Мы благодарны Богу за братьев наших, которые в трудный час для церкви (гонения, репрессии, тюрьмы) оказались верными свидетелями и отстояли истину Божью. Мы благодарны за нашего почетного епископа, основателя Союза Свободных Церквей Христиан Евангельской Веры Украины, Владимира Сергеевича Глуховского, автора написания «Краткой истории церквей ХЕВ». По многочисленным просьбам нашего братства написана эта история, очевидцем и участником которой и есть сам автор.

Народная мудрость говорит: «Неизученная история обречена на повторение». Читая ее, мы будем извлекать хорошие поступки братьев, а от всего плохого будем подальше. Мы очень благодарны Владимиру Сергеевичу за тот труд, который он вложил в написание этой истории, и желаем Божьих обильных благословений и продолжать быть таким же полезным в нашем братстве, как и в молодые годы.

С любовью и уважением от имени братства: Президент Союза Свободных Церквей ХЕВ Украины В.Ф.Райчинец

Глуховский Владимир - Краткая история христиан евангельской веры

К.: Основа, 2006. 528 с.

ISBN 966-699-153-5

Глуховский Владимир - Краткая история христиан евангельской веры - Содержание

Предисловие

Введение

Автобиография

Приготовление рода человеческого к принятию Христа

Ожидания народа

Состояние языческого мира перед пришествием Христа Спасителя

Первый период христианства

Рождение Церкви и ее значение

Дух Святой и Церковь

Апостольская Церковь

Апостол Павел

Апостол Петр

Апостол Иоанн Богослов

Апостол Андрей Первозванный

Разрушение Иерусалима

Гонения от язычников

Мученики

Апологеты

Христианская церковь как римская государственная церковь (313-600 гг.)

Внутренние враги

Арий

Реакция язычества

Восстановление христианства

Развитие Церкви - канон Нового Завета

Разделение Церкви

Восточная греко-православная Церковь

Уния

Распространение ислама Падение Византии

Появление христианства на юге Украины

Русская церковь в период с 988 по 1237 г

Распространение христианства и влияние языческого мира

Нашествие монгол и усиление северо-восточной Руси 1240-1480 гг

Протестанты в Европе

Характер государства и Церкви в ХV-ХVШ вв.

Возникновение протестантских общин в России

Причины появления новых реформ

Протестантизм в России

Учреждение Святейшего Синода (1721 г .)

У Бога Свои планы

О движении хлыстов

Духоборы и молокане

Старообрядцы

Период с 1917 г. по 1929 г.

Возникновение пятидесятнического движения на Украине

Пятидесятническое движение на севере нашей страны

Пятидесятническое движение на западе нашей страны

Образование союза Христиан Евангельской Веры на юге Украины Деятельность И.Е.Воронаева

Жизнь христиан веры евангельской в объединенном братстве. Августовское соглашение

Важнейшие даты истории христиан веры евангельской

Образование союза Христиан Евангельской Веры - пятидесятников на юге Украины. Деятельность И.Е.Воронаева (1921-1930 г г .)

Краткое веручение Христиан Евангельской Веры

По делу благовестил

Жертвенность

Историческая справка о Союзе Свободных Церквей Христиан Евангельской Веры Украины

О воинской повинности

Анализ единства ХВЕ и ЕХБ

Сообщение из США

Письмо Густава Шмидта 4 октября 1942 года

Свидетельство брата Т.М.Ляшенко 1975 г.

Свидетельство брата Н.Т.Давидюка 1975 г.

Письмо Воронаевой ко всем христианам веры евангельской, находящимся вне единства

Нам пишут

Выписка из доклада ВСЕХБ на съезде в 1966 г. (Карев А .В.)

Объединение ХВЕ и других течений с ЕХБ 1945-1985 гг.

Пятидесятническое движение в мире

Европейская Пятидесятническая Федерация

Пятидесятническое движение в СССР

Силуэты движения пятидесятников Леви Петрус

Послание в связи с 40-летием объединения ХВЕ и Е Х Б

Взгляды на регистрацию

Выход из союза ЕХБ 1947-1956 гг.

