Головин - В поисках воли Божьей

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Ethics

Книга Сергея Головина «В поисках воли Божьей» представляет собой систематический очерк практической христианской этики, написанный с позиции библейского мировоззрения и научной апологетики. Автор, известный ученый и христианский публицист, ставит задачу помочь верующим перенести библейские принципы из области абстрактных теорий в плоскость повседневных решений. Основная идея произведения заключается в том, что познание воли Божьей — это не мистическое озарение для избранных, а результат осознанного воспитания характера и применения библейских критериев истинности, морали и целесообразности в каждой конкретной ситуации.

Содержательная часть книги детально разбирает структуру этического выбора, начиная с фундаментальных основ: природы добра и зла, роли совести и значения Божьих заповедей. Головин последовательно анализирует концепцию «трех фильтров» или ориентиров — Писания, обстоятельств и внутреннего мира (свидетельства Духа), — которые помогают христианину отличить Божье руководство от субъективных желаний. Автор уделяет значительное внимание практическим аспектам: этике в семье, трудовой деятельности, гражданской позиции и вопросу личной ответственности. В книге глубоко исследуется разница между легализмом (следованием букве закона) и подлинной свободой во Христе, которая проявляется в способности принимать мудрые решения на основании любви к Богу и ближнему.

Текст написан в доступном, логичном и интеллектуально убедительном стиле, где богословские выводы подкрепляются примерами из истории, науки и личного опыта автора. Сергей Головин мастерски соединяет академическую строгость изложения с пастырской теплотой, превращая теоретический очерк в практическое руководство по «хождению в свете». Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто стремится к целостности своей веры и хочет, чтобы их жизнь была последовательным свидетельством о Христе в современном мире. Это чтение помогает осознать, что поиск воли Божьей — это увлекательное путешествие преображения ума, результатом которого становится жизнь, приносящая добрый плод.

Сергей Головин - В поисках воли Божьей - Очерк практической христианской этики

Симферополь: ДИАЙПИ, 2014.- 120 с.

ISBN 978-966-491-546-2

Сергей Головин - В поисках воли Божьей – Содержание

Предисловие

Часть I. Основные представления практической христианской этики

  • 1. Понятие практической христианской этики

    • 1.1. Расхожие представления об этике

    • 1.2. Понятие этики

    • 1.3. Уровни этической системы

    • 1.4. Христианская этика

  • 2. Естественный нравственный закон

    • 2.1. Существование естественного нравственного закона

    • 2.2. Обоснование естественного нравственного закона

    • 2.3. Происхождение естественного нравственного закона

    • 2.4. Возражения о происхождении естественного нравственного закона

  • 3. Уровни персональной этики

  • 4. Аспекты этического суждения

  • 5. Наиболее распространенные направления в этике

    • 5.1. Гедонизм

    • 5.2. Утилитаризм

    • 5.3. Деонтология

    • 5.4. Культурный релятивизм

    • 5.5. Эмотивизм

    • 5.6. Этика добродетели

    • 5.7. Аксиология

  • 6. Христианские добродетели

Часть II. Поиск Божьей воли в принятии решений

  • 7. Принятие решений: Божий замысел

  • 8. Принятие решений: иерархия этических категорий

  • 9. Принятие решений: Божья любовь и страх Божий

  • 10. Принятие решений: свобода и воля

  • 11. Принятие решений: познание воли Божьей

    • 11.1. Аспекты познания воли Божьей

    • 11.2. Познание общей воли Божьей

    • 11.3. Познание частной воли Божьей

    • 11.4. Познание воли Божьей - послушание

  • 12. Принятие решений: уподобление Христу

Библиография

