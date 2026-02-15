В книге «Тихие беседы о молитве» Гордон представляет молитву не как сложный ритуал, а как «самое великое дело, которое может совершать человек». Автор развивает уникальную мысль о том, что молитва — это не способ заставить Бога выполнить нашу волю, а предоставление Ему возможности действовать через нас. Он описывает молитву как акт сотрудничества с Богом в Его управлении миром, утверждая, что главная битва за человеческие души происходит в тишине молитвенной комнаты, в то время как внешнее служение является лишь реализацией одержанной там победы.

Вторая часть книги посвящена препятствиям, которые мешают Божьей силе изливаться через молящегося. Гордон выделяет «три великих фактора» молитвы: Бога, человека и сатану, объясняя, что молитва часто является формой духовного сопротивления врагу, который пытается блокировать Божьи благословения. Автор призывает читателя к простоте, искренности и настойчивости, подчеркивая, что даже самая тихая и смиренная молитва способна высвобождать космическую энергию Бога, если сердце молящегося находится в полном созвучии с Его любовью и волей.

С. Гордон – Тихие беседы о молитве

Червень: Червенская типография, 1992. – 141 с.

С. Гордон – Тихие беседы о молитве – Содержание

Предисловие

Раздел I. ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧА МОЛИТВЫ

1. Молитва — высшее проявление силы

2. Решающее действие молитвы в духовной борьбе

3. Молитва, возносящаяся с земного поля брани

4. Считается ли Бог с молитвой смертного?

Раздел II. ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ УСПЕХУ МОЛИТВЫ

1. Почему молитва не достигает цели?

2. Отчего медлит Господь отвечать па молитвы?

3. Главная внешняя причина неуспеха

Раздел III. КАК СЛЕДУЕТ МОЛИТЬСЯ

1. Какое отношение должно быть к Богу

2. Богодухповенность молитвы

3. О том, как надо прислушиваться к голосу Божию

4. Воля Божия в связи с молитвой

Раздел IV. КАК МОЛИЛСЯ ХРИСТОС