

Лекция 8. Методические рекомендации и упражнения по технике речи. Введение

Тема 1. Дыхание в речи

Тема 2. Обработка речевого голоса

Тема 3. Дикция

Тема 4. Орфоэпия

Приложение. Словарь ударений

Лекция 9. Советы служителям церквей