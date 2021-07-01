Послание к Галатам есть наиважнейший памятник первенствующей церкви Христовой по историческому значению в самые решающие моменты её жизни и по догматической авторитетности на все времена. Оно положило окончательный предел опасным колебаниям во взаимоотношениях с иудейством и теоретически незыблимо обезпечило абсолютную, истинно божественную независимость и вечную спасительную жизненность христианства во всем мире.

Все это нагляднее всего рисуется и постигается в известных конкретных условиях, но вот в данном отношении нет у нас полной фактической ясности и еще больше ученых споров, особенно обострившихся в новое время.

Несомненно лишь одно, что послание первоначально было предназначено Галатийским христианам. Местонахождение этой страны ясно, а объем её не совсем определенный, и отсюда происходят весьма существенные затруднения насчет происхождения и даже истолкования послания к Галатам.

Николай Никанорович Глубоковский – Благовестие христианской свободы в послании св. апостола Павла к Галатам

Репринт издания 1935 года

М. : Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, - 1999. – 220 с.

ISBN 5-7789-0074-0

Николай Никанорович Глубоковский – Благовестие христианской свободы в послании св. апостола Павла к Галатам - Содержание