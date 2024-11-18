Всё случилось внезапно. Ещё пару секунд назад мы спокойно ехали семьей в машине по весенней Москве и мирно обсуждали какие-то дела. Вдруг перед нами появился другой автомобиль и стал делать угрожающие маневры. Водитель действовал явно намеренно и недружелюбно. Неожиданно для себя я отреагировал подобным же образом: я то сближался с автомобилем на опасное расстояние, то удалялся, нажимая то на газ, то на тормоз. Я был в гневе и уже не контролировал свои действия. Мое сердце бешено билось и рвалось из груди наружу. Когда я поравнялся с обидчиком, то, к моему огромному удивлению, на месте водителя я увидел... молодую девушку, которая к тому же стала показывать мне неприличные знаки рукой. В глазах потемнело, а в голове стали происходить взрывы. Только испуганные вскрики моей жены и дочери привели меня обратно в чувство. Что случилось? Как я мог вести себя подобным образом, ведь еще за мгновение до этого у меня был мир в сердце, я чувствовал, что пребываю в благодати Божьей. Но теперь адский огонь рвался изнутри меня наружу, грозя испепелить всё вокруг. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, мне стыдно вспоминать об этом. Когда я остыл, я спросил себя: «Как это я, взрослый мужчина, христианин, служитель с многолетним стажем, мог позволить себе подобную выходку?!». Я думал, что покончил со своими вспышками гнева уже много лет назад и научился контролировать себя!

К сожалению, подобные исповеди я слышу время от времени от других христиан. И это не только дорожные происшествия. Один брат в церкви после многих лет, казалось бы, благополучного брака со слезами рассказывает о своей любовной связи с другой женщиной. Другой христианин, краснея, признается, что долгое время посещает интернет сайты с сомнительным содержанием. Со мной делятся о злоупотреблении алкоголем, об острых

конфликтах в семье, в том числе случаях физического насилия и т.д. С подобными ситуациями я, как церковный служитель, сталкиваюсь почти каждый день. И от этих людей я часто слышу вопросы, полные отчаяния: «Я не могу понять, как это могло случиться со мною?!». И еще: «Я знаю, что Бог Всемогущ. Я верю, что Иисус умер за мои грехи и воскрес из мёртвых. Но может ли Бог помочь мне справиться с моими грехами?».

Может быть, вы скажете: «Церковь состоит из обычных грешных людей». «Вы правы», - отвечу я вам. Но здесь у меня происходит внутренний конфликт, словно два разных человека борются внутри меня. Один полностью согласен с тем, что «христиане тоже люди». Но тут же другой возражает на это: «Разве Господь не призвал нас к праведности и святой жизни? Разве мы не свет этому миру, и не должны ли мы, христиане, быть примером в своей жизни для неверующих ?"