Библейский зоопарк называется библейским, потому что когда-то он задумывался как библейскии: как зоопарк, в котором водятся звери, упоминаемые в Ветхом Завете. Теперь ты проходишь небольшое расстояние от входа, садишься на землю перед вольером — и на тебя плывет пингвин.

Африканский нормальный пингвин, от которого создается полное впечатление, что он тюлень. Они плавают быстро и сильно пахнут рыбой, но не противной, а чем-то вроде форшмака. Маленькие, толстые. На камнях ссорятся двое младенцев — огромных, серых, пушистых, — кусаются клювами.

Мать вместо того, чтобы растаскивать их в разные стороны, подкидывает в воздух кусочек чего-то съедобного. Один детеныш ловит подачку и увлекается едой, второй обиженно идет плавать.

Патриарх на самом верхнем камне чистит клювом попу — и вдруг уходит под воду тяжелой черной пулькой.

Одно из самых сложных чувств при посещении любого зоопарка — им от тебя ничего не надо, а тебе от них надо, ты хочешь дружить, ты хочешь, чтобы оно обратило на тебя внимание: посмотри сюда, зайка, пингвин, красная панда, посмотри сюда, я тут есть, существую параллельно с твоей жизнью, я хочу убедиться в том, что ты настоящий.

Линор Горалик - Библейский зоопарк - Чейсовская коллекция

Москва: Книжники; Текст, — 2012. — 160с.

ISBN 978-5-9953-0190-5 («Книжники»)

ISBN 978-5-7516-1063-0 («Текст»)

Линор Горалик - Библейский зоопарк - Чейсовская коллекция - Содержание

Для начала

Духовные кролики

Несгибаемые собачки

Ответственные суслики

Изобретательные камелопарды

Памятливые страусы

Самодостаточные антилопы

Доброжелательные медведи

Самоосознанные верблюды

Оптимистичные голуби

Субботние динозавры

Новогодние олени

Библейский зоопарк

Напоследок: "спасибо" и еще несколько слов

Сделать полезное

Обратить внимание

Съесть

Проделать

Посмотреть

Немножко стыдно, но очень приятно