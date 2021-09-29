Изучение проблемных аспектов формирования и развития государственности Древнего Израиля обусловлено большим историческим и культурным потенциалом, который заключает в себе данная историческая эпоха. Так, с одной стороны, традиция Еврейской Библии (ивр. ТаНаХа) изображает это время в качестве некоего «золотого века». Согласно библейскому тексту, это был особый период в историческом бытии древнеизраильского общества, когда его экономическая, политическая и культурная жизнь переживала особый подъем в своем развитии. С другой стороны, данный временной отрезок, приходящийся на период правления Давида и Соломона, является проблемным полем изучения периферийных цивилизаций в истории древнего Ближнего Востока. Это происходит по причине отсутствия небиблейских письменных источников: политических, административных, хозяйственных документов, а также недостатка археологического материала.

Само отношение исследователей к периоду объединенной монархии в большой степени обусловлено степенью их доверия к библей- ским нарративным источникам. Если для зарубежных исследователей, живших в первой половине XX в., было более характерно опираться на нарратив Еврейской Библии, то вторая половина XX столетия отмечена появлением «библейского минимализма» - направления, разделяемого группой ученых (Д. Гарбини, Ф. Дэвис, Н. Лемхе, Т. Томпсон), отрицающих историчность библейского текста и пытающихся выстроить раннюю историю Древнего Израиля исключительно на данных памятников материальной культуры. Эта группа ученых вообще отрицает историчность библейских повествований о Давиде как царе, создававшем государственную структуру в Древнем Израиле. Они полагают, что древнеизраильская государственность возникла в ском царстве в период правления там династии Омри (IX в. до н. э.), поскольку об этой династии упоминается в ассирийских источниках. Их теории вызвали продолжительные дебаты, начиная с 1980-х гг. XX в. о формировании государственности в Древнем Израиле.

Горохов Анатолий - Иудео-Израильское раннее государство: история формирования и развития (X в. до н. э.)

СПб.: Алетейя, 2021. 300 с.: ил.

ISBN 978-5-00165-347-9

Горохов Анатолий - Иудео-Израильское раннее государство: история формирования и развития (X в. до н. э.) - Содержание

Введение

I. ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА У ДРЕВНЕИЗРАИЛЬСКИХ ПЛЕМЕН

Ι.Ι Израиль в конце XIII - начале XI вв. до н. э.: социально- экономический и культурный аспекты развития

Ι.ΙΙ Укрепление власти военных лидеров в XI в. до н. э

Ι.ΙΙΙ Протогосударство Саула (ок. 1030-10101т. до н. э.)

ΙΙ. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ МОНАРХИИ

ΙI.Ι Внутриполитическая обстановка в древнеизраильском раннем государстве

II.ΙΙ Внешняя политика царей Давида и Соломона

III СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДРЕВНЕГО ИЗРАИЛЯ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ДАВИДА И СОЛОМОНА (ок. 1010-931 гг. до н. э.)

III.I Характер общественно-экономических изменений в общинно-частном хозяйстве

III.IΙ Основные тенденции в развитии царского хозяйства

IV КУЛЬТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ИУДЕО- ИЗРАИЛЬСКОМ ЦАРСТВЕ

IV.I Влияние социально-экономических и политических процессов (начало 30-х гг. X в. до н. э.) на развитие древнеизраильской материальной культуры

IV.II Установление монархической государственности и эволюция духовной культуры древних израильтян

Заключение

Список сокращений

Список использованных источников и литературы

ПРИЛОЖЕНИЯ