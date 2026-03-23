Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Голосовкер - Достоевский и Кант

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism

Автор не сказал бы ничего нового о Достоевском, если бы настойчиво указывал на то, как, нестерпимо мучаясь за человека, мучил он самого себя и героев своих романов и с какой нестерпимой для сердца жалостью и в то же самое время с какой безжалостностью ума жалел Достоевский этого бедного, бесконечно униженного, несчастного, преступного и при всем том прегордого и благородного человека, благородного подчас даже в своей подлости и подлого даже в своем мятежном благородстве. Это все и без того известно читателю.

Автор не сказал бы ничего нового о Достоевском, если бы настойчиво указывал на то, какая глубокая социальная трагедия порождает потрясающие душу страдания героев, действующих в драмах-романах Достоевского, и где искать причины, вызывающие исторически эту социальную трагедию нищеты и унижения.

Но он впал бы в глубокое заблуждение и совершил бы непростительную ошибку в отношении Достоевского, если бы прошел мимо той «трагедии ума» человека, которая раскрывается в этих драмах- романах Достоевского и порождает не менее, если не более потрясающие нравственные и интеллектуальные страдания героев его романов.

Голосовкер Яков - Достоевский и Кант

Издательство Академии Наук СССР,

Москва, 1963, 105 стр.

Г-99, Шубинский пер., 10

Голосовкер Яков - Достоевский и Кант - Содержание

От редактора

  • I. Кто убил старика Карамазова?

  • II. Убийца-дублер

  • III. Словечки «секрет» и «тайна»

  • IV. Неназванные в романе герои — Тезис и Антитезис

  • V. Поединок Тезиса и Антитезиса под личиной героев романа

  • VI. Иван Карамазов как герой Кантовых антиномий

  • VII. Вердикт без вины виноватым

  • VIII. Чудовище «Необходимой Иллюзии разума» и ее жертвы как жертвы совести

  • IX. Последний секрет черта, засекреченный и для самого черта

  • X. «Бездны» и «правды» романа

  • XI. Рассекреченный секрет

Послесловие

Views 28
Rating
Added 23.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

