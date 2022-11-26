Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Головин - Приближение к Снежной Королеве

Головин - Приближение к Снежной Королеве
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, Esotericism Mysticism Kabbalah
Я обещал поговорить с вами на тему весьма неопределенную и сейчас хочу ее несколько уточнить. Она выглядит примерно так: «Алхимия в современном мире: возрождение или профанация?»
В принципе, не очень правильное название: алхимия (мы можем ее назвать «искусством» или «наукой») - вечная и не относящаяся к тому или иному времени дисциплина. Кроме того, слово «возрождение» тоже весьма двусмысленно: возрождение чего? Если алхимия - вечное искусство, то зачем ему возрождаться? Что касается термина «профанация», то к нему можно отнести замечания, применимые к очень многим другим иностранным словам.
Слово «профанация», вообще говоря, не имеет пренебрежительного значения. Поэтому, когда мы говорим «профан», «профанацию,, дело скорее в интонации, нежели в смысле. И вот почему: греческое слово «профан» означает человека, который, в принципе, очень хорошо расположен к небу и к богам. Это, так сказать, религиозный дилетант, который не выделяет специально какую-то религиозную конфессию, а просто любит богов, понимая, что на небе все хорошо, а на земле -плохо. И в этом смысле тема «возрождения и профанации» не совсем правильно сформулирована. Поэтому я предлагаю вам просто поговорить об азах и постулатах алхимии, потому что сколько бы ни изучали эту дисциплину — результат одинаков. Ее можно изучать двадцать лет или шестьдесят. Можно азы и постулаты, о которых я упомянул, изучать всю жизнь. Давайте поговорим о том, есть ли в алхимии какие-то цели, или изъясняясь современным языком, стоит ли ею заниматься или не стоит?

Евгений Головин - Приближение к Снежной Королеве

2-е издание, исправленное и дополненное
М.: Клуб Касталия, 2018. - 392 с.
ISBN 978-5-519-65869-0

Евгений Головин - Приближение к Снежной Королеве - Содержание

Часть 1. Алхимия в современном мире
  • Алхимия: возрождение или профанация
  • Алхимия и ее эманации
  • Опус в черном
  • Приближение к Снежной Королеве
  • Диана
  • Джон Ди и конец магического мира
  • Франсуа Рабле: алхимический вояж к Дионису
  • Странный доктор Фладд
Часть II.Ослепительный мрак язычества
  • Ослепительный мрак язычества: Дионис
  • Дионис-1
  • Дионис-2
  • Анадиомена.Женская субстанция в герметике
  • Прозерпина
  • Великий Пан
  • Герой в греческой мифологии
  • Спящая красавица
  • Ради триумфа Розы
  • Камень
  • Некоторые особенности лабиринта
Часть III.Литература беспокойного присутствия
  • Приближение к черной фантастике
  • Лексикон: рецензия на роман Г.Майринка «Ангел Западного Окна
  • Жан Рэй: поиск Черной Метафоры
  • Мир Жана Рея
  • Лавкрафт - исследователь аутсайда
  • Томас Оуэн и проблема дьявола
  • Дэвид Линдсей - таинственный музыкант (о романе "Наваждение")
  • Антарктида: синоним бездны
  • Нотр-Дам де Пари: Это убьет То
  • Стефан Грабинский и мировоззрение мага
  • Артур Конан Дойл и спиритуализм
Часть IV. Интервью с Евгением Головиным
  • Интервью изданию "Элементы"
  • Интервью "Философской Газете"
  • Интервью журналу "Волшебная Гора"
Views 345
Rating 5.0 / 5
Added 26.11.2022
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books