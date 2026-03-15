Годвин - Золотая нить - вечная мудрость западных мистических традиций
Книга «Золотая нить: вечная мудрость западных мистических традиций» (издание 2025 г.) выдающегося ученого и музыканта Джоселина Годвина представляет собой интеллектуальную панораму западного эзотеризма. Автор прослеживает путь «золотой нити» — преемственности сокровенного знания, которое выживало вопреки гонениям официальной церкви и деспотизму материалистической науки.
Это исследование охватывает колоссальный временной отрезок: от легендарной «изначальной теологии» (Prisca Theologia) и античных мистерий до ренессансного язычества и современной внутренней алхимии. Годвин показывает, что эзотерическая традиция — это не просто набор мифов, а живой поток опыта, питающий культуру и науку даже тогда, когда общество пытается его уничтожить.
Д. Годвин - Золотая нить: вечная мудрость западных мистических традиций
М.: Тотенбург, 2025. — 200 с. Под ред. О. Молотова.
Д. Годвин - Золотая нить - Содержание
Истоки мудрости: Исследование герметической традиции, орфических мистерий и философских школ Пифагора и Платона как фундамента западной мысли.
Борьба за свет: Описание того, как «соборы света» и отрицательная теология сохраняли искру познания в эпохи церковной гегемонии и тоталитарного контроля мыслей.
Силы невидимого: Анализ таких концепций, как «сила эгрегора», природа тонких планов и выживание души после смерти.
Алхимия и искусство: Роль воображения, внутренней трансформации и «религии искусства» в возрождении человеческого духа.
No comments yet. Be the first!