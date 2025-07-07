Люди всегда ценили знание, оно давало уверенность в своих силах и надежду на лучшую жизнь. Ведь это так важно — знать, что замыслил враг, будет ли следующий год урожайным, в каком лесу больше дичи и в какой реке непуганая рыба. Но не всякое знание доступно человеку: что-то таится за завесой времени, какая-то информация недоступна из-за расстояния, что-то скрывается намеренно.

Особенно людям хотелось знать будущее, это одновременно привлекало и пугало, ведь в будущем могут ждать и неудача, и болезнь, и смерть. Но человек всегда надеялся, что сумеет использовать тайное знание себе на пользу, а возможно, и перехитрить судьбу, приготовившую ему неприятности, подстелить соломку там, где суждено упасть. Вот и искали люди разные способы узнать неведомое, скрытое от обычного восприятия.

Проникнуть в тайну будущего и перехитрить судьбу, конечно, было непросто, потому что, согласно поверьям всех народов, судьбой управляли сильные духи, боги или демоны. Они же владели и знанием, недоступным человеку, но всегда оставалась надежда уговорить или заставить эти сверхъестественные сущности поделиться информацией.

Голубева, Марина - История гаданий и предсказаний - От ворожей и подблюдных песен до астрологии и карт Таро

Марина Голубева ; [науч. ред. Т. Мастюгина]

Москва : МИФ, 2025. — 352 с. : ил. — (Страшно нтересно).

ISBN 978-5-00250-358-2

Голубева, Марина - История гаданий и предсказаний - От ворожей и подблюдных песен до астрологии и карт Таро - Содержание

Введение

Часть I Беседующие с духами

Глава 1. Древнейшие магические практики прорицания

Глава 2. Богоизбранные пророки Древнего мира

Глава 3. Дивинация: проклятие или дар

Глава 4. Вещие сны

Часть II В поисках тайных знаков

Глава 1. Древнейшие гадательные методики

Глава 2. Некромантия и спиритизм

Глава 3. Всеведущее Таро

Часть III Гадание как наука

Глава 1. Астрология

Глава 2. Нумерология

Глава 3. Магия текста в искусстве дивинации

Часть IV Русские традиции гаданий

Глава 1. Ворожба как особый вид магических предсказаний

Глава 2. Как гадали в старину

Глава 3. Святочные гадания

Заключение

Список литературы

Примечания

Источники иллюстраций