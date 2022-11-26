Головин - Приближение к Снежной Королеве
Я обещал поговорить с вами на тему весьма неопределенную и сейчас хочу ее несколько уточнить. Она выглядит примерно так: «Алхимия в современном мире: возрождение или профанация?»
В принципе, не очень правильное название: алхимия (мы можем ее назвать «искусством» или «наукой») - вечная и не относящаяся к тому или иному времени дисциплина. Кроме того, слово «возрождение» тоже весьма двусмысленно: возрождение чего? Если алхимия - вечное искусство, то зачем ему возрождаться? Что касается термина «профанация», то к нему можно отнести замечания, применимые к очень многим другим иностранным словам.
Слово «профанация», вообще говоря, не имеет пренебрежительного значения. Поэтому, когда мы говорим «профан», «профанацию,, дело скорее в интонации, нежели в смысле. И вот почему: греческое слово «профан» означает человека, который, в принципе, очень хорошо расположен к небу и к богам. Это, так сказать, религиозный дилетант, который не выделяет специально какую-то религиозную конфессию, а просто любит богов, понимая, что на небе все хорошо, а на земле -плохо. И в этом смысле тема «возрождения и профанации» не совсем правильно сформулирована. Поэтому я предлагаю вам просто поговорить об азах и постулатах алхимии, потому что сколько бы ни изучали эту дисциплину — результат одинаков. Ее можно изучать двадцать лет или шестьдесят. Можно азы и постулаты, о которых я упомянул, изучать всю жизнь. Давайте поговорим о том, есть ли в алхимии какие-то цели, или изъясняясь современным языком, стоит ли ею заниматься или не стоит?
Евгений Головин - Приближение к Снежной Королеве
2-е издание, исправленное и дополненное
М.: Клуб Касталия, 2018. - 392 с.
ISBN 978-5-519-65869-0
Евгений Головин - Приближение к Снежной Королеве - Содержание
Часть 1. Алхимия в современном мире
- Алхимия: возрождение или профанация
- Алхимия и ее эманации
- Опус в черном
- Приближение к Снежной Королеве
- Диана
- Джон Ди и конец магического мира
- Франсуа Рабле: алхимический вояж к Дионису
- Странный доктор Фладд
Часть II.Ослепительный мрак язычества
- Ослепительный мрак язычества: Дионис
- Дионис-1
- Дионис-2
- Анадиомена.Женская субстанция в герметике
- Прозерпина
- Великий Пан
- Герой в греческой мифологии
- Спящая красавица
- Ради триумфа Розы
- Камень
- Некоторые особенности лабиринта
Часть III.Литература беспокойного присутствия
- Приближение к черной фантастике
- Лексикон: рецензия на роман Г.Майринка «Ангел Западного Окна
- Жан Рэй: поиск Черной Метафоры
- Мир Жана Рея
- Лавкрафт - исследователь аутсайда
- Томас Оуэн и проблема дьявола
- Дэвид Линдсей - таинственный музыкант (о романе "Наваждение")
- Антарктида: синоним бездны
- Нотр-Дам де Пари: Это убьет То
- Стефан Грабинский и мировоззрение мага
- Артур Конан Дойл и спиритуализм
Часть IV. Интервью с Евгением Головиным
- Интервью изданию "Элементы"
- Интервью "Философской Газете"
- Интервью журналу "Волшебная Гора"
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