Библия считает Соломона автором трех тысяч притч (3 Цар. 4:32). Эти притчи составляют большую часть книг Притчей и Екклесиаста. Наш Спаситель говорил о «мудрости Соломоновой» (Мф. 12:42). Только Иисус мог заявить о Самом Себе: «...и вот, здесь больше Соломона» (Лк. 11:31).

Соломон был одним из величайших царей Израиля. Получив царство от своего отца Давида, Соломон расширил его границы и проводил мудрую государственную политику. Его отличал литературный талант и научная любознательность. Он знал «и говорил ... о деревах, от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего из стены; говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах» (3 Цар. 4:33). Множество людей приходили к нему за советом, стремились научиться у него мудрости (3 Цар. 10:1-25).

Луис Гольдберг - Пособие по изучению Книги Притчей

Заочная школа Библейской миссии. — 2014. — 128 с.

Луис Гольдберг - Пособие по изучению Книги Притчей - Содержание