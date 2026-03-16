Гофф - Любити всіх і завжди

Книга Боба Гоффа «Любити всіх і завжди: у світі, повному невдач та складних людей» присвячена темі безумовної любові до людей, навіть тоді, коли це здається складним або майже неможливим.

Автор розмірковує про те, як жити з відкритим серцем у світі, де часто трапляються розчарування, конфлікти та непорозуміння. Через особисті історії, приклади з життя і духовні роздуми він показує, що любов може стати свідомим вибором і практикою, яка змінює як самого человека, так і його стосунки з іншими.

У книзі піднімаються питання прощення, прийняття людей такими, якими вони є, подолання образ і вміння проявляти доброту навіть у складних обставинах. Автор підкреслює, що справжня любов полягає не в ідеальних почуттях, а в готовності залишатися поруч, підтримувати і бачити в кожній людині цінність.

Книга поєднує натхненні роздуми, гумор і життєві історії, заохочуючи читача вчитися любити людей щиро, сміливо і постійно, незалежно від обставин.

Гофф Боб - Любити всіх і завжди - У світі, повному невдач та складних людей

пер. з англ. А. Колодніцька

Львів: Свічадо, 2023, 232 с.

ISBN 978-966-938-678-6

Гофф Боб - Любити всіх і завжди - У світі, повному невдач та складних людей - Зміст

ПРОЛОГ

РОЗДІЛ 1. МОТОРОШНІ ЛЮДИ

РОЗДІЛ 2. ЗНАЙОМСТВО З КЕРОЛ

РОЗДІЛ 3. ЛЮБІТЬ УСІХ І ЗАВЖДИ

РОЗДІЛ 4. ЖОВТА ВАНТАЖІВКА

РОЗДІЛ 5. ВОДІЙ ЛІМУЗИНА

РОЗДІЛ 6. СТРИБКИ З ПАРАШУТОМ

РОЗДІЛ 7. ДЕНЬ У МУЗЕЇ

РОЗДІЛ 8. ПІЦЕРІЯ

РОЗДІЛ 9. З ВІКНА МАЯКА

РОЗДІЛ 10. ТРИ ЗЕЛЕНІ ЛАМПОЧКИ

РОЗДІЛ 11. ОСТАННЄ — НАЙКРАЩЕ

РОЗДІЛ 12. ПО ТРИ ХВИЛИНИ ЗА ОДИН РАЗ

РОЗДІЛ 13. СТРИБОК КАРЛА

РОЗДІЛ 14. ПОСАДІТЬ СВІЙ ЛІТАК

РОЗДІЛ 15. ВІТАННЯ ВІД ВОЛТЕРА

РОЗДІЛ 16. СКІЛЬКИ НАМ КОШТУЄ МИЛОСЕРДЯ ДО ІНШИХ?

РОЗДІЛ 17. МОЄ ВІДЕРЦЕ

РОЗДІЛ 18. ЗБИРАННЯ КРОКОДИЛІВ

РОЗДІЛ 19. НІЧОГО. НЕ. БІЙТЕСЯ.

РОЗДІЛ 20. ЗНАХАРІ Й СВІДКИ

РОЗДІЛ 21. МАЙСТЕРНІСТЬ РЕНДІ

РОЗДІЛ 22. КАБІ

РОЗДІЛ 23. КУДИ ТИ ХОЧЕШ ВИРУШИТИ?

РОЗДІЛ 24. ВИПУСКНИЙ ДЕНЬ

ЕПІЛОГ

ПОДЯКИ

ПРО АВТОРА