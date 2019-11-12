Гомбрих - Символические образы
Искусство как интерес всей жизни Сэр Эрнст Гомбрих (1909-2001) сравнительно недавно ушел из жизни. Пожалуй, это был последний академический ученый XX века, который внес огромный вклад в исследование истории и методологии искусства.
Его жизнь принадлежит XX столетию и, если говорить по большому счету, была посвящена не только профессиональной деятельности, но и героическому противостоянию фашизму, борьбе против тоталитарной идеологии. Для Гомбриха не было большого различия между фашизмом и коммунизмом - в том и другом он видел подчинение искусства авторитарной идеологии. Его современник Вальтер Беньямин, напротив, считал, что разница между ними есть: коммунизм - это политизация эстетики, а нацизм - эстетизация политики. Но и Гомбрих, и Беньямин полагали, что и в фашизме, и в коммунизме результат оказался один и тот же: идеал «нового человека» в XX веке был порожден тоталитарной философией, «независимо от того, принадлежал ли он советской идеологии или национал-социализму». Гомбрих писал об этом в статье «Исследование культурной истории». И быть может, именно это обстоятельство объясняет, почему его труды не были переведены и изданы в бывшем Советском Союзе, хотя исследования других зарубежных ученых по истории искусства, включая Г. Вёльфлина, М.Дворжака, Б. Беренсона, Л. Вентури, Дж. Аргана, худобедно, появлялись в печати. Попытки же издать книги Э. Гомбриха в
течение многих лет оказывались неудачными - им противостояло скрытое, но упорное нежелание властей открыть доступ отечественным читателям к его работам.
Эрнст Гомбрих - Символические образы
общ. ред. и вступ. ст. В. П. Шестакова; пер. Е. Доброхотовой-Майковой. - СПб.: Алетейя, 2017. - 408 с: ил.
ISBN 978-5-906910-72-1
Эрнст Гомбрих - Символические образы - Содержание
Шестаков В.П. Искусство как интерес всей жизни
Предисловие к 1-му изданию
Цели и границы иконологии
- Ускользающий смысл
- Иконография и иконология
- Теория приличий
- Философия символизма
- Словарь вводит в заблуждение
- Уровни смысла?
- Психоаналитический подход
- Коды и аллюзии
- Жанры
Товия и ангел
Мифологии Боттичелли: исследования неоплатонического символизма у Боттичелли и его окружения
- Постскриптум вместо предисловия
- Вместо введения
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«Весна»
- Прошлые интерпретации
- Исторический подход: письмо Фичино патрону Боттичелли.
- Описание Венеры у Апулея
- Ошибочное прочтение?
- Описание и символика у Апулея
- Грации и проблемы экзегезы
- Типологический подход
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Платоновская Академия и живопись Боттичелли ПО Фичино и патрон Боттичелли ПО «Марс и Венера»
- «Паллада и кентавр»
- «Рождение Венеры»
- «Фрески виллы Лемми»
- Фичино и искусство
- Приложение: Три неопубликованных письма
- Лоренцо ди Пьерфранческо кМедичи
Интерпретация «Парнаса» Мантеньи
Рафаэлевские фрески Станцы делла Сеньятура и природа их символизма
Гипнеротомахиана
- Браманте и «Гипнеротомахия Полифила»
- Сад Бельведера как роща Венеры
- Джулио Романо и Себастьяно дель Пьомбо
Сала деи Венти Палаццо дель Тэ
Сюжет пуссеновского «Ориона»
Icônes Simbolicae: философия символизма и ее влияние на живопись
- Введение
- I. Персонификация идей
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II. Дидактическая традиция
- Сообщество понятий
- Атрибуты
- Описание и определение в средневековом искусстве
- Puna и аристотелевская традиция
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III. Неоплатонизм: Джарда и его предшественники
- Платоническая картина мира
- Христианское толкование
- Дионисий Ареопагит
- Два способа
- Аналогический символизм
- Мистический образ
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IV. Слияние традиций
- Философия импресы
- Функция метафоры
- Парадокс и выход за пределы языка
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V. Значение и магия
- Власть символа
- Действие и подлинность
- Духи и предзнаменования
- Искусство и вера
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VI. Наследие
- От Джарды до Галилея
- Век Разума
- Аллегория versus символ
- Возрождение неоплатонизма от Крейцера до Юнга
Примечания
Эрнст Гомбрих - Символические образы - Товия и ангел
Так с вашей мыслью должно говорить, Лишь в ощутимом черплющем познанье, Чтоб разуму затем его вручить. И Гавриила в человечий вид, И Михаила церковь облекает, Как и того, кем исцелен Товит. Данте. Божественная Комедия. Рай, Песнь четвертая* «Товия и Ангел» из Национальной Лондонской галереи - картина довольно заурядная, и, казалось бы, ничем не возбуждающая любопытство историка. Однако, копнув глубже, мы, как всегда, убедимся, сколь мало можно принимать на веру. Дело не в том, что имя художника неизвестно. После долгих споров ее договорились отнести к «школе» или «мастерской» Вероккьо.
В самом слове «мастерская» есть простоватый ремесленный оттенок, который вполне подходит картине. Собственно, это все, что мы знаем достоверно: к середине кватроченто флорентийскими художниками было написано несколько сходных картин на эту же тему, в манере, предполагающей скорее «мастерскую», чем «студию»2. Лондонский «Товия» - более-менее повторяет центральную группу знаменитой картины из Уффици во Флоренции, приписываемой Боттичини, а у той, в свою очередь, есть пара в Турине. Похожие существуют в различных европейских коллекциях. Еще больше, вероятно, утрачено. Из записок флорентийского художника Нери ди Биччи мы знаем, что он один написал для разных заказчиков не менее девяти версий этого сюжета3. Эту тему любили и ранние флорентийские граверы4. Такая распространенность данного сюжета во Флорентийском Возрождении тем более примечательна, что в религиозных произведениях Средних Веков он встречается крайне редко.
спасибо