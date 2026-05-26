Головушкин - Дискурсы и практики современного религиозного фундаментализма

Монография посвящена парадоксам современного религиозного фундаментализма, который вопреки привычному пониманию как архаики или статики демонстрирует мощный инновационный потенциал и постоянную способность к трансформации. В центре внимания автора — многоликость, динамичность и амбивалентность фундаментализма как феномена современной религиозной, политической и культурной жизни.
Книга предлагает перенастроить исследовательскую «оптику»: рассматривать религиозный фундаментализм не только как движение назад к «основам», но и как сложный разворот в сторону новых форм модерна, постмодерна, политической религии, национализма, гендерных дискурсов, психологии и технофундаментализма.
Головушкин Д.А. – Дискурсы и практики современного религиозного фундаментализма
Головушкин Д.А. Дискурсы и практики современного религиозного фундаментализма: монография. – Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2025. – 200 с.
ISBN 978-5-907987-81-4
Головушкин Д.А. – Дискурсы и практики современного религиозного фундаментализма – Содержание
Вместо предисловия. «Гештальт Смирнова»
Введение. Религиозный фундаментализм — «территория» новаторства и развития
Дискурсы современного религиозного фундаментализма
Религиозный фундаментализм: проблема определения
Религиозный фундаментализм, модерн и постмодерн
Религиозный фундаментализм, традиция и модернизм
Религиозный фундаментализм и новые религиозные движения
Религиозный фундаментализм, политические религии и квазирелигии
Гендерные измерения современного религиозного фундаментализма
Психология религиозного фундаментализма
Практики современного религиозного фундаментализма
«Обратная сторона» классического протестантского фундаментализма
Образы и парадоксы православного фундаментализма
Католический фундаментализм — интегризм или традиционализм?
Мормонский фундаментализм как «другой» американизм
Технофундаментализм: новый концепт или новая реальность?
Заключение. Фундаментализм — «человеческое, слишком человеческое»
Литература
