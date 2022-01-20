Рав Йосеф Юза Горовиц - Саба из Новардока - Мусар ешивы Новардок

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Горовиц - Саба из Новардока - Мусар ешивы Новардок

Горовиц - Саба из Новардока - Мусар ешивы Новардок
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, Theology, Philosophy, Ethics
Главным делом жизни рава Йосефа Юзла Горовица стало основание в 1896 г. ешивы в городе Новардок и в дальнейшем целой сети ешив «Бейт Йосеф» во многих городах Восточной Европы, в результате чего он стал широко известен как Саба (Дедушка) из Новардока. Учитель был убежден в том, что только глубокое постижение Торы формирует личности, совершенные в знании Б-га, прямые душой и чистые сердцем, единственным помыслом которых становится выверение истины в каждом своем поступке. Их души обретают силу, и никакие веяния в мире не могут их поколебать.
Как только стало известно о том, что «затворник из Слободки» открыл ешиву, основанную на его бескомпромиссных путях в Учении Мусар - исправлении качеств души и уповании на Небеса, в нее потоками хлынули молодые люди со всех концов света: из далеких городов России, с Кавказа, юноши из хасидских семей Украины и Польши, стремившиеся к трепетному служению Б־гу. И хотя это была литовская ешива, требовавшая от учащихся высокого уровня знаний, раввин принимал всех, не отказывая ни одному желающему. Уроки Мусара, которые Саба из Новардока преподал в стенах ешивы и за ее пределами, раскрывают еврейский взгляд на Творение. Они были записаны его учениками и опубликованы в книге «Уровень человека», первые издания которой вышли в свет в Польше.
Рав Йосеф Юзл Горовиц обладал глубочайшими знаниями Торы, Танаха, Талмуда и Мидраша. Его выступления и беседы основывались на важнейших первоисточниках, глубокий анализ которых раскрывал сокровенные тайны Знания, пробуждая в сердцах слушателей трепет перед Небесами. Он был неиссякаемым полноводным кладезем мудрости и давал многочасовые уроки выдающимся в Знании.
Наши мудрецы, благословенной памяти, говорят о том, что задача человека - подняться на такую ступень, чтобы в праведности своих деяний он уподобился Творцу. Необходимо устранить завесы, отделяющие нас от Источника нашего происхождения; и до тех пор, пока мы этого не сделаем, - не исполним своего предназначения, будем злоупотреблять дарованной нам жизнью и осквернять свое величие. Из Священного Писания явственно следует, что уподобиться Б-гу означает обрести Его качества и следовать Его путями так, как они раскрываются перед нами в мироздании.
Книга «Мусар ешивы Новардок» является чудесным средством для постижения мудрости трепета перед Небесами и обретения возвышенных качеств души, столь необходимых каждому еврею для соблюдения заповедей, которыми Творец мира освятил Свой народ, даровав нам с Небес Свое Б-жественное Учение. Сказал пророк Малахи - последний пророк Иудеи: «Если учитель подобен ангелу Б-га Воинств, пусть ищут Тору из его уст» (Малахи 2:6). Именно таким человеком был мудрец Мусара рав Йосеф Юзл Горовиц - Саба из Новардока.
Сегодня, через сто лет после его кончины, без сомнения можно сказать: своим Учением он изменил Творение. Рав Йосеф Юзл Горовиц был литовским раввином, который покинул Литву и отправился на восток - в Белоруссию, Украину и Россию, чтобы в те сложные для нашего народа дни помочь евреям, более далеким от источников Знания. У нас нет возможности увидеть возвышенный образ раввина, услышать его голос, не сохранилось даже его фотографии. Но мы можем узнать о его жизни и путях в святости и постараться приблизить себя к его великому образу, исправить свои качества, обрести достоинства, дабы достичь «Уровня человека». Вся его деятельность была направлена на пользу евреям России, и наследие ешивы Новардок для нас - выходцев из этой страны - в высшей степени актуально и сегодня!

Рав Йосеф Юза Горовиц - Саба из Новардока - Мусар ешивы Новардок

Издатель и главный редактор р. Хаим Бурштейн
Редактор Наталья Хейфец
Переводчик Шауль Бен Биньямин
Вильнюс, 2021 г. - 288 с.

Рав Йосеф Юза Горовиц - Саба из Новардока - Мусар ешивы Новардок - Содержание

Рав Йосеф Юзл Горовиц - Саба из Новардока
  • Свадьба рава Йосефа Юзла
  • Рав Исраэль Аипкин (Салантер)
  • Встреча с равом Исраэлем Салантером
  • Колель Ковно
  • Рав Симха Зиссель Бройде (Зив) - Саба из Кельма
  • Рав Ицхак Блазер
  • Рав Нафтали Амстердам
  • Рав Авраам Шинкарь
  • Рав Натан Цви Финкель
  • Уединение в Слободке
  • Прекращение уединения
  • Возвращение к уединению
  • Выход в Мир Деяния
  • Основание ешивы Новардок
  • Семья Сабы из Новардока
  • Развитие ешивы Новардок
Образ Сабы из Новардока
  • Упование на Небеса
  • Трепет перед Небесами
  • Освящение Б־жественного имени
Учение Сабы из Новардока
  • Мусар ешивы Новардок
  • Вехи истории
  • Исправление качеств
  • Выверение качеств
  • Пути раскаяния
  • Упование на Небеса
  • Точка истины
  • Пути жизни
  • Стремление к цельности
  • Верный расчет
  • Трепет перед Небесами и любовь к Б־гу
  • Избрание жизни
  • Приближение евреев к Торе
Объединение единомышленников и «биржа»
  • Изречения Сабы из Новардока
  • Притчи Сабы из Новардока
Основание ешив Новардок в Польше
  • Пересечение советской границы
  • Ешивы Новардок в Польше
  • Ешива «Бейт Йосеф» в Межириче
  • Ешива «Бейт Йосеф» в Белостоке
  • Ешива «Бейт Йосеф» в Варшаве
  • Ешива «Бейт Йосеф» в Пинске
Гибель европейского еврейства
  • Ешивы в части Польши, оккупированной Германией
  • Ешивы в части Польши, захваченной советской армией
  • Бегство в Вильну
  • Ешивы «Бейт Йосеф» в Литве
  • Советская оккупация и аннексия Литвы
  • Депортации из Литвы
  • Соблюдение Торы в сибирских лагерях.
  • Уничтожение литовского еврейства
  • Рав Гершон Либман
  • Перезахоронение Сабы из Новардока
  • В заключение
Жемчужины Учения Мусар
  • Рав Авраам Яфен
  • Рав Авраам Залмане
  • Рав Давид Бляйхер
  • Рав Давид Будник
  • Рав Шмуэль Вайнтройб
  • Рав Исраэль Яаков Лубчанский
  • Рав Мордехай Шимонович
  • Рав Йоэль Баранчик
  • Рав Йоэль Кляйнерман
  • Рав Ицхак Эльханан Вальдшен
  • Рав Моше Райз
  • Рав Ицхак Гельфанд
  • Рав Шрага Магид
  • Рав Нисан Починский
  • Рав Айзик Грайевский
  • Рав Яаков Зельдин
  • Рав Аарон Оголъник
  • Рав Бецалель Воробейчик
  • Рав Нисан Цельникер
  • Рав Ицхак Кот
  • Рав Шмуэль Панич
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Rating 5.0 / 5
Added 20.01.2022
Author esxatos
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5.0/5 (2)

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