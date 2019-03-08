Наше главное переживание заключено в следующем: как возможно современному человеку начать жить литургически? Как преодолеть то расстояние, которое отделяет жаждущего и страдающего человека нашего времени от изобилия новой жизни и святоотеческого творчества?

Или, иными словами, как упразднить расстояние, разделяющее богословие и жизнь? Когда это произойдет, тогда новые потоки оросят нашу жаждущую землю и соки православного Предания, имеющего глубокие корни, обновят ростки силы и жизни нашей. Тогда мы почувствуем то единое, единственное и всеобщее в Православии, которое объединяет в себе все. Мы почувствуем, что нет оснований сравнивать это с чем-либо прошедшим или могущим последовать. Потому что оно таит в себе все прошедшее, предвечное и последующее, бесконечное.

Архимандрит Василий (Гондикакис) - Входное: Элементы литургического опыта таинства единства в Православной Церкви

Авториз. пер. с греч.

Богородице-Сергиева Пустынь, 2007. 208 с.

ISBN 978-5-98268-003-7

Архимандрит Василий (Гондикакис) - Входное: Элементы литургического опыта таинства единства в Православной Церкви - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава первая. БОГОСЛОВИЕ КАК ЦЕРКОВНАЯ ЛИТУРГИЯ

1. Церковь, Евангелие и догмат

2. «Песнопевшия песнь сличную богословия»

3. Богословы и литургические собрания.

4. Изучение и приношение отеческого слова

5. «Превосходящее незнание...»

Глава вторая. ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ КАК МИСТАГОГИЯ ТРОИЦЫ

1. Единство Церкви как образ Святой Троицы

2. Опытное переживание истины церковным народом

Глава третья. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ КАК БОГОСЛОВСКОЕ СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЕ

1. «Обряд — не образ, а вещество таинства»

2. Литургический апофатизм юо 3- «В житии послуживша верно»

4. Божественная Литургия как откровение новой твари

5. «Да живот имут»

6. Литургическая широта

7. «Иже Херувимы тайно образующе»

8. Литургическое взаимопроникновение

9. Соединение неба и земли

Глава четвертая. ИКОНА КАК ЛИТУРГИЧЕСКОЕ УПОДОБЛЕНИЕ

1. Обновление природы и времени

2. Иконографическое выражение и этос православной святости

3. «Невечернее» иконографическое освещение

4. Мир преображения

5. Дар утешения

Глава пятая. ДУХОВНОСТЬ КАК «ПЛЕНЕНИЕ» СВОБОДЕ

1. Истина узнается в ее присутствии

2. Ересь саморазрушается

3. «Земля сама собою плодоносит»

4. «Упразднитеся и разумейте»

5. Зрится все, думаю, собранным воедино...»

СОКРАЩЕНИЯ

Архимандрит Василий (Гондикакис) - Входное: Элементы литургического опыта таинства единства в Православной Церкви - Введение

Единство в Православной Церкви понимается не как простое административное урегулирование и человеческое достижение, но как благодать и полнота новой жизни, которая обновляет всех «земнородных», а также весь их мир. Богословие не имеет своей собственной философии, духовность — своего собственного мировоззрения, церковное управление — своей собственной системы, иконопись — своей собственной школы. Все возникает из одной «купели» литургического опыта. Все эти элементы сослужат друг другу по образу Троицы, воспевая трисвятую песнь каждый на своем собственном языке. «Вси начата глаголати странными глаголы, странными учении, странными повелении Святыя Троицы».

В этом единстве нет ничего произвольного, обособленного, чужого или добавленного механически. Ничто не имеет здесь своего собственного закона, своей собственной «воли», неповиновения. Ничто иной природы, мысли или позиции не входит сюда. Каждый элемент освящается благодатью Троицы, каждый органически сожительствует с другим и находит свое место в пространстве целого. Существует только один духовный Закон, который управляет всем на небе и на земле. Все исходит, все проистекает из познания Святой Троицы. Все возникает из купели, из жизни Отца и Сына и Святого Духа; все возникает из крещения в смерть Иисуса (Рим. 6, 3).

«Живот от гроба воссия» — и сияет. Когда нет смерти, все существует иным образом. Можно сказать, что тринитарный принцип непрестанно пронизывает все бытие — с самого нижнего проявления жизни и до ангельских ликосто- яний, воспевающих Бога «трисвятыми гласами». Послушно следуя законам тринитарной жизни и восхищаясь этим всеобщим созвучием, человек обретает крылья свободы Духа, которые изводят его из замкнутого пространства тварного бытия в простор Рая и возвращают принадлежащее ему достоинство. Поэтому когда православный задается вопросом на тему единства, его ум не задерживается на вещах ограниченных и человеческих, но восходит к вещам безграничным и божественным. Он весь сотрясается от переживания при звуках победного возгласа, который непрестанно исходит из Церкви Воскресшего: «Погибе смертию смерть».