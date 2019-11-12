Эрнст Гомбрих - Символические образы

Искусство как интерес всей жизни Сэр Эрнст Гомбрих (1909-2001) сравнительно недавно ушел из жизни. Пожалуй, это был последний академический ученый XX века, который внес огромный вклад в исследование истории и методологии искусства.

Его жизнь принадлежит XX столетию и, если говорить по большому счету, была посвящена не только профессиональной деятельности, но и героическому противостоянию фашизму, борьбе против тоталитарной идеологии. Для Гомбриха не было большого различия между фашизмом и коммунизмом - в том и другом он видел подчинение искусства авторитарной идеологии. Его современник Вальтер Беньямин, напротив, считал, что разница между ними есть: коммунизм - это политизация эстетики, а нацизм - эстетизация политики. Но и Гомбрих, и Беньямин полагали, что и в фашизме, и в коммунизме результат оказался один и тот же: идеал «нового человека» в XX веке был порожден тоталитарной философией, «независимо от того, принадлежал ли он советской идеологии или национал-социализму». Гомбрих писал об этом в статье «Исследование культурной истории». И быть может, именно это обстоятельство объясняет, почему его труды не были переведены и изданы в бывшем Советском Союзе, хотя исследования других зарубежных ученых по истории искусства, включая Г. Вёльфлина, М.Дворжака, Б. Беренсона, Л. Вентури, Дж. Аргана, худобедно, появлялись в печати. Попытки же издать книги Э. Гомбриха в

течение многих лет оказывались неудачными - им противостояло скрытое, но упорное нежелание властей открыть доступ отечественным читателям к его работам.