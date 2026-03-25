В этой книге рассказывается об одной из самых ярких и удивительных страниц в истории человеческой культуры. Мифы сопровождают человека с момента зарождения цивилизации и в фантастических образах отражают его жизнь, страхи и надежды. Со временем они превращаются в сказки, в сюжеты художественной литературы, но не исчезают из памяти.

Мифы мы привыкли воспринимать как сказки, небылицы, которые древний человек придумывал по причине своего невежества. Действительно, нельзя же серьезно относиться к утверждению, что предками людей были волки, медведи или даже вороны, или верить тому, что первые люди появились из пота великана?

Однако к этим историям не стоит относиться пренебрежительно. Мифологическое сознание — первая форма человеческого сознания, а мифы, несмотря на свою фантастичность, являются отражением реального мира. Их образы и события не противоречат законам той реальности, в которой существует человек.

Мифологическое сознание и мифологическое мышление имеет ряд особенностей, отличающих его от логического. Главную роль в мифе играют образы. Они настолько яркие, что человек просто не отличает воображаемое от реального: всё, что возникает в голове, воспринимается как существующее, настоящее. Облеченные в слова, эти образы становятся еще материальнее.

Марина Голубева - Главное в истории мифологии - Ключевые сюжеты, темы, образы, символы

(Главное в истории)

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 224 с. : ил.

ISBN 978-5-00214-044-2

Марина Голубева - Главное в истории мифологии - Ключевые сюжеты, темы, образы, символы - Содержание

Введение

Как пользоваться книгой

Мифы в истории

Мифологические сюжеты

Системы мифологии

Символика мифов

Алфавитный указатель

Источники иллюстраций