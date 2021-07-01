Глубоковский – Благовестие христианской свободы
Послание к Галатам есть наиважнейший памятник первенствующей церкви Христовой по историческому значению в самые решающие моменты её жизни и по догматической авторитетности на все времена. Оно положило окончательный предел опасным колебаниям во взаимоотношениях с иудейством и теоретически незыблимо обезпечило абсолютную, истинно божественную независимость и вечную спасительную жизненность христианства во всем мире.
Все это нагляднее всего рисуется и постигается в известных конкретных условиях, но вот в данном отношении нет у нас полной фактической ясности и еще больше ученых споров, особенно обострившихся в новое время.
Несомненно лишь одно, что послание первоначально было предназначено Галатийским христианам. Местонахождение этой страны ясно, а объем её не совсем определенный, и отсюда происходят весьма существенные затруднения насчет происхождения и даже истолкования послания к Галатам.
Николай Никанорович Глубоковский – Благовестие христианской свободы в послании св. апостола Павла к Галатам
Репринт издания 1935 года
М. : Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, - 1999. – 220 с.
ISBN 5-7789-0074-0
ISBN 5-7789-0074-0
Николай Никанорович Глубоковский – Благовестие христианской свободы в послании св. апостола Павла к Галатам - Содержание
- Часть І-я: Введение. (История Галатии; этнографическая Галатия северная, как область ближайшего предназначения послания к Галатам, и её христианское просвещение Апостолом Павлом, время издания послания, его подлинность и неповрежденность, исторические обстоятельства, поводы, цель написания и общий характер послания к Галатам)
- Часть II-я: Благовестнический авторитет св. Павла по происхождению и достоинству его апостольства (глл. I—II)
- Часть III- я: „Евангелие" Христово у св. Апостола Павла (глл. III—IV)
- Часть IV-я: Нравственное учение св. Апостола Павла об истинно-христианской жизни (глл.V—VI)
- Часть V-я: Историческое значение послания к Галатам
- Часть VI-я: Библиография
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