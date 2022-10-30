Только для исследователей оккультизма

Эта книга является результатом того, что в Каббале называется Цорех Г’воах, «Высшей потребностью». Как таковая она описана в соответствии с наставлением мастеров служения. На этих страницах даются скрытые учения, касающиеся науки мудрецов. Эта «высшая потребность» предназначена для тех духовных искателей, которые в настоящее время кармически пригодны для исторического завершения Великого Делания. И для этих людей мудрецы — те, кто уже достиг этого, — теперь открывают путь беспрецедентным образом, чтобы помочь им в достижении сокровища сокровищ. Ибо в каждом поколении всегда есть ученики, которые вот-вот станут «теми, кто знает». В настоящее время живет много тех, кто стоит на пороге.

Эта книга — руководство к науке Гермеса, трижды Великого, истинное руководство к этому священному и царственному искусству. В ней представлены конкретные учения и проводимые практики, которые позволят привести того, кто искренне стремится достичь «тайны всех духовных трудов», к завершению Великого Делания. Ибо эта работа является теургией — «Божественной работой» — истинной алхимией, которая есть практическое применение священной Каббалы. Она ведет к постижению философского камня, посредством которого личное сознание и сознание изначальное соединяются в одно целое. Этот камень — драгоценный камень вечности — преодолевает все ограничения, исцеляет все болезни и приносит конец самой потребности в смерти.

Эти тайные учения являются скрытой сущностью «Сефер Йецира», которой Мелхиседек научил патриарха Авраама, после того как он посвятил Авраама в небесное послание, Каббалу. Мелхиседек — это таинственное существо, Царь Мира и Жрец Всевышнего Бога — Мелхиседек, который «без отца и матери, не знающий ни смерти, ни конца дней».

Дэвид Годдард - Башня алхимии: продвинутое руководство по Великому Деланию

М. : «Касталия», 2021 — 340 с.

ISBN 978-5-521-16186-7

Дэвид Годдард - Башня алхимии: продвинутое руководство по Великому Деланию - Содержание

Предисловие

Благодарности

Глава 1. Закладывая фундамент

Глава 2. Печь и мехи

Глава 3. Святой грааль

Глава 4. Спутники света

Глава 5. Святое место встречи

Глава 6. Солнце и луна склоняются перед ним

Глава 7. Цитадель души

Глава 8. Цветущее древо

Глава 9. Воплощенная матерь мира

Глава 10. Хвост павлина

Глава 11. Скрытый бессмертный

Глава 12. В память о короле Артуре

Глава 13. Пробуждая дракона

Глава 14. Клавикула

Глава 15. Венец жизни

Глава 16. Саррас

Глава 17. Soror Mystica

Прощальные пожелания

Приложение 1. Цвета и ключи

Приложение 2. Алхимическая молитва