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Голдсмит - Триггеры

Голдсмит - Триггеры
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy

Мы планируем начать диету, быть спокойными с близкими или продуктивными на работе, но как только мы выходим в реальный мир, он «атакует» нас триггерами. Неожиданный звонок, грубое слово коллеги или просто усталость разрушают наши планы. Маршалл Голдсмит предлагает систему, которая помогает не просто реагировать на мир, а осознанно создавать среду для изменений.

Книга учит искусству саморегуляции и объясняет, почему для перемен недостаточно одного лишь желания — нужна структура.

Маршалл Голдсмит, Марк Рейтер – Триггеры - Формируй привычки — закаляй характер

Перевод с английского Анны Логвинской. – Москва: «Манн, Иванов и Фербер», 2016. – 256 с.

ISBN 978-5-00100-011-2

Маршалл Голдсмит, Марк Рейтер – Триггеры – Содержание

Введение

Часть I. Почему мы не становимся такими, какими хотели бы быть?

  • Глава 1. Непреложные истины поведенческих изменений

  • Глава 2. Убеждения, которые тормозят изменение поведения

  • Глава 3. Наша среда обитания

  • Глава 4. Пусковые механизмы

  • Глава 5. Как работает триггер

  • Глава 6. Мы лучшие стратеги и худшие исполнители

  • Глава 7. Прогноз окружающей среды

  • Глава 8. Колесо перемен

Часть II. Дерзай

  • Глава 9. Сила активных вопросов

  • Глава 10. «Вовлекающие вопросы»

  • Глава 11. Ежедневные вопросы в действии

  • Глава 12. Стратег, исполнитель и наставник

  • Глава 13. Готов ли я?

Часть III. Больше структуры, пожалуйста

  • Глава 14. Без структуры мы не станем лучше

  • Глава 15. Нам нужна правильная структура

  • Глава 16. Поведение под влиянием истощения

  • Глава 17. Нам нужна помощь, когда у нас меньше всего шансов получить ее

  • Глава 18. Ежечасные вопросы

  • Глава 19. «Достаточно хороший» как источник неприятностей

  • Глава 20. Как стать триггером

Часть IV. Без сожалений

  • Глава 21. Круг вовлеченности

  • Глава 22. Как опасно жить без изменений

Благодарности

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Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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