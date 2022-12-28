В тёмном углу гавани Коринфа неторопливо гнил и разрушался заброшенный корабль «Арго». Каждый вечер Язон приходил посидеть возле него, вспоминая героическое плаванье за «золотым руном». Ныне, оставленный богами, лишённый царства, покинутый ужасной Медеей, без детей, без друзей он угрюмо созерцал свою душу, где торжествовала та же гниль и разрушение. В конце концов он взобрался на форштевень и повесился. Но форштевень не выдержал тяжести, подломился и придавил его насмерть. Так бесславно погиб один из великих греческих героев.

Это трагический и загадочный миф. Мы знаем только имена героев-участников, перипетии плаванья, возвращение из Колхиды в Грецию, деятельность колдуньи Медеи и прочее в таком роде. Но мы не знаем «то, ради чего». Что такое «золотое руно»? Шкура необыкновенного барана, высшая ценность, философский камень? Или магический раритет наподобие «кубка святого Грааля», что вечно ищут и не находят никогда, который даёт обладателю невероятные возможности? Даже в статуте ордена Золотого Руна, учреждённого герцогом Филиппом Бургундским в середине пятнадцатого столетия, ничего не сказано о сути дела, кроме того, что это «тайна превыше всех тайн».

Даже плаванье в Колхиду, несмотря на многочисленные опасности, вызывает недоумение. Слишком близкое расстояние, хорошо известная страна не объясняют ни тщательности постройки корабля, ни включения в экипаж самых знаменитых героев Эллады. Может быть, имеется в виду какая-нибудь другая «Колхида»? В стихотворении «Мираж в Сицилии» Джакомо Любрано, итальянского поэта семнадцатого века, сказано:

Заблудившись в неведомых океанах,

закрученный невиданным смерчем,

“Арго” взял за весла новые звезды.

Евгений Головин - Мифомания

М.: Издательство книжного магазина «Циолковский» 2021 г. — 312 с.

ISBN 978-5-6044454-3-3

Евгений Головин - Мифомания - Содержание

I. Человек и сакрум

О магической географии

Человек и его горизонт

Великий пан

Алхимия и ее эманация

Цивилизация блефа

II. Мифомания

Современный миф

Миф о семье

Миф о комфорте

Урла

Миф о тайне

Миф о толпе

Миф о Дон Кихоте

Сны про метро

Буржуа: люди антимифа

III. Онирические пейзажи

Айвенго

Лорд Джим

Неистовый и энергичный Рембо

Доктор Шренк-Нотцинг и потусторонняя терапия

Фауст

Мак

Калина: бешенство любви и смерти

IV. Эрос и Хаос