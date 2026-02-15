Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Гонимые за веру – Семья Винс – 1-я часть

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History, **Persecution Secret Services

Первая часть этой биографической хроники открывает перед читателем историю семьи, ставшей символом непоколебимой верности Богу в условиях жесточайших преследований. Повествование сосредоточено на жизни Петра Яковлевича Винса — человека, который оставил благополучную жизнь в Америке и вернулся в Россию, чтобы проповедовать Евангелие. Книга детально описывает атмосферу 1920-х и 30-х годов, когда искренняя вера входила в прямое столкновение с государственной машиной атеизма, превращая жизнь христиан в череду арестов, ссылок и разлук.

Основная ценность книги — в документальности. Через письма, воспоминания и архивные материалы автор (Георгий Петрович Винс) воссоздает образ своего отца, который, несмотря на лагеря и угрозы, оставался верным своему призванию. Это не просто рассказ о лишениях, а гимн Божьей верности, которая поддерживала семью Винс в самые темные часы. Первая часть закладывает фундамент для понимания того, как в горниле страданий выковывался характер будущих лидеров движения за свободу совести, и показывает, что цена веры измеряется не словами, а готовностью отдать за нее всё.

Лос-Анжелес: «Голос Спасения», 1976. – 136 с.

Гонимые за веру – Содержание

Предисловие

  • 1. История семьи Винс

  • 2. Лидия Винс

  • 3. Арест Георгия Винс и письма семьи

  • 4. Протесты церквей

  • 5. Обвинительный акт

  • 6. Судебный процесс Георгия Винс

  • 7. После процесса

  • 8. Письма из тюрьмы

  • 9. Окончание

Последние известия

Views 84
Rating
Added 15.02.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

