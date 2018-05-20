Гонсалес - История христианства
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Христианское послание с самого начала было неразрывно связано с человеческой историей. Провозглашаемая христианами Благая Весть выражается в Иисусе Христе и в том, что для нашего спасения Бог совершенно уникальным способом вмешался в человеческую историю.
Исторические события играют крайне важную роль для понимания не только жизни Иисуса, но и всего библейского послания. Значительная часть Ветхого Завета представляет собой описание исторических событий.
В Библии рассказывается о Божьем откровении в жизни и истории Божьего народа. Без этой истории понять откровение невозможно.
Хусто Гонсалес - История христианства - 2 тома
Justo L. Gonzalez THE STORY OF CHRISTIANITY
Хусто Гонсалес - История христианства - Toм I - От основания Церкви до эпохи Реформации
Издание четвертое
Библия для всех; СПб; 2008
Хусто Гонсалес - История христианства - Toм I - От основания Церкви до эпохи Реформации - Содержание
1 Введение
Часть первая. Ранняя церковь
2 Полнота времени
3 Иерусалимская церковь
4 Благовествование среди язычников
5 Первые конфликты с государством
6 Гонения во II веке
7 Защита веры
8 Основание веры
9 Учители церкви
10 Гонения в III веке
11 Христианская жизнь
12 Великие гонения и конечная победа
Часть вторая. Имперская церковь
13 Константин
14 Официальное богословие: Евсевий Кесарийский
15 Ответ монашеского движения
16 Ответ раскольников: донатисты
17 Арианская ересь и Никейский собор
18 Ответ язычников: Юлиан Отступник
19 Афанасий Александрийский
20 Великие каппадокийцы
21 Амвросий Медиоланский
22 Иоанн Златоуст
23 Иероним
24 Августин Гиппонский
25 Конец эпохи
Часть третья. Средневековое христианство
26 Новый порядок
27 Восточное христианство
28 Восстановление империи и продолжение распада
29 Движения за обновление
30 Наступление на ислам
31 Золотые годы средневекового христианства
32 Упадок
33 Поиски путей реформации
34 Эпоха Возрождения и гуманизм
Часть четвертая. Зарождение колониального христианства
35 Испания и Новый Свет
36 Португальская колониальная экспансия
37 Вселенские соборы
Приложение. Вселениские соборы
Дополнительная литература
Указатели
Хусто Гонсалес - История христианства - Toм I - От основания Церкви до эпохи Реформации - Предисловие
Ранние христиане не просто передали нам текст Писания. Они оставили впечатляющие примеры верного свидетельства в самых разных обстоятельствах. Во времена гонений одни свидетельствовали кровью, другие — своими писаниями, а третьи с любовью принимали и окружали заботой тех, кто оступился, но затем покаялся. Во времена могущества церкви одни использовали свою власть для свидетельства, другие оспаривали правомерность этого. Во времена вторжений, хаоса и бедствий всегда находились люди, свидетельствовавшие о Господе своим стремлением восстановить порядок, чтобы бездомные нашли кров, а голодные — пищу. Когда европейским христианам открылись доселе неведомые обширные земли, среди них нашлось много таких, кто устремился в эти земли, чтобы проповедовать там свою веру. На протяжении веков одни свидетельствовали устным и письменным словом, другие — молитвой и самоотречением, а третьи — угрозой силы и костров инквизиции.
Нравится нам это или нет, но мы — наследники множества разных и зачастую противоречащих друг другу свидетелей. Что-то из совершенного нам может показаться возмутительным, что-то мы примем с энтузиазмом. Но все это — часть истории. Все эти люди, восхищаемся ли мы ими или осуждаем их, привели нас туда, где мы сейчас находимся.