Уведомление от пресвитеров, вышедших из ЕХБ

Призыв к братскому единству всех ХВЕ 27 декабря 1987 г.

Искание встречи для единства с нерегистрированным братством ХЕВ 1976-1978 гг.

Дух времени в период «перестройки»

Простота или неведенье!

Письмо в Совет по делам религии от пресвитеров автономного братства

Письмо Я.К.Духонченко для поддержки автономных церквей

Ответ Совета по делам религий епископам Мельнику и Каминскому

Отношение Советского государства к пятидесятникам

Слова Гитлера о христианстве

Гонения на верующих

Регистрированное и нерегистрированное братство

Откровение на всемирной конференции пятидесятников в Киеве в 1997 г.

Провокация

Конвенция по борьбе с дискриминацией в области образования

Обозрение зарубежной прессы: харизматическое движение

Пресвитерам и советам церквей Эстонской ССР «о движении падения»

Последний совместный Президиум ЕХБ и ХВЕ

Заявление о выходе ХВЕ из Союза

Письмо ВСЕХБ к христианам веры евангельской, входящих в Е Х Б

Сообщение президиума ВСЕХБ всем церквам о порицании Р.И.Биласу за требование своегосою за

Выход из союза баптистов

Разделение в среде союза пятидесятников. 1989 г.

Сокрытое принадлежит Богу!

Еще есть время?

Взгляды на события ЕХБ аналогичны событиям среди Х В Е

Эмиграция

Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же

Потепление в стране (1976-1990 г г .)

Жизнь и развитие союза ССЦХЕВУ (1990-2006 гг.)

Пришла перестройка - и перестроились

Выдержки из вероучения ССЦХЕВУ

Краткие сведения о пятидесятниках в СССР

Ошибочная информация

Когда терпимость становится грехом

Выписки для рассуждения на тему причастия

Список архивных документов

Содержание

Фотографии

Глуховский Владимир - Краткая история христиан евангельской веры - Введение

Составление "Краткой истории ХЕВ" явилось необходимостью как для современного христианства, так и для будущего поколения. Книга кратко охватывает исторический период христианства за 2000 лет. Однако многих интересует, что происходило в период XX века, а особенно в период Советского государства, и его отношение в целом к религии, а особенно к евангельскому движению - пятидесятникам, и как при таких обстоятельствах выжили верующие, где рождались новые и новые подпольные церкви. Несмотря на их противоречия между собою по догматическим вопросам дело Божье не остановилось. За период преследования христиан заплачено очень дорого: это жизни мужей, жен, детей, это вдовы, сироты, одинокие и инвалиды. Всех коснулась стихия воинствующего атеизма.

К написанию истории побудило не личное желание автора, а настойчивость и просьба переживших в прошлом, двадцатых-тридцатых годах и уже ближе к перестройке и в период перестройки до настоящего времени. Будучи свидетелем жизни церквей Украины и России в разные времена (начиная с 1941 года уверования) можно писать несколько, если не много книг как с положительной, так и с отрицательной стороны, все зависит от воспитания старшими, а их найти было нелегко. Если и велись подпольные собрания, то в основном в домах и квартирах вдов, лишенных мужей и одиноких, так выжила «Его голубица в ущельи скалы». Трудно было встретить брата с догматическим уклоном по Евангелию в основном это было вероучительским или дидактическом ключе без объяснения причин и внутренних связей между доктринами.

Просьба к автору «Истории» со стороны пресвитеров и проповедников, а также рядовых верующих не умалять и не скрывать прошлого и настоящего, что касалось состояния христиан, пусть это будут «возлюбленные в Господе» или «Александр Медник или Диатреф...» В короткой истории собраны архивные документы, которые раскрывают многие догматические и организационные вопросы, и внимательный читатель может призадуматься и извлечь для себя и других полезное. Можно с уверенностью сказать - это еще не все...история продолжается...

Почетный епископ Союза Свободных Церквей Христиан Евангельской Веры Украины В. С. Глуховский

15 октября 2004 г. город Киев