В конце XIX столетия по Петербургу начала распространяться многоустая молва об исцелениях по молитвам протоиерея Андреевского собора в Кронштадте отца Иоанна Ильича Сергиева. Рассказывали случаи поразительные о выздоровлении совсем безнадежно больных, о прозорливых предсказаниях священника, который читал в душах людей, словно в открытой книге. Разнообразные проявления удивительной силы духа кронштадтского батюшки были столь чудесны и многочисленны, что слава о нем очень быстро облетела всю Россию и перекинулась за ее пределы — в Европу, Америку и Азию.

Наталья Горбачева - Иоанн Кронштадский

М.: Олимп; ООО «Фирма «ИздательствоACT», 1999. — 208 с. (Великие пророки, вып. 10). ISBN 5-7390-0854-9 («Олимп»).

ISBN 5-237-01652-9 (ООО «Фирма «Издательство ACT»)

Наталья Горбачева - Иоанн Кронштадский - Содержание

Всероссийский батюшка

Духовные таинства

Пророк в своем Отечестве

Наталья Горбачева - Иоанн Кронштадский - Всероссийский батюшка

Чехов после поездки на Сахалин писал: «В какой бы дом я ни заходил, я везде видел на стене портрет о. Иоанна Кронштадтского. Это был пастырь и великий молитвенник, на которого были с надеждой обращены взоры всего народа»... Во время русско-японской войны 1904—1905 годов в Маньчжурии китайцы просили русских посылать святому бонзе Иоанну, как они называли отца Иоанна, телеграммы с просьбами помолиться об исцелении безнадежно больных соотечественников. Каждый день отец Иоанн получал до тысячи писем й телеграмм со всех концов страны и из других стран с неотвязными просьбами помочь в горе, болезни, нужде, дать ответ на насущные жизненные вопросы. У батюшки был целый штат секретарей для ведения переписки.