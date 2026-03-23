Голосовкер - Достоевский и Кант

Автор не сказал бы ничего нового о Достоевском, если бы настойчиво указывал на то, как, нестерпимо мучаясь за человека, мучил он самого себя и героев своих романов и с какой нестерпимой для сердца жалостью и в то же самое время с какой безжалостностью ума жалел Достоевский этого бедного, бесконечно униженного, несчастного, преступного и при всем том прегордого и благородного человека, благородного подчас даже в своей подлости и подлого даже в своем мятежном благородстве. Это все и без того известно читателю.

Автор не сказал бы ничего нового о Достоевском, если бы настойчиво указывал на то, какая глубокая социальная трагедия порождает потрясающие душу страдания героев, действующих в драмах-романах Достоевского, и где искать причины, вызывающие исторически эту социальную трагедию нищеты и унижения.

Но он впал бы в глубокое заблуждение и совершил бы непростительную ошибку в отношении Достоевского, если бы прошел мимо той «трагедии ума» человека, которая раскрывается в этих драмах- романах Достоевского и порождает не менее, если не более потрясающие нравственные и интеллектуальные страдания героев его романов.

Голосовкер Яков - Достоевский и Кант

Издательство Академии Наук СССР,

Москва, 1963, 105 стр.

Голосовкер Яков - Достоевский и Кант - Содержание

От редактора

I. Кто убил старика Карамазова?

II. Убийца-дублер

III. Словечки «секрет» и «тайна»

IV. Неназванные в романе герои — Тезис и Антитезис

V. Поединок Тезиса и Антитезиса под личиной героев романа

VI. Иван Карамазов как герой Кантовых антиномий

VII. Вердикт без вины виноватым

VIII. Чудовище «Необходимой Иллюзии разума» и ее жертвы как жертвы совести

IX. Последний секрет черта, засекреченный и для самого черта

X. «Бездны» и «правды» романа

XI. Рассекреченный секрет

Послесловие