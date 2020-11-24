Гоголь - О христианской жизни
Всё зависит от воли Божией: Богу угодно - время отсутствия моего сократится, Богу угодно - оно может продлиться на целые десять лет. И вам я советую лучше всего молиться не о том, чтобы было всё так, как хочется нам, а о том, чтобы было всё так, как угодно Его святой воле. Мы в неведении своем часто сами не знаем, чего просим. Что же до меня, то мне тогда только будет радостна встреча со всеми близкими душе моей, когда они будут счастливы, а счастье наше от нас самих, от исполнения наших обязанностей и от уменья возлюбить Бога больше всякой светской дряни, к которой мы так охотно привязываемся. Сим одним только приводится душа наша в непоколебимое ничем стояние.
Николай Васильевич Гоголь - О христианской жизни
Сост. и вступ, ст. И.Р. Монаховой.
М.: Книгоиздательство «АБВ», 2019 - 208 с., 30 илл.
ISBN 978-5-906564-43-6
Николай Васильевич Гоголь - О христианской жизни - Содержание
- Ирина Монахова. «Призвать Христа к себе в домы»
-
Мысли Н.В. Гоголя о христианской жизни. Из произведений и писем
- О любви к Богу
- О любви к ближнему
- О воплощении христианских заповедей в жизнь
- О пути к Богу
- О том, как жить по-христиански
- О подвиге во имя Бога
- О любви Бога к человеку
- О молитве
- О вере
- О смирении
- О самовоспитании
- О благодарности
- О смерти
- О светлости душевной
- О воспитании
- О будущем
- О труде
- О препятствиях
- О несчастьях
- О счастье
- Олени
- О болезнях
- Об унынии
- О благотворительности
- Молитвы, написанные Н.В. Гоголем
- Н.В. Гоголь. Жизнь
- Н.В. Гоголь. Светлое Воскресенье
- Адресаты писем Н.В. Гоголя
Николай Васильевич Гоголь - О христианской жизни - О любви к Богу
Внутреннею жизнью я понимаю ту жизнь, когда человек уже не живет своими впечатлениями, когда не идет отведывать уже известной ему жизни, но когда сквозь всё видит одну пристань и берег - Бога и во имя Его стремится и спешит употребить в дело данный Им же ему талант, а не зарыть его в землю, слыша, что не для своих удовольствий дана ему жизнь, что строже ее долг и что взыщется страшно с него, если он, углубясь во внутрь себя, <не> вопросил себя и не узнал, какие в нем сокрыты стороны, полезные и нужные миру, и где его место, ибо нет ненужного звена в мире. А внешняя жизнь само собою есть противоположность внутренной, когда человек под влиянием страстных увлечений влечется без борьбы потоками жизни, когда нет внутри его центра, на который опершись, мог бы он пересилить и самые страдания и горе жизни.
No comments yet. Be the first!