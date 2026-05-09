Голубин - Притчи Соломона сквозь тысячелетия

Книга М. Голубина «Притчи Соломона сквозь тысячелетия» (2026) представляет собой современное прочтение одной из самых практичных книг Библии. Автор ставит перед собой задачу превратить древние афоризмы из «музейных экспонатов» в действенную навигацию для жизни современного человека. Отказываясь от сухой академичности, Голубин пишет в доверительном стиле, сравнивая библейские наставления с «высоким стартом» и фундаментом, без которого любое жизненное здание окажется перекошенным. Основная идея сборника заключается в том, что мудрость — это не высокий IQ, а способность предвидеть последствия своих решений и правильно к ним готовиться, исходя из духовных законов.

В центре исследования стоит концепция «Страха Господня», которую автор интерпретирует не как парализующий ужас, а как глубокое потрясение от масштаба Творца и осознание своего места во Вселенной. Через живые истории — от раскопок Генриха Шлимана в Трое до трагедии фаустовского эгоцентризма — книга выстраивает мосты между эпохой Соломона и нашими днями. Автор подчеркивает актуальность древних истин в вопросах выбора окружения, построения карьеры и сохранения чистоты сердца. Сборник задуман как средство «экономии лет» для молодого поколения, помогающее обойти жизненные ямы с помощью проверенных временем инструментов библейской мудрости.

М.: 2026. — 224 с.

ISBN 978-5-7454-2009-2

