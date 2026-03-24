Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, History, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah
Series Мифы от и до (24 books)

Эта книга предлагает читателю совершить захватывающее путешествие сквозь тысячелетия. Марина Голубева исследует магию как живую, постоянно меняющуюся систему. Начиная с тотемизма и ритуалов каменного века,автор переходит к загадочным практикам друидов и величественным культам Древнего мира.

Особое внимание уделяется «высокой магии» — герметизму, алхимии и каббале, которые сформировали интеллектуальный ландшафт Европы. Книга наглядно демонстрирует, как магические идеи проникали в науку,искусство и повседневную жизнь, оставаясь неотъемлемой частью культурного кода человечества. Это идеальное введение в историю эзотерики для тех, кто хочет видеть за символами реальные исторические процессы.

Марина Голубева - Настоящая история магии - От ритуалов каменного века и друидов до алхимии и Колеса года

Науч. ред. П. Руднев. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2024. — 320 с. : с ил. — (Мифы от и до).

ISBN 978-5-00214-226-2

Марина Голубева - Настоящая история магии – Содержание

Введение

  • ЧАСТЬ I. Магия в мире Средневековья

  • Глава 1. Темные века

  • Глава 2. Истоки средневековой магии

  • Глава 3. Католическая церковь и магия

ЧАСТЬ II. Магическое наследие языческой Европы

  • Глава 1. Практики и ритуалы народной магии

  • Глава 2. Друиды и их магия

  • Глава 3. Магия Северной Европы

ЧАСТЬ III. Магия как наука

  • Глава 1. Астрология

  • Глава 2. Алхимия

  • Глава 3. Средневековая каббала

  • Глава 4. Девинация и искусство мантики

ЧАСТЬ IV. Церемониальная и ритуальная магия: от святых чудотворцев до некромантов и ведьм

  • Глава 1. акая разная белая магия

  • Глава 2. Черная магия: от царя Соломона до колдунов Возрождения

  • Глава 3. Маги эпохи Средневековья

  • Глава 4. Колдуны и ведьмы на службе дьяволу

  • Глава 5. Магия сверхъестественных существ

Заключение

Список литературы

Источники иллюстраций

Related Books

All Books