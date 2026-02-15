Ця книга є унікальною збіркою духовних роздумів Якова Гомінюка, відомого радіопроповідника, чий голос протягом десятиліть звучав для українців по обидва боки океану. У часи, коли релігійне слово було обмежене або заборонене на батьківщині, ці радіозвернення ставали для багатьох єдиним джерелом біблійної істини та духовної підтримки. Кожна проповідь починається з традиційного християнського вітання, яке і дало назву збірці, підкреслюючи головну мету автора — прославити Спасителя та наблизити Його вчення до повсякденних потреб людини.

Автор звертається до слухача (і читача) як до близького друга, піднімаючи питання віри, моралі, національної ідентичності та сімейних цінностей. Проповіді Якова Гомінюка вирізняються особливою мовною культурою, щирістю та глибоким знанням Святого Письма. Він майстерно поєднує євангельські притчі з прикладами з реального життя, закликаючи до щирого покаяння та активного християнського служіння. Ця книга — не лише релігійний текст, а й важливий історичний документ, що свідчить про незламність духу та силу живого слова, яке здатне долати будь-які кордони й цензуру.

Я. Гомінюк – «Слава Ісусу Христу!» - Збірка радіо-проповідей

Том I (1948-1957). – Saskatoon, Canada: Видавництво «Божого Слова» (The Gospel Press), 1957. – 385 с.

Я. Гомінюк – «Слава Ісусу Христу!» - Зміст

Вступне слово

ЗАГАЛЬНІ ПРОПОВІДІ

Троє дерев - “Звір лютий” - “Нехай ростуть..!” - “Краща дорога” - “Молочна дорога” або велич Бога Творця - Подвійне питання: “Що робитиму з Ісусом?” - “Покликуючий Бог” - “Щоб ніщо не пропало ...” - Бог Отець - “Як ви думаєте?” - Що світ шукає, — а чого Бог вимагає? - “Перше затьміння” - Йона й китайський селянин

РІЗДВЯНІ ПРОПОВІДІ

Велика небезпека - “Небесна ялинка” - “З нами Бог..! ” - Різдвяна сторожа

НОВОРІЧНІ ПРОПОВІДІ

“Наше пристановище” - Присутність Бога

ВЕЛИКОДНІ ПРОПОВІДІ

Слідами Пастиря - Ісус Христос чи хрест? - “Безвартісний хрест” - Він воскрес! - Господь - “Марна віра” (чи Христос “Воістину воскрес?”) - “Малим Теофілам" - “Один за всіх — чи кожен за себе?”

ПРОПОВІДІ З НАГОДИ ДНЯ МАТЕРІ

Слова царя Лемуїла - Ім’я жінки - Пошана матері й пошана Бога - Наука від передпотопових матерів

ПРОПОВІДІ З НАГОДИ СВЯТА ПОДЯКИ

Подяка побіди - “Наша мова нашій душі” - Померзла пшениця

ПРОПОВІДІ ПРО ПРИХІД ІСУСА ХРИСТА