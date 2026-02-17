Гольдштейн - Весть надежды для современного мира

Книга Клиффорда Гольдштейна «Весть надежды для современного мира» представляет собой глубокое философское и богословское размышление о смысле человеческого существования в эпоху глобальной неопределенности. Автор обращается к людям, разочарованным в материализме и светском гуманизме, предлагая библейский взгляд на историю как на целенаправленный процесс, ведущий к восстановлению гармонии. Гольдштейн утверждает, что истинная надежда заключается не в человеческом прогрессе или технологиях, а в неизменных обетованиях Бога и Его грядущем вмешательстве в дела Земли.

Центральной темой произведения является осмысление пророчеств книги Даниила и Откровения как фундамента для уверенности в завтрашнем дне. Автор мастерски связывает сложные апокалиптические образы с насущными вопросами современности, показывая, что за хаосом мировых событий стоит любящий Творец. Книга призывает читателя обрести внутренний покой через веру в Иисуса Христа, подчеркивая, что осознание близости Его пришествия должно не пугать, а наполнять жизнь смыслом, радостью и готовностью к вечности.

Гольдштейн Клиффорд - Весть надежды для современного мира

Пер. с англ. - Заокский: Издательство «Источник жизни», 2021. – 128 с.

ISBN 978-5-00126-178-0

Гольдштейн Клиффорд - Весть надежды для современного мира – Содержание

ЧАСТЫ 1. Большой разрыв. Большое сжатие. Большое замерзание - Начальства и власти - Опасности любви - Откровение Иисуса Христа - Краткий обзор контекста Трехангельской вести

ЧАСТЬ 2. Люди и ангелы - Разбойник на кресте - Благая весть - Сущность Евангелия - Проблема греха - Вечное Евангелие - С неба на землю

ЧАСТЬ 3. Страх Божий - Взаимосвязь во Вселенной - Воздать славу Богу - Перестаньте тревожиться?

ЧАСТЬ 4. «Час суда Его» - Евангелие и суд - Что появилось первым — семечко грейпфрута, грейпфрут или грейпфрутовое дерево?

ЧАСТЬ 5. «Ибо в шесть дней...» - Поклонение идолу - Одноязычный мир

ЧАСТЬ 6. «Пал, пал Вавилон...» - Третий ангел - Изменение Закона Божьего - Знак зверя - Терпение святых

ВМЕСТО ЭПИЛОГА