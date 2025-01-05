Гольдберг - Пособие по изучению Книги Притчей
Библия считает Соломона автором трех тысяч притч (3 Цар. 4:32). Эти притчи составляют большую часть книг Притчей и Екклесиаста. Наш Спаситель говорил о «мудрости Соломоновой» (Мф. 12:42). Только Иисус мог заявить о Самом Себе: «...и вот, здесь больше Соломона» (Лк. 11:31).
Соломон был одним из величайших царей Израиля. Получив царство от своего отца Давида, Соломон расширил его границы и проводил мудрую государственную политику. Его отличал литературный талант и научная любознательность. Он знал «и говорил ... о деревах, от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего из стены; говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах» (3 Цар. 4:33). Множество людей приходили к нему за советом, стремились научиться у него мудрости (3 Цар. 10:1-25).
Луис Гольдберг - Пособие по изучению Книги Притчей
Заочная школа Библейской миссии. — 2014. — 128 с.
Луис Гольдберг - Пособие по изучению Книги Притчей - Содержание
Урок 1. История и темы Книги Притчей
Урок 2. Мудрость как цель (1:1-33)
Урок 3. Плоды мудрости (2:1-22)
Урок 4. Мудрый ученик (3:1-35)
Урок 5. Отец и учитель (4:1-27)
Урок 6. Призыв к целомудрию (5:1-23; 6:20-35; 7:1-27)
Урок 7. Глупость, которую мы должны избегать (6:1-19)
Урок 8. Мудрость и ее противники (8:1—9:18)
Урок 9. Верующий и его эмоции
Урок 10. Взаимоотношения между членами семьи
Урок 11. Речь, ленивые люди и глупцы
Урок 12. Вопрос жизни и смерти
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