Головин - В поисках воли Божьей

Книга Сергея Головина «В поисках воли Божьей» представляет собой систематический очерк практической христианской этики, написанный с позиции библейского мировоззрения и научной апологетики. Автор, известный ученый и христианский публицист, ставит задачу помочь верующим перенести библейские принципы из области абстрактных теорий в плоскость повседневных решений. Основная идея произведения заключается в том, что познание воли Божьей — это не мистическое озарение для избранных, а результат осознанного воспитания характера и применения библейских критериев истинности, морали и целесообразности в каждой конкретной ситуации.

Содержательная часть книги детально разбирает структуру этического выбора, начиная с фундаментальных основ: природы добра и зла, роли совести и значения Божьих заповедей. Головин последовательно анализирует концепцию «трех фильтров» или ориентиров — Писания, обстоятельств и внутреннего мира (свидетельства Духа), — которые помогают христианину отличить Божье руководство от субъективных желаний. Автор уделяет значительное внимание практическим аспектам: этике в семье, трудовой деятельности, гражданской позиции и вопросу личной ответственности. В книге глубоко исследуется разница между легализмом (следованием букве закона) и подлинной свободой во Христе, которая проявляется в способности принимать мудрые решения на основании любви к Богу и ближнему.

Текст написан в доступном, логичном и интеллектуально убедительном стиле, где богословские выводы подкрепляются примерами из истории, науки и личного опыта автора. Сергей Головин мастерски соединяет академическую строгость изложения с пастырской теплотой, превращая теоретический очерк в практическое руководство по «хождению в свете». Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто стремится к целостности своей веры и хочет, чтобы их жизнь была последовательным свидетельством о Христе в современном мире. Это чтение помогает осознать, что поиск воли Божьей — это увлекательное путешествие преображения ума, результатом которого становится жизнь, приносящая добрый плод.

Сергей Головин - В поисках воли Божьей - Очерк практической христианской этики

Симферополь: ДИАЙПИ, 2014.- 120 с.

ISBN 978-966-491-546-2

Сергей Головин - В поисках воли Божьей – Содержание

Предисловие

Часть I. Основные представления практической христианской этики

1. Понятие практической христианской этики 1.1. Расхожие представления об этике 1.2. Понятие этики 1.3. Уровни этической системы 1.4. Христианская этика

2. Естественный нравственный закон 2.1. Существование естественного нравственного закона 2.2. Обоснование естественного нравственного закона 2.3. Происхождение естественного нравственного закона 2.4. Возражения о происхождении естественного нравственного закона

3. Уровни персональной этики

4. Аспекты этического суждения

5. Наиболее распространенные направления в этике 5.1. Гедонизм 5.2. Утилитаризм 5.3. Деонтология 5.4. Культурный релятивизм 5.5. Эмотивизм 5.6. Этика добродетели 5.7. Аксиология

6. Христианские добродетели

Часть II. Поиск Божьей воли в принятии решений

7. Принятие решений: Божий замысел

8. Принятие решений: иерархия этических категорий

9. Принятие решений: Божья любовь и страх Божий

10. Принятие решений: свобода и воля

11. Принятие решений: познание воли Божьей 11.1. Аспекты познания воли Божьей 11.2. Познание общей воли Божьей 11.3. Познание частной воли Божьей 11.4. Познание воли Божьей - послушание

12. Принятие решений: уподобление Христу

Библиография