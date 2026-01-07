Годвин - Афанасий Кирхер - Театр мира - Том 1

В мае 2002 года, завтракая в чикагском мотеле, я увидел заголовок на экране телевизора: «Афанасий Кирхер был самым крутым чуваком на свете, да?». На мгновение мне показалось, что я попал в параллельную вселенную, в которой темой утреннего выпуска новостей стало что-то, что действительно интересно мне, а не всяческие политики и катастрофы.

Выяснилось, что в Нью-Йоркском университете устраивали симпозиум в честь четырехсотого дня рождения Афанасия Кирхера. Организовывали его выдающиеся ученые, профессора Энтони Графтон из Принстона и Пола Финдлен из Стэнфорда, заинтересовавшиеся работами Кирхера сравнительно поздно для своей карьеры. Моё знакомство с работами Кирхера произошло довольно рано и началось с книги «Афанасий Кирхер: Человек эпохи Возрождения и Поиск утраченного знания» 1979 года, из серии «Искусство и Воображение» издательства «Thames & Hudson», которая, несмотря на все свои недочеты, была первым обзором трудов Кирхера для англо-, франко-, испано-, германо - и японоговорящих читателей. Постепенно о нем узнали и другие, так как с наступлением нового тысячелетия ручеек «Кирхерианы» превратился в поток. Более того, большинство из этих исследований передают всю свежесть авторского взгляда на предмет изучения, и их очень приятно читать. Так обстоит дело с великолепными коллективными изданиями под редакцией Эухенио Ло Сарда «Афанасий Кирхер: Музей мира»; Хорста Байнлиха «Магия знаний и поиск разгадок»; Дэниеля Штольценберга «Великое искусство Познания» и Полы Финдлен «Афанасий Кирхер: последний человек, который знал все».

Джосселин Годвин - Афанасий Кирхер - Театр мира - Его жизнь, работа и поиск вселенского знания - Том 1

Касталия, 2022. — 318 стр.

ISBN 978-5-521-18637-2

Джосселин Годвин - Афанасий Кирхер - Театр мира - Его жизнь, работа и поиск вселенского знания - Том 1 - Содержание

Предисловие

Пролог. Интересные времена

Глава 1. Жизнь и работа Кирхера: Обзор

Глава 2. Фронтисписы

Глаза 3. Иллюстрации в работах Кирхера

Глава 4. Неверно понятые древности

Глава 5. Древности сохраненные

Глава 6. Древности, созданные воображением

Глава 7. Природа: Огонь и Вода

Глава 8. Природа: Воздух и Земля