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Глубоковский – Благовестие христианской свободы

Николай Никанорович Глубоковский – Благовестие христианской свободы в послании св. апостола Павла к Галатам
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Biblical Studies, Theology
Послание к Галатам есть наиважнейший памятник первенствующей церкви Христовой по историческому значению в самые решающие моменты её жизни и по догматической авторитетности на все времена. Оно положило окончательный предел опасным колебаниям во взаимоотношениях с иудейством и теоретически незыблимо обезпечило абсолютную, истинно божественную независимость и вечную спасительную жизненность христианства во всем мире.
Все это нагляднее всего рисуется и постигается в известных конкретных условиях, но вот в данном отношении нет у нас полной фактической ясности и еще больше ученых споров, особенно обострившихся в новое время.
Несомненно лишь одно, что послание первоначально было предназначено Галатийским христианам. Местонахождение этой страны ясно, а объем её не совсем определенный, и отсюда происходят весьма существенные затруднения насчет происхождения и даже истолкования послания к Галатам.

Николай Никанорович Глубоковский – Благовестие христианской свободы в послании св. апостола Павла к Галатам

Репринт издания 1935 года
М. : Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, - 1999. – 220 с.
ISBN 5-7789-0074-0

Николай Никанорович Глубоковский – Благовестие христианской свободы в послании св. апостола Павла к Галатам - Содержание

  • Часть І-я: Введение. (История Галатии; этнографическая Галатия северная, как область ближайшего предназначения послания к Галатам, и её христианское просвещение Апостолом Павлом, время издания послания, его подлинность и неповрежденность, исторические обстоятельства, поводы, цель написания и общий характер послания к Галатам)
  • Часть II-я: Благовестнический авторитет св. Павла по происхождению и достоинству его апостольства (глл. I—II)
  • Часть III- я: „Евангелие" Христово у св. Апостола Павла (глл. III—IV)
  • Часть IV-я: Нравственное учение св. Апостола Павла об истинно-христианской жизни (глл.V—VI)
  • Часть V-я: Историческое значение послания к Галатам
  • Часть VI-я: Библиография
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Rating 5.0 / 5
Added 01.07.2021
Author brat christifid
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