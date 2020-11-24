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Гоголь - О христианской жизни

Николай Васильевич Гоголь - О христианской жизни
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Ecclesiology Faith Experience, Cultural Studies Art, Philology Literature
Всё зависит от воли Божией: Богу угодно - время отсутствия моего сократится, Богу угодно - оно может продлиться на целые десять лет. И вам я советую лучше всего молиться не о том, чтобы было всё так, как хочется нам, а о том, чтобы было всё так, как угодно Его святой воле. Мы в неведении своем часто сами не знаем, чего просим. Что же до меня, то мне тогда только будет радостна встреча со всеми близкими душе моей, когда они будут счастливы, а счастье наше от нас самих, от исполнения наших обязанностей и от уменья возлюбить Бога больше всякой светской дряни, к которой мы так охотно привязываемся. Сим одним только приводится душа наша в непоколебимое ничем стояние.

Николай Васильевич Гоголь - О христианской жизни

Сост. и вступ, ст. И.Р. Монаховой.
М.: Книгоиздательство «АБВ», 2019 - 208 с., 30 илл.
ISBN 978-5-906564-43-6

Николай Васильевич Гоголь - О христианской жизни - Содержание

  • Ирина Монахова. «Призвать Христа к себе в домы»
  • Мысли Н.В. Гоголя о христианской жизни. Из произведений и писем
    • О любви к Богу
    • О любви к ближнему
    • О воплощении христианских заповедей в жизнь
    • О пути к Богу
    • О том, как жить по-христиански
    • О подвиге во имя Бога
    • О любви Бога к человеку
    • О молитве
    • О вере
    • О смирении
    • О самовоспитании
    • О благодарности
    • О смерти
    • О светлости душевной
    • О воспитании
    • О будущем
    • О труде
    • О препятствиях
    • О несчастьях
    • О счастье
    • Олени
    • О болезнях
    • Об унынии
    • О благотворительности
  • Молитвы, написанные Н.В. Гоголем
  • Н.В. Гоголь. Жизнь
  • Н.В. Гоголь. Светлое Воскресенье
  • Адресаты писем Н.В. Гоголя

Николай Васильевич Гоголь - О христианской жизни - О любви к Богу

Внутреннею жизнью я понимаю ту жизнь, когда человек уже не живет своими впечатлениями, когда не идет отведывать уже известной ему жизни, но когда сквозь всё видит одну пристань и берег - Бога и во имя Его стремится и спешит употребить в дело данный Им же ему талант, а не зарыть его в землю, слыша, что не для своих удовольствий дана ему жизнь, что строже ее долг и что взыщется страшно с него, если он, углубясь во внутрь себя, <не> вопросил себя и не узнал, какие в нем сокрыты стороны, полезные и нужные миру, и где его место, ибо нет ненужного звена в мире. А внешняя жизнь само собою есть противоположность внутренной, когда человек под влиянием страстных увлечений влечется без борьбы потоками жизни, когда нет внутри его центра, на который опершись, мог бы он пересилить и самые страдания и горе жизни.
Views 480
Rating 5.0 / 5
Added 24.11.2020
Author brat Vital
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5.0/5 (2)

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