Без понимания прошлого нам не понять и самих себя, ибо прошлое в определенном смысле продолжает жить в нас и оказывать воздействие на то, что мы собою представляем и как мы понимаем христианское послание. Когда мы читаем, например, что «праведный верою жив будет», Мартин Лютер шепчет нам на ухо, как мы должны воспринимать эти слова, и относится это даже к тем, кто никогда не слышал о Мартине Лютере. Когда мы слышим, что «Христос умер за наши грехи», Ансельм Кентерберийский сидит на скамье рядом с нами, даже если мы не имеем ни малейшего представления о том, кто такой Ансельм.
Когда мы стоим, сидим или опускаемся на колени в церкви, поем гимн, повторяем исповедание веры или отказываемся это делать, когда мы создаем церковь или читаем проповедь, среди всего того, что определяет наши действия, присутствует прошлое, пусть даже мы этого и не осознаем. Глубоко заблуждаются те, кто полагает, что мы читаем и воспринимаем Новый Завет точно так же, как ранние христиане, и что на наше истолкование не оказывает никакого влияния сила традиции. К тому же такое заблуждение опасно, ибо оно ведет к абсолютизации нашего собственного истолкования, приравнивая его к Слову Божьему.
Хусто Гонсалес - История христианства Том II - От эпохи Реформации до нашего времени
Издание четвертое
Библия для всех; СПб; 2009
ISBN 978-5-7454-1145-8
Хусто Гонсалес - История христианства Том II - От эпохи Реформации до нашего времени - Содержание
Часть первая. Реформация
1 Необходимость Реформации
2 Мартин Лютер: путь к Реформации
3 Богословие Лютера
4 Десятилетие неопределенности
5 Ульрих Цвингли и швейцарская Реформация
6 Анабаптистское движение
7 Жан Кальвин
8 Реформация в Британии
9 Дальнейшее развитие лютеранства
10 Реформация в Нидерландах
11 Протестантизм во Франции
12 Католическая реформация
13 Бурная эпоха
Часть вторая. Ортодоксия, рационализм и пиетизм
14 Эпоха догматизма и сомнений
15 Тридцатилетняя война
16 Церковь пустыни
17 Пуританская революция
18 Католическая ортодоксия
19 Лютеранская ортодоксия
20 Реформатская ортодоксия
21 Рационализм
22 Спиритуализм
23 Пиетизм
24 Тринадцать колоний
Часть третья. XIX Век
25 Политические перспективы: Соединенные Штаты
26 Политические перспективы: Европа
27 Политические перспективы: Латинская Америка
28 Протестантское богословие
29 Католическое богословие
30 Географическая экспансия
Часть четвертая. ХХ ВЕК
31 Эпоха коренных перемен
32 Восточное христианство
33 Римско – католическое христианство
34 Протестантизм в Европе
35 Протестантизм в Соединенных Штатах
36 От концов земли
Хусто Гонсалес - История христианства Том II - От эпохи Реформации до нашего времени - Предисловие
Второй том «Истории христианства» можно читать как отдельную, самостоятельную книгу, посвященную истории развития христианства от эпохи Реформации до наших дней. Но в таком случае читатель должен четко сознавать, что многие христианские деятели, о взглядах и деятельности которых здесь пойдет речь, не согласились бы с таким подходом. Лойола и другие видные представители католической контрреформации считали себя продолжателями и защитниками идеалов тех, кому посвящен первый том. То же самое относится к Лютеру, Кальвину, Весли и многим другим великим деятелям протестантской Реформации, которые, как и католические богословы, не считали себя новаторами.
За исключением случаев, отмеченных особо, цитаты из работ иностранных авторов приведены в моем переводе. Когда найти английский перевод цитируемого источника не представляет особого труда, я указываю на это в надежде побудить читателя обратиться к оригиналу. Здесь, как и в первом томе, я постарался свести количество сносок к минимуму, чтобы внимание читателя сосредоточивалось на самом тексте, а не на лежащих в его основе ученых изысканиях.
Коротке ссылки Google перестанут работать c 25.08.2025
Так и есть. В высших христианских учебных заведениях, в основном, его и рекомендуют.