Голощапов - Путь (тропинка) истины в последнее время

Почему у нас написано, что мы даём истинное толкование данных категорий интеллекта человека? Потому что в наших исследованиях мы опирались только на Библию, на страницах которой одна истина и никакой лжи, а также на пословицы и поговорки - источник народной мудрости, проверенной веками. Но чтобы читатель поверил Библии, мы будем вынуждены привести несколько высказываний об этой книге различных людей с мировым именем: писателей и поэтов, археологов, философов и учёных различных специальностей, достигших в своих областях мирового признания.

«Как блаженны те, кто умеет открывать эту дверь (Библию) и с усилием идти по этому пути! Но лучше было бы никогда не рождаться, чем читать эти слова для того, чтобы сомневаться или пренебрегать ими» (Лорд Байрон).

«Ни воздержанием, ни земным экстазом, ни голосом о себе, ни каким-нибудь чудесным сном или другим чудом был я приведён на путь спасения и моим просветлением я обязан просто знакомству с книгой. Книгой? Да, и эта старая, простая книга, скромная как природа, и естественная, как она, книга такая же притязательная и обыденная, как солнце, согревающее нас, и хлеб, насыщающий нас; книга, глядящая на нас так же приветливо, с такою же благословляющею добротою, как старая бабушка, читающая ежедневно эту книгу, и эта книга называется тоже просто - книга, Библия. Справедливо называют её также Священным Писанием, кто потерял своего Бога, тот снова найдёт Его в этой книге, а кто никогда не знал Его, на того повеет из неё дыханием Божественного слова. Евреи, понимающие толк в драгоценностях, очень хорошо знали, что делали, когда во время пожара второго храма на жертву огню оставляли золотые и серебряные жертвенные сосуды, даже первосвященническую ризу с большими драгоценными камнями, и спасли только Библию. Она была истинным сокровищем храма, и, слава Богу, не погибла жертвою пламени. Тем, что во мне снова проснулось религиозное чувство, я обязан этой священной книге, и она была для меня столько же источником спасения, сколько предметом благоговейного удивления. Странно! Целую жизнь скитался по всем танцклассам философии, отдавался всем оргиям ума, вступая в любую связь со всевозможными системами, не находя удовлетворения, - и вот теперь очутился вдруг на той же точке зрения, на которой стоит дядя Том, на точке зрения Библии, и преклоняю колена рядом с этим чёрным богомольцем, в таком же набожном благоговении. Каково унижение! Со всей моей наукой я не шёл далее бедного, невежественного негра, еле умеющего читать по складам» (Генрих Гейне).

Астроном Медлер говорит, что истинный учёный «не может отрицать Бога, ибо законы природы и законы Бога одно и то же... Изучая творение, человек доходит до познания Творца...» Медлер писал: «Кто так углубляется в Божию мастерскую, как мы, и имеет столько случаев удивляться Его премудрости и царящему порядку, тот в смирении преклонит пред Ним колена» (см. у Б. Гладкова «Путь к познанию Бога», СПБ, 1910, с.60).

Голощапов Н.М. - Путь (тропинка) истины в последнее время

Тюмень: ИД «Титул», 2021. - 384 с.

Голощапов Н.М. - Путь (тропинка) истины в последнее время - Содержание