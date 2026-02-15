Гордон - Тихие беседы о молитве

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience

В книге «Тихие беседы о молитве» Гордон представляет молитву не как сложный ритуал, а как «самое великое дело, которое может совершать человек». Автор развивает уникальную мысль о том, что молитва — это не способ заставить Бога выполнить нашу волю, а предоставление Ему возможности действовать через нас. Он описывает молитву как акт сотрудничества с Богом в Его управлении миром, утверждая, что главная битва за человеческие души происходит в тишине молитвенной комнаты, в то время как внешнее служение является лишь реализацией одержанной там победы.

Вторая часть книги посвящена препятствиям, которые мешают Божьей силе изливаться через молящегося. Гордон выделяет «три великих фактора» молитвы: Бога, человека и сатану, объясняя, что молитва часто является формой духовного сопротивления врагу, который пытается блокировать Божьи благословения. Автор призывает читателя к простоте, искренности и настойчивости, подчеркивая, что даже самая тихая и смиренная молитва способна высвобождать космическую энергию Бога, если сердце молящегося находится в полном созвучии с Его любовью и волей.

С. Гордон – Тихие беседы о молитве

Червень: Червенская типография, 1992. – 141 с.

С. Гордон – Тихие беседы о молитве – Содержание

Предисловие

Раздел I. ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧА МОЛИТВЫ

  • 1. Молитва — высшее проявление силы

  • 2. Решающее действие молитвы в духовной борьбе

  • 3. Молитва, возносящаяся с земного поля брани

  • 4. Считается ли Бог с молитвой смертного?

Раздел II. ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ УСПЕХУ МОЛИТВЫ

  • 1. Почему молитва не достигает цели?

  • 2. Отчего медлит Господь отвечать па молитвы?

  • 3. Главная внешняя причина неуспеха

Раздел III. КАК СЛЕДУЕТ МОЛИТЬСЯ

  • 1. Какое отношение должно быть к Богу

  • 2. Богодухповенность молитвы

  • 3. О том, как надо прислушиваться к голосу Божию

  • 4. Воля Божия в связи с молитвой

Раздел IV. КАК МОЛИЛСЯ ХРИСТОС

Views 83
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

