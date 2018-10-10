Горохов - Феноменология религии Мирчи Элиаде

Элиаде попытался показать в своих трудах однобокость, предвзятость и недостаточность позитивистки и материалистически ориентированного религиоведения XIX века.

Он был не одинок в своем антиредукционистском, антиэволюционистском и антиисторицистском пафосе. Целая школа феноменологического религиоведения, связанная с именами: Р. Отто, Г. Ван дер Леува, И. Ваха, Р. Петтацони, пыталась сделать тоже самое. М. Элиаде органично влился в эту школу. В противовес используемому позитивистами методу естественных и точных наук - анализу, данная группа религиоведов предложила другой метод - метод синтеза, основанный на феноменологии и герменевтике и заимствованный из современной им идеалистической философии.

Феноменология и герменевтика религии, собственно Элиаде, кроме всего прочего, испытала влияние идей К.Г. Юнга. Эти идеи были близки Элиаде, поскольку оба мыслителя находились под влиянием индийской религиозной философии.

Труды Элиаде показали бессмысленность сведения религии к нерелигиозным факторам или отыскания ее простейших форм для того, чтобы понять сложные. Религию необходимо рассматривать только в свете ее священного характера - вот главный вывод религиоведческого метода М. Элиаде и других феноменологов религии.