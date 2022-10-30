Годдард - Башня алхимии
Только для исследователей оккультизма
Эта книга является результатом того, что в Каббале называется Цорех Г’воах, «Высшей потребностью». Как таковая она описана в соответствии с наставлением мастеров служения. На этих страницах даются скрытые учения, касающиеся науки мудрецов. Эта «высшая потребность» предназначена для тех духовных искателей, которые в настоящее время кармически пригодны для исторического завершения Великого Делания. И для этих людей мудрецы — те, кто уже достиг этого, — теперь открывают путь беспрецедентным образом, чтобы помочь им в достижении сокровища сокровищ. Ибо в каждом поколении всегда есть ученики, которые вот-вот станут «теми, кто знает». В настоящее время живет много тех, кто стоит на пороге.
Эта книга — руководство к науке Гермеса, трижды Великого, истинное руководство к этому священному и царственному искусству. В ней представлены конкретные учения и проводимые практики, которые позволят привести того, кто искренне стремится достичь «тайны всех духовных трудов», к завершению Великого Делания. Ибо эта работа является теургией — «Божественной работой» — истинной алхимией, которая есть практическое применение священной Каббалы. Она ведет к постижению философского камня, посредством которого личное сознание и сознание изначальное соединяются в одно целое. Этот камень — драгоценный камень вечности — преодолевает все ограничения, исцеляет все болезни и приносит конец самой потребности в смерти.
Эти тайные учения являются скрытой сущностью «Сефер Йецира», которой Мелхиседек научил патриарха Авраама, после того как он посвятил Авраама в небесное послание, Каббалу. Мелхиседек — это таинственное существо, Царь Мира и Жрец Всевышнего Бога — Мелхиседек, который «без отца и матери, не знающий ни смерти, ни конца дней».
Дэвид Годдард - Башня алхимии: продвинутое руководство по Великому Деланию
М. : «Касталия», 2021 — 340 с.
ISBN 978-5-521-16186-7
Дэвид Годдард - Башня алхимии: продвинутое руководство по Великому Деланию - Содержание
- Предисловие
- Благодарности
- Глава 1. Закладывая фундамент
- Глава 2. Печь и мехи
- Глава 3. Святой грааль
- Глава 4. Спутники света
- Глава 5. Святое место встречи
- Глава 6. Солнце и луна склоняются перед ним
- Глава 7. Цитадель души
- Глава 8. Цветущее древо
- Глава 9. Воплощенная матерь мира
- Глава 10. Хвост павлина
- Глава 11. Скрытый бессмертный
- Глава 12. В память о короле Артуре
- Глава 13. Пробуждая дракона
- Глава 14. Клавикула
- Глава 15. Венец жизни
- Глава 16. Саррас
- Глава 17. Soror Mystica
- Прощальные пожелания
Приложение 1. Цвета и ключи
Приложение 2. Алхимическая молитва
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