Последующие главы являются семью проповедями, которые дал мне Дух Божий самым чудесным и полным помазания образом в то время, когда моё собрание отчаянно в них нуждалось. Результаты оказались драматическими. В своём большинстве, народ Божий вздохнул с облегчением относительно вопроса, в котором церкви путались много лет.

В молодости я впитал и хорошо усвоил фантастические догмы свободы и демократии. Хотя эти догмы даны Богом и являются наиболее плодотворными принципами для общественного и государственного управления, мы сталкиваемся с исключительными трудностями, когда начинаем использовать эти идеи в церкви.

Последующие страницы — не литературный шедевр, способный потрясти читателя драматическим стилем и плавностью прозы. Эти главы — проповеди, прочитанные мною пастве Божьей. Важно их содержание. Содержание раскрывается полнее по мере чтения глаз. Я надеюсь, что Вы последуете за мной до конца и увидите полную картину того, что, как мне кажется, Дух пытается раскрыть через мои явно человеческие усилия. Для того, чтобы подчеркнуть важные моменты, я обратился к некоторым темам не один раз; но внутреннее содержание даст жизнь и разумение тем, кто готов и жаждет принять наставление Святого Духа.

В одном произведении нельзя охватить все вопросы и аспекты, затронутые в книге "В должном порядке"; но я знаю, что эти проповеди благословили Центр веры "Краеугольный камень" великой свободой и безопасностью.

Да благословит Бог тех, кто будет читать эти страницы, чтобы они лучше поняли, как попасть в план Божий для Его церкви в это славное последнее время.

Лэрри Гордон с предисловием Джона Аванзини и Дика Миллза – В должном порядке

Минск: PICORP, 1992. – 116 с.

Лэрри Гордон– В должном порядке - Содержание

Предисловия Джона Аванзини и Дика Миллза

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