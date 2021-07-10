«Загадочный» Гоголь — таким он воспринимался раньше, и таким он представляется сейчас многим нашим современникам. Таким себя считал и сам писатель: «Я почитаюсь загадкой для всех; никто не разгадал меня совершенно » (из письма к матери 1828 года). О существовании «сокровенной тайны Гоголя, неразгаданной и поныне» писали известные ученые филологи. В биографии писателя много искажений, и немногие задумываются, каким же он был на самом деле? Личность самого Гоголя, его самобытный и глубокий взгляд на жизнь часто остается в тени. Эта книга — попытка раскрыть и показать Гоголя как человека, с одной стороны, и рассказать о том, что волновало и вдохновляло писателя на творчество, с другой. Все это, так или иначе, запечатлено в документально достоверном материале его писем и заметок писателя, в его карандашных пометах на принадлежавшем ему Библии, в воспоминаниях его современников и в его собственных произведениях.

Каждое произведение Гоголя исполнено загадочного смысла, раскрытие которого и позволяет нам проникнуть в замысел автора. Сам он не дает прямого ответа, и только вдумчивый читатель сможет разгадать, что же задумал гениальный мыслитель. При этом особую важность обретает вопрос об адекватном восприятии его сочиненй — ведь они несут человечеству огромный духовнонравственный потенциал и понимание Истины в ее христианском смысле. И рассматривать произведения Гоголя нужно через призму его православного мировоззрения, что, к сожалению, делается крайне редко. А вместе с тем, историческое значение Гоголя в том, что он направил русскую литературу к осознанному служению православной Истине и, по заветам А. С. Пушкина, «жег сердца людей» смехом, иронией во исправление их грешных душ. Духовное возрождение души — одна из высших способностей, дарованных человеку, и, по Гоголю, этот путь открыт всем.

Голубева Екатерина - Н. В. Гоголь и Библия: К истокам загадочных смыслов в произведениях писателя

М.: Паломник, 2019. 168 с.

ISBN 978-5-87468-169-2

Голубева Екатерина - Н. В. Гоголь и Библия: К истокам загадочных смыслов в произведениях писателя - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Священное Писание в жизни Н. В. Гоголя

Глава первая Н. В. Гоголь и Библия: в России и за границей

Глава вторая Славянская Библия 1820 года с пометами Н. В. Гоголя

Глава третья Н. В. Гоголь в зеркале своих карандашных помет на страницах Библии

Глава четвертая По следам карандашных помет Н. В. Гоголя на страницах Библии 1820 года издания

Глава пятая Библейские мотивы в творчестве писателя

Глава шестая Творческий путь Н. В. Гоголя в контексте духовных исканий

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Библейские истоки загадочных смыслов в произведениях Н. В. Гоголя

Глава первая С «адом» в душе не наследуют рай. О мести и прощении в повести «Страшная месть »

Глава вторая «Мирись с соперником своим скорее». О сокровенном смысле в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»

Глава третья «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы». Евангельские параллели в повести «Нос»

Глава четвертая «Не участвуйте в делах тьмы ». Загадка финала повести «Вий»

Глава пятая «Не собирайте сокровищ на земле». В лабиринтах загадочных смыслов повести «Шинель»

Глава шестая Прямые и кривые дороги жизни в поэме «Мертвые души »

Послесловие