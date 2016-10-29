Чьими потомками мы являемся? Не секрет, что славяне двигались с запада на восток. Но когда и откуда? Этот вопрос волновал историков всегда, с эпохи летописного «откуда есть земля Русская». Однако школьная и вузовская история Беларуси, России и Украины всегда начинается с расселения славян в землях балтов, в Понеманье, на берегах Двины, Днепра и Волхвы.

С другой стороны, все археологи, включая такого авторитетного, как академик Янин, утверждают, что славян до X в. в древнейших русских городах — Ладоге, Изборске, Новгороде — не было. Кто же эти города строил и почему сюда пришли славяне, когда Русь просуществовала уже сто лет?

Кто же такие древние русские, предки украинцев, русских России и беларусов? Почему одни из них как на старшего брата взирают на Москву, а других поворачивает в обратную сторону? Что есть Беларусь, Русь, Россия, Москва и наши предки русы?

Во времена Татищева русами (как и русь-литовцами) часто именовали прадедов нынешних беларусов — термин, которого в XVIII в. еще не существовало. Но изначально русами (росами) себя называли скандинавские дружинники, когда отправлялись в поход за море. От русов Эпохи викингов по всей Скандинавии сохранились географические названия: норвежский город Русенборг (город русов), шведское побережье Рослаген (берег росов), старая датская столица Роскиль (гавань росов). Но как государственный термин Русь, похоже, впервые появился именно в Дании. Автор Повести временных лет, описывая варяжские народы, перечисляет свеев, готов (готских шведов), урман (норвежцев), агнян (англов, в основном переехавших уже в Британию) и русь. Естественно, что русь — это датчане, ибо других варягов уже не остается в списке. Термин «русь» — поздний заменитель союзного нордического термина «рог/руг/рюг».

Когда в V в. англы, саксы, юты и фризы приплыли в Британию, то кельты-бритты записали буквально следующее: «Приплыли англы и саксы, называющие себя русиями, но мы же зовем их рогами».

Михаил Анатольевич Голденков - Русь. Другая история

Издательство: Современная школа, стр. 384, 2010 г.

ISBN: 978-985-513-732-1

Михаил Анатольевич Голденков - Русь. Другая история - Содержание

Введение

Откуда есть земля Русская? V-IX вв.

В поисках Литвы

Рюрик и Торвальд. Что они сделали для Руси? IX-X вв.

Готы ― наши предки. V-IX в.

Кривичи ― не славяне. VIII-Х вв.

Рогволод из Норвегии. Х в.

Литва собирает русские земли. XIII-XV вв.

Тайны Минска. XI в.

Русь-Литва и страна Москель

Русские имена и фамилии

Трагедия Великороссии. XV-XVI вв.

Как страну Москель русской делали

Екатерина Великая и ее «гениальный» план. XVIII в.

Спорное славянское единство

Странности биографии Франциска Скорины. XVI в.

О чем молчит Звенигородский колокол?

Магдебургское право и Русь. XIV-XVI вв.

Начало партизанского движения в Беларуси. XVII в.

Центр православия?

Этнические войны. XVII-XVIII вв.

Пропавший беларуский город. XVII в.

«Выгоды» географического положения Беларуси-Литвы

Как исчезала Литва. XIX-XX вв.

Хронология основных событий истории русской Литвы до образования Речи Посполитой

Хронология войн Великого княжества Литовского, Русского и Жмайтского в составе Речи Посполитой

ЛЖЕПОРТРЕТЫ И ЛЖЕГЕРОИ

Чингисхан

Тамерлан

Два беринга

Юрий Долгорукий

Батый

Две Ольги

Ленин в 1917 г.

Святослав

Василий III и Орда

Олег Вещий, Многостранствующий и Норманнский

Король Артур

Петр I

Портрет Ивана Грозного

Кутузов ― самый великии миф русской истории

«Гениальный» маршал Жуков

Литература

Михаил Анатольевич Голденков - Русь. Другая история - Введение

Будучи учеником четвертого класса томской школы № 14, как-то на уроке по истории я задал вполне простой и естественный вопрос учительнице:

«Почему после славной победной Куликовской битвы еще сто лет продолжалось монголо-татарское иго на Руси?»

Учительница, казалось, была немножко растеряна и ответила, что для полной победы-де еще не все было сделано, хотя, как мне показалось, она и сама полагала, что Куликовской битвы в самом деле было более чем достаточно для этой самой полной победы. Впрочем, это и есть самое традиционное объяснение большинства российских историков итогов Куликовской битвы. Однако оно выглядит не менее странно, как если бы французы, ведомые Жанной д’Арк, после победы над англичанами еще сто лет подчинялись бы Англии, немецкие рыцари после поражения на Чудском озере от Александра Невского так бы и остались в Пскове и Изборске, а тевтонские крестоносцы не отступили бы после поражения под Грюнвальдом. Во во всех этих случаях враг отступил, приняв условия победителей. А вот на Куликовом поле ничего подобного не произошло!

Даже в советскую эпоху, когда история писалась под бдительным оком цензуры, странные обстоятельства якобы победы Дмитрия Донского над Золотой Ордой вызывали активные споры, порождая самые разные гипотезы. Ведь более чем удивительно: победа вроде бы одержана, а ее плодов — нет: Тохтамыш как был, так и остался верховным ханом, Золотая Орда как была, так и осталась в Москве. Но если враг Руси хан Мамай разбит, а хан Тохтамыш торжествует, то, стало быть, это победа Тохтамыша, а не некоей Руси? Кто же и с кем воевал на Куликовом поле? И почему ни один источник не упоминает о куда как более славной Окуневской битве? В 1276 г. огромное войско Орды было наголову разбито объединенной армией русь-литвинов под командованием новогрудского князя Тройняты Скиримонтовича.

Объединенное войско татар и московитян расположилось станом под беларуским городом Мозырем, на реке Окуневке. Там и произошло сокрушительное для ордынцев сражение. Татарское войско не прошло на Русь. Но об этой судьбоносной битве, защитившей Русь от Орды, не было написано ни слова ни в царской России, ни в СССР.

Ключ к ответам на эти вопросы в том, что не легендарная Куликовская битва имела к Руси прямое отношение, а Окуневская. Последняя раскрывала истинную суть взаимоотношений Москвы с Ордой. Все это было крайне невыгодным для московских историков XIX в. Поэтому правду о Куликовской битве исказили, а Окуневскую предпочли забыть.

Книга, которую вы держите в руках, — поиск ответов на те вопросы, которые задают учителям не в меру любопытные школьники, не получая ясных объяснений. Почему же история Русского мира грешит странными противоречиями, явными накладками и ослепительными белыми пятнами?