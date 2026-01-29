Голдсмит - Триггеры

Мы планируем начать диету, быть спокойными с близкими или продуктивными на работе, но как только мы выходим в реальный мир, он «атакует» нас триггерами. Неожиданный звонок, грубое слово коллеги или просто усталость разрушают наши планы. Маршалл Голдсмит предлагает систему, которая помогает не просто реагировать на мир, а осознанно создавать среду для изменений.

Книга учит искусству саморегуляции и объясняет, почему для перемен недостаточно одного лишь желания — нужна структура.

Маршалл Голдсмит, Марк Рейтер – Триггеры - Формируй привычки — закаляй характер

Перевод с английского Анны Логвинской. – Москва: «Манн, Иванов и Фербер», 2016. – 256 с.

ISBN 978-5-00100-011-2

Маршалл Голдсмит, Марк Рейтер – Триггеры – Содержание

Введение

Часть I. Почему мы не становимся такими, какими хотели бы быть?

Глава 1. Непреложные истины поведенческих изменений

Глава 2. Убеждения, которые тормозят изменение поведения

Глава 3. Наша среда обитания

Глава 4. Пусковые механизмы

Глава 5. Как работает триггер

Глава 6. Мы лучшие стратеги и худшие исполнители

Глава 7. Прогноз окружающей среды

Глава 8. Колесо перемен

Часть II. Дерзай

Глава 9. Сила активных вопросов

Глава 10. «Вовлекающие вопросы»

Глава 11. Ежедневные вопросы в действии

Глава 12. Стратег, исполнитель и наставник

Глава 13. Готов ли я?

Часть III. Больше структуры, пожалуйста

Глава 14. Без структуры мы не станем лучше

Глава 15. Нам нужна правильная структура

Глава 16. Поведение под влиянием истощения

Глава 17. Нам нужна помощь, когда у нас меньше всего шансов получить ее

Глава 18. Ежечасные вопросы

Глава 19. «Достаточно хороший» как источник неприятностей

Глава 20. Как стать триггером

Часть IV. Без сожалений

Глава 21. Круг вовлеченности

Глава 22. Как опасно жить без изменений

Благодарности