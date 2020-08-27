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Гореньков - Время профессионалов - время перемен

Денис Гореньков - Время профессионалов - время перемен - Пакет идей для лидеров служения в профессиональных сообществах
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience
Служение профессионалам-христианам, развитие и мотивация молодых лидеров следующего поколения, лидеров в профессиональном мире - один из ключевых трендов в стратегической миссионерской перспективе современного христианства. Миссия в профессии уже начинает определять то направление, куда прикладываются основные усилия христианского служения во всем мире.
Этот текст четко передает глобальные сдвиги в миссиологической парадигме, указывая на новые, стратегически важные во всемирном масштабе «недостигнутые сообщества» - сообщества профессионалов, к которым церковь может посылать своих новых миссионеров - работающих христиан, лидеров нового поколения.

Денис Гореньков - Время профессионалов - время перемен - Пакет идей для лидеров служения в профессиональных сообществах

Киев, 2017. - 136 с.
ISBN 978-966-97593-7-5

Денис Гореньков Время профессионалов - время перемен - Содержание

  • 1. Время профессионалов: именно сегодня
  • 2. Миссия в профессии. От идеи к модели.
  • 3. От библейского мировоззрения к миссионерской перспективе
  • 4. Проповедь Евангелия на рабочем месте
  • 5. Как создать сообщество христиан-профессионалов
  • 6. Церковь и профессионалы: практические советы
  • 7. Тренинг для сообщества: «Миссия в профессии»
  • 8. Полезные ресурсы и контакты

Денис Гореньков Время профессионалов - время перемен - Глава 1

В условиях быстрого сворачивания религиозных свобод и растущего недоверия общества к массовым формам евангелизма христиане в профессии становятся самым и эффективными благовестниками. Появились объединения христиан-профессионалов, которые начал и движение от практического аспекта взаимодействия между христианами в различных сферах профессиональной деятельности и разработки путей благовестия на рабочем месте к богословскому осмыслению профессиональной деятельности как миссионерского призвания от Бога. Здесь представлены некоторые из подобных объединений, действующих на различных уровнях теоретического осмысления и практического осуществления концепции миссии в профессии .
Views 231
Rating 5.0 / 5
Added 27.08.2020
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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