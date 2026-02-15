Гонимые за веру – Семья Винс – 1-я часть
Первая часть этой биографической хроники открывает перед читателем историю семьи, ставшей символом непоколебимой верности Богу в условиях жесточайших преследований. Повествование сосредоточено на жизни Петра Яковлевича Винса — человека, который оставил благополучную жизнь в Америке и вернулся в Россию, чтобы проповедовать Евангелие. Книга детально описывает атмосферу 1920-х и 30-х годов, когда искренняя вера входила в прямое столкновение с государственной машиной атеизма, превращая жизнь христиан в череду арестов, ссылок и разлук.
Основная ценность книги — в документальности. Через письма, воспоминания и архивные материалы автор (Георгий Петрович Винс) воссоздает образ своего отца, который, несмотря на лагеря и угрозы, оставался верным своему призванию. Это не просто рассказ о лишениях, а гимн Божьей верности, которая поддерживала семью Винс в самые темные часы. Первая часть закладывает фундамент для понимания того, как в горниле страданий выковывался характер будущих лидеров движения за свободу совести, и показывает, что цена веры измеряется не словами, а готовностью отдать за нее всё.
Лос-Анжелес: «Голос Спасения», 1976. – 136 с.
Гонимые за веру – Содержание
Предисловие
1. История семьи Винс
2. Лидия Винс
3. Арест Георгия Винс и письма семьи
4. Протесты церквей
5. Обвинительный акт
6. Судебный процесс Георгия Винс
7. После процесса
8. Письма из тюрьмы
9. Окончание
Последние известия
