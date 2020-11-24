Всё зависит от воли Божией: Богу угодно - время отсутствия моего сократится, Богу угодно - оно может продлиться на целые десять лет. И вам я советую лучше всего молиться не о том, чтобы было всё так, как хочется нам, а о том, чтобы было всё так, как угодно Его святой воле. Мы в неведении своем часто сами не знаем, чего просим. Что же до меня, то мне тогда только будет радостна встреча со всеми близкими душе моей, когда они будут счастливы, а счастье наше от нас самих, от исполнения наших обязанностей и от уменья возлюбить Бога больше всякой светской дряни, к которой мы так охотно привязываемся. Сим одним только приводится душа наша в непоколебимое ничем стояние.

Николай Васильевич Гоголь - О христианской жизни

Сост. и вступ, ст. И.Р. Монаховой.

М.: Книгоиздательство «АБВ», 2019 - 208 с., 30 илл.

ISBN 978-5-906564-43-6

Николай Васильевич Гоголь - О христианской жизни - Содержание

Ирина Монахова. «Призвать Христа к себе в домы»

Мысли Н.В. Гоголя о христианской жизни. Из произведений и писем О любви к Богу О любви к ближнему О воплощении христианских заповедей в жизнь О пути к Богу О том, как жить по-христиански О подвиге во имя Бога О любви Бога к человеку О молитве О вере О смирении О самовоспитании О благодарности О смерти О светлости душевной О воспитании О будущем О труде О препятствиях О несчастьях О счастье Олени О болезнях Об унынии О благотворительности

Молитвы, написанные Н.В. Гоголем

Н.В. Гоголь. Жизнь

Н.В. Гоголь. Светлое Воскресенье

Адресаты писем Н.В. Гоголя

Николай Васильевич Гоголь - О христианской жизни - О любви к Богу

Внутреннею жизнью я понимаю ту жизнь, когда человек уже не живет своими впечатлениями, когда не идет отведывать уже известной ему жизни, но когда сквозь всё видит одну пристань и берег - Бога и во имя Его стремится и спешит употребить в дело данный Им же ему талант, а не зарыть его в землю, слыша, что не для своих удовольствий дана ему жизнь, что строже ее долг и что взыщется страшно с него, если он, углубясь во внутрь себя, <не> вопросил себя и не узнал, какие в нем сокрыты стороны, полезные и нужные миру, и где его место, ибо нет ненужного звена в мире. А внешняя жизнь само собою есть противоположность внутренной, когда человек под влиянием страстных увлечений влечется без борьбы потоками жизни, когда нет внутри его центра, на который опершись, мог бы он пересилить и самые страдания и горе жизни.