Я обещал поговорить с вами на тему весьма неопределенную и сейчас хочу ее несколько уточнить. Она выглядит примерно так: «Алхимия в современном мире: возрождение или профанация?»

В принципе, не очень правильное название: алхимия (мы можем ее назвать «искусством» или «наукой») - вечная и не относящаяся к тому или иному времени дисциплина. Кроме того, слово «возрождение» тоже весьма двусмысленно: возрождение чего? Если алхимия - вечное искусство, то зачем ему возрождаться? Что касается термина «профанация», то к нему можно отнести замечания, применимые к очень многим другим иностранным словам.

Слово «профанация», вообще говоря, не имеет пренебрежительного значения. Поэтому, когда мы говорим «профан», «профанацию,, дело скорее в интонации, нежели в смысле. И вот почему: греческое слово «профан» означает человека, который, в принципе, очень хорошо расположен к небу и к богам. Это, так сказать, религиозный дилетант, который не выделяет специально какую-то религиозную конфессию, а просто любит богов, понимая, что на небе все хорошо, а на земле -плохо. И в этом смысле тема «возрождения и профанации» не совсем правильно сформулирована. Поэтому я предлагаю вам просто поговорить об азах и постулатах алхимии, потому что сколько бы ни изучали эту дисциплину — результат одинаков. Ее можно изучать двадцать лет или шестьдесят. Можно азы и постулаты, о которых я упомянул, изучать всю жизнь. Давайте поговорим о том, есть ли в алхимии какие-то цели, или изъясняясь современным языком, стоит ли ею заниматься или не стоит?

Евгений Головин - Приближение к Снежной Королеве

2-е издание, исправленное и дополненное

М.: Клуб Касталия, 2018. - 392 с.

ISBN 978-5-519-65869-0

Евгений Головин - Приближение к Снежной Королеве - Содержание

Часть 1. Алхимия в современном мире

Алхимия: возрождение или профанация

Алхимия и ее эманации

Опус в черном

Приближение к Снежной Королеве

Диана

Джон Ди и конец магического мира

Франсуа Рабле: алхимический вояж к Дионису

Странный доктор Фладд

Часть II.Ослепительный мрак язычества

Ослепительный мрак язычества: Дионис

Дионис-1

Дионис-2

Анадиомена.Женская субстанция в герметике

Прозерпина

Великий Пан

Герой в греческой мифологии

Спящая красавица

Ради триумфа Розы

Камень

Некоторые особенности лабиринта

Часть III.Литература беспокойного присутствия

Приближение к черной фантастике

Лексикон: рецензия на роман Г.Майринка «Ангел Западного Окна

Жан Рэй: поиск Черной Метафоры

Мир Жана Рея

Лавкрафт - исследователь аутсайда

Томас Оуэн и проблема дьявола

Дэвид Линдсей - таинственный музыкант (о романе "Наваждение")

Антарктида: синоним бездны

Нотр-Дам де Пари: Это убьет То

Стефан Грабинский и мировоззрение мага

Артур Конан Дойл и спиритуализм

Часть IV. Интервью с Евгением Головиным