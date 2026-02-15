Первая часть этой биографической хроники открывает перед читателем историю семьи, ставшей символом непоколебимой верности Богу в условиях жесточайших преследований. Повествование сосредоточено на жизни Петра Яковлевича Винса — человека, который оставил благополучную жизнь в Америке и вернулся в Россию, чтобы проповедовать Евангелие. Книга детально описывает атмосферу 1920-х и 30-х годов, когда искренняя вера входила в прямое столкновение с государственной машиной атеизма, превращая жизнь христиан в череду арестов, ссылок и разлук.

Основная ценность книги — в документальности. Через письма, воспоминания и архивные материалы автор (Георгий Петрович Винс) воссоздает образ своего отца, который, несмотря на лагеря и угрозы, оставался верным своему призванию. Это не просто рассказ о лишениях, а гимн Божьей верности, которая поддерживала семью Винс в самые темные часы. Первая часть закладывает фундамент для понимания того, как в горниле страданий выковывался характер будущих лидеров движения за свободу совести, и показывает, что цена веры измеряется не словами, а готовностью отдать за нее всё.

Гонимые за веру – Семья Винс – 1-я часть

Лос-Анжелес: «Голос Спасения», 1976. – 136 с.

Гонимые за веру – Содержание

Предисловие

1. История семьи Винс

2. Лидия Винс

3. Арест Георгия Винс и письма семьи

4. Протесты церквей

5. Обвинительный акт

6. Судебный процесс Георгия Винс

7. После процесса

8. Письма из тюрьмы

9. Окончание

Последние известия