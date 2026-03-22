Библейский зоопарк называется библейским, потому что когда-то он задумывался как библейскии: как зоопарк, в котором водятся звери, упоминаемые в Ветхом Завете. Теперь ты проходишь небольшое расстояние от входа, садишься на землю перед вольером — и на тебя плывет пингвин.
Африканский нормальный пингвин, от которого создается полное впечатление, что он тюлень. Они плавают быстро и сильно пахнут рыбой, но не противной, а чем-то вроде форшмака. Маленькие, толстые. На камнях ссорятся двое младенцев — огромных, серых, пушистых, — кусаются клювами.
Мать вместо того, чтобы растаскивать их в разные стороны, подкидывает в воздух кусочек чего-то съедобного. Один детеныш ловит подачку и увлекается едой, второй обиженно идет плавать.
Патриарх на самом верхнем камне чистит клювом попу — и вдруг уходит под воду тяжелой черной пулькой.
Одно из самых сложных чувств при посещении любого зоопарка — им от тебя ничего не надо, а тебе от них надо, ты хочешь дружить, ты хочешь, чтобы оно обратило на тебя внимание: посмотри сюда, зайка, пингвин, красная панда, посмотри сюда, я тут есть, существую параллельно с твоей жизнью, я хочу убедиться в том, что ты настоящий.
Линор Горалик - Библейский зоопарк - Чейсовская коллекция
Москва: Книжники; Текст, — 2012. — 160с.
ISBN 978-5-9953-0190-5 («Книжники»)
ISBN 978-5-7516-1063-0 («Текст»)
Линор Горалик - Библейский зоопарк - Чейсовская коллекция - Содержание
Для начала
Духовные кролики
Несгибаемые собачки
Ответственные суслики
Изобретательные камелопарды
Памятливые страусы
Самодостаточные антилопы
Доброжелательные медведи
Самоосознанные верблюды
Оптимистичные голуби
Субботние динозавры
Новогодние олени
Библейский зоопарк
Напоследок: "спасибо" и еще несколько слов
Сделать полезное
Обратить внимание
Съесть
Проделать
Посмотреть
Немножко стыдно, но очень приятно
