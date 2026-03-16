Гофф - Любити всіх і завжди

Гофф - Любити всіх і завжди
Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling

Книга Боба Гоффа «Любити всіх і завжди: у світі, повному невдач та складних людей» присвячена темі безумовної любові до людей, навіть тоді, коли це здається складним або майже неможливим.

Автор розмірковує про те, як жити з відкритим серцем у світі, де часто трапляються розчарування, конфлікти та непорозуміння. Через особисті історії, приклади з життя і духовні роздуми він показує, що любов може стати свідомим вибором і практикою, яка змінює як самого человека, так і його стосунки з іншими.

У книзі піднімаються питання прощення, прийняття людей такими, якими вони є, подолання образ і вміння проявляти доброту навіть у складних обставинах. Автор підкреслює, що справжня любов полягає не в ідеальних почуттях, а в готовності залишатися поруч, підтримувати і бачити в кожній людині цінність.

Книга поєднує натхненні роздуми, гумор і життєві історії, заохочуючи читача вчитися любити людей щиро, сміливо і постійно, незалежно від обставин.

Гофф Боб - Любити всіх і завжди - У світі, повному невдач та складних людей

пер. з англ. А. Колодніцька

Львів: Свічадо, 2023, 232 с.

ISBN 978-966-938-678-6

Гофф Боб - Любити всіх і завжди - У світі, повному невдач та складних людей - Зміст

ПРОЛОГ

  • РОЗДІЛ 1. МОТОРОШНІ ЛЮДИ

  • РОЗДІЛ 2. ЗНАЙОМСТВО З КЕРОЛ

  • РОЗДІЛ 3. ЛЮБІТЬ УСІХ І ЗАВЖДИ

  • РОЗДІЛ 4. ЖОВТА ВАНТАЖІВКА

  • РОЗДІЛ 5. ВОДІЙ ЛІМУЗИНА

  • РОЗДІЛ 6. СТРИБКИ З ПАРАШУТОМ

  • РОЗДІЛ 7. ДЕНЬ У МУЗЕЇ

  • РОЗДІЛ 8. ПІЦЕРІЯ

  • РОЗДІЛ 9. З ВІКНА МАЯКА

  • РОЗДІЛ 10. ТРИ ЗЕЛЕНІ ЛАМПОЧКИ

  • РОЗДІЛ 11. ОСТАННЄ — НАЙКРАЩЕ

  • РОЗДІЛ 12. ПО ТРИ ХВИЛИНИ ЗА ОДИН РАЗ

  • РОЗДІЛ 13. СТРИБОК КАРЛА

  • РОЗДІЛ 14. ПОСАДІТЬ СВІЙ ЛІТАК

  • РОЗДІЛ 15. ВІТАННЯ ВІД ВОЛТЕРА

  • РОЗДІЛ 16. СКІЛЬКИ НАМ КОШТУЄ МИЛОСЕРДЯ ДО ІНШИХ?

  • РОЗДІЛ 17. МОЄ ВІДЕРЦЕ

  • РОЗДІЛ 18. ЗБИРАННЯ КРОКОДИЛІВ

  • РОЗДІЛ 19. НІЧОГО. НЕ. БІЙТЕСЯ.

  • РОЗДІЛ 20. ЗНАХАРІ Й СВІДКИ

  • РОЗДІЛ 21. МАЙСТЕРНІСТЬ РЕНДІ

  • РОЗДІЛ 22. КАБІ

  • РОЗДІЛ 23. КУДИ ТИ ХОЧЕШ ВИРУШИТИ?

  • РОЗДІЛ 24. ВИПУСКНИЙ ДЕНЬ

ЕПІЛОГ

ПОДЯКИ

ПРО АВТОРА

