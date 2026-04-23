В книге «Очерки библейской истории» Леонид Гомберг представляет масштабное исследование, объединяющее религиозный текст и современные научные дисциплины — от археологии до лингвистики. Автор проводит читателя через ключевые вехи первых семи книг Библии: от таинственного момента сотворения мира до формирования Израильского царства. В отличие от многих популярных изложений, эта работа фокусируется на историчности библейских событий, анализируя их через призму географических факторов и реальных археологических открытий XIX–XX веков.

Особое внимание в книге уделено филологическому анализу первоисточника на иврите. Гомберг подробно разбирает такие понятия, как «Берешит» (становление нового) и «Элохим» (божественная сила, подавляющая хаос), раскрывая скрытые смыслы, которые часто теряются при переводе. Повествование о Моисее и Исходе представлено здесь не просто как религиозный догмат, а как живая человеческая драма — мучительный путь к обретению внутренней и внешней свободы, понятный современному человеку.

Леонид Гомберг — Очерки библейской истории: От сотворения мира до Израильского царства

Москва: Академический проект, 2026. — 332 с.

ISBN 978-5-8291-4436-4

Леонид Гомберг — Очерки библейской истории - Содержание

Предисловие. Н. И. Басовская. Вечный сюжет

Часть I. Что было вначале? (Анализ первых глав Книги Бытия: космос, человек, Каин и Авель, Всемирный потоп и Вавилонская башня в контексте месопотамских сказаний).

Часть II. Библейские патриархи: века и судьбы. (Истории Авраама, Иакова и Иосифа; превращение семейной саги в историю народа).

Часть III. Долгий путь к свободе. (Исход из Египта, Синайское откровение и скитания по пустыне: новое поколение и старые проблемы).

Часть IV. Битва за Ханаан. (Вхождение в Обетованную землю, эпоха Судей и первые шаги к установлению монархии).

Часть V. А теперь — вопросы... (Ответы на самые острые вопросы читателей: об историчности Авраама, гибели Содома, авторстве Пятикнижия и о том, кем на самом деле были филистимляне).

Послесловие. Юрий Табак. На стыке двух миров

Книга снабжена обширным списком цитируемой литературы и библиографией, что делает её ценным ресурсом как для специалистов, так и для широкого круга читателей, интересующихся историей и культурой Древнего Востока.