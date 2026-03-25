Книга Сергія Головіна «Біблія і етика» є фундаментальним дослідженням моральних основ християнства, викладеним у контексті сучасних суспільних викликів. Автор, відомий вчений та аполоget, ставить за мету продемонструвати, що біблійна етика не є набором застарілих заборон, а являє собою цілісну та логічну систему, що ґрунтується на природі самого Творця. Основна ідея твору полягає в тому, що праведне життя — це не результат механічного виконання правил, а наслідок глибокого розуміння Божого задуму щодо людини, де моральність стає природним виявом відновлених стосунків із Богом.

Содержательная часть книги детально розбирає походження моральних норм, протиставляючи біблійний абсолютизм сучасному етичному релятивізму. Головін послідовно аналізує Десять заповідей та Нагірну проповідь як два взаємодоповнювальні рівні Божого закону: зовнішній стандарт і внутрішню мотивацію серця. Автор приділяє значну увагу питанням відповідальності, свободи волі та ролі сумління, яке він визначає як «Божий голос у душі». У книзі глибоко досліджуються практичні аспекти: етика сімейних відносин, чесність у праці, ставлення до влади та біоетичні проблеми, що дозволяє читачеві знайти чіткі орієнтири для прийняття складних рішень у повсякденному житті.

Текст написаний у чіткому, аналітичному та інтелектуально переконливому стилі, притаманному науковому підходу автора. Сергій Головін майстерно поєднує біблійне богослов'я з прикладами з історії, філософії та природничих наук, роблячи виклад доступним як для досвідчених віруючих, так і для тих, хто лише шукає істину. Робота служить важливим ресурсом для формування свідомого християнського світогляду, здатного вистояти перед тиском секулярної культури. Це читання допомагає усвідомити, що основи праведного життя закладені в любові, яка є виконанням закону та найвищою мірою людської гідності.

Сергій Головін – Біблія і етика – Основи праведного життя

К.: Книгоноша, 2017. – 132 с. – (Непохитні основи.)

ISBN 978-617-7248-34-6 (серія)

ISBN 978-617-7248-56-8

Сергій Головін – Біблія і етика – Зміст

Передмова

ЧАСТИНА І. ОСНОВНІ УЯВЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ

1. Поняття практичної християнської етики 1.1. Поширені уявлення про етику 1.2. Поняття етики До речі: Афінська школа 1.3. Рівні етичної системи 1.4. Християнська етика

2. Природний моральний закон 2.1. Існування природного морального закону 2.2. Обґрунтування природного морального закону 2.3. Походження природного морального закону 2.4. Заперечення про походження природного морального закону

3. Рівні персональної етики

4. Аспекти етичного судження

5. Найпоширеніші напрями в етиці 5.1. Гедонізм 5.2. Утилітаризм 5.3. Деонтологія 5.4. Культурний релятивізм 5.5. Емотивізм 5.6. Етика чесноти 5.7. Аксіологія

6. Християнські чесноти

ЧАСТИНА II. ПОШУК БОЖОЇ ВОЛІ В ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ

7. Прийняття рішень: Божий задум

8. Прийняття рішень: ієрархія етичних категорій

До речі: Про вошей, волосся та владу (Гілберт Честертон)

9. Прийняття рішень: Божа любов і страх Божий

10. Прийняття рішень: свобода і воля

До речі: Біблійний приклад демократії

До речі: Біблійний приклад свободи

11. Прийняття рішень: пізнання волі Божої 11.1. Аспекти пізнання волі Божої 11.2. Пізнання загальної волі Божої До речі: «Любити - значить бути вразливим» (Клайв Льюис) 11.3. Пізнання особистої волі Божої 11.4. Пізнання волі Божої - послух

12. Прийняття рішень: уподібнення Христу

Бібліографія