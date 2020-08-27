Служение профессионалам-христианам, развитие и мотивация молодых лидеров следующего поколения, лидеров в профессиональном мире - один из ключевых трендов в стратегической миссионерской перспективе современного христианства. Миссия в профессии уже начинает определять то направление, куда прикладываются основные усилия христианского служения во всем мире.

Этот текст четко передает глобальные сдвиги в миссиологической парадигме, указывая на новые, стратегически важные во всемирном масштабе «недостигнутые сообщества» - сообщества профессионалов, к которым церковь может посылать своих новых миссионеров - работающих христиан, лидеров нового поколения.

Денис Гореньков - Время профессионалов - время перемен - Пакет идей для лидеров служения в профессиональных сообществах

Киев, 2017. - 136 с.

ISBN 978-966-97593-7-5

Денис Гореньков Время профессионалов - время перемен - Содержание

1. Время профессионалов: именно сегодня

2. Миссия в профессии. От идеи к модели.

3. От библейского мировоззрения к миссионерской перспективе

4. Проповедь Евангелия на рабочем месте

5. Как создать сообщество христиан-профессионалов

6. Церковь и профессионалы: практические советы

7. Тренинг для сообщества: «Миссия в профессии»

8. Полезные ресурсы и контакты

Денис Гореньков Время профессионалов - время перемен - Глава 1

В условиях быстрого сворачивания религиозных свобод и растущего недоверия общества к массовым формам евангелизма христиане в профессии становятся самым и эффективными благовестниками. Появились объединения христиан-профессионалов, которые начал и движение от практического аспекта взаимодействия между христианами в различных сферах профессиональной деятельности и разработки путей благовестия на рабочем месте к богословскому осмыслению профессиональной деятельности как миссионерского призвания от Бога. Здесь представлены некоторые из подобных объединений, действующих на различных уровнях теоретического осмысления и практического осуществления концепции миссии в профессии .