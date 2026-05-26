Головушкин - Дискурсы и практики современного религиозного фундаментализма

Category Theology, Philosophy, Sociology Political Science, Religious Studies

Монография посвящена парадоксам современного религиозного фундаментализма, который вопреки привычному пониманию как архаики или статики демонстрирует мощный инновационный потенциал и постоянную способность к трансформации. В центре внимания автора — многоликость, динамичность и амбивалентность фундаментализма как феномена современной религиозной, политической и культурной жизни.

Книга предлагает перенастроить исследовательскую «оптику»: рассматривать религиозный фундаментализм не только как движение назад к «основам», но и как сложный разворот в сторону новых форм модерна, постмодерна, политической религии, национализма, гендерных дискурсов, психологии и технофундаментализма.

Головушкин Д.А. – Дискурсы и практики современного религиозного фундаментализма

Головушкин Д.А. Дискурсы и практики современного религиозного фундаментализма: монография. – Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2025. – 200 с.

ISBN 978-5-907987-81-4

Головушкин Д.А. – Дискурсы и практики современного религиозного фундаментализма – Содержание

  • Вместо предисловия. «Гештальт Смирнова»

  • Введение. Религиозный фундаментализм — «территория» новаторства и развития

  1. Дискурсы современного религиозного фундаментализма

    • Религиозный фундаментализм: проблема определения

    • Религиозный фундаментализм, модерн и постмодерн

    • Религиозный фундаментализм, традиция и модернизм

    • Религиозный фундаментализм и новые религиозные движения

    • Религиозный фундаментализм, политические религии и квазирелигии

    • Гендерные измерения современного религиозного фундаментализма

    • Психология религиозного фундаментализма

  2. Практики современного религиозного фундаментализма

    • «Обратная сторона» классического протестантского фундаментализма

    • Образы и парадоксы православного фундаментализма

    • Католический фундаментализм — интегризм или традиционализм?

    • Мормонский фундаментализм как «другой» американизм

    • Технофундаментализм: новый концепт или новая реальность?

  • Заключение. Фундаментализм — «человеческое, слишком человеческое»

  • Литература

