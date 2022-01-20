Рав Йосеф Юза Горовиц - Саба из Новардока - Мусар ешивы Новардок

Горовиц - Саба из Новардока - Мусар ешивы Новардок
Главным делом жизни рава Йосефа Юзла Горовица стало основание в 1896 г. ешивы в городе Новардок и в дальнейшем целой сети ешив «Бейт Йосеф» во многих городах Восточной Европы, в результате чего он стал широко известен как Саба (Дедушка) из Новардока. Учитель был убежден в том, что только глубокое постижение Торы формирует личности, совершенные в знании Б-га, прямые душой и чистые сердцем, единственным помыслом которых становится выверение истины в каждом своем поступке. Их души обретают силу, и никакие веяния в мире не могут их поколебать.
Как только стало известно о том, что «затворник из Слободки» открыл ешиву, основанную на его бескомпромиссных путях в Учении Мусар - исправлении качеств души и уповании на Небеса, в нее потоками хлынули молодые люди со всех концов света: из далеких городов России, с Кавказа, юноши из хасидских семей Украины и Польши, стремившиеся к трепетному служению Б־гу. И хотя это была литовская ешива, требовавшая от учащихся высокого уровня знаний, раввин принимал всех, не отказывая ни одному желающему. Уроки Мусара, которые Саба из Новардока преподал в стенах ешивы и за ее пределами, раскрывают еврейский взгляд на Творение. Они были записаны его учениками и опубликованы в книге «Уровень человека», первые издания которой вышли в свет в Польше.
Рав Йосеф Юзл Горовиц обладал глубочайшими знаниями Торы, Танаха, Талмуда и Мидраша. Его выступления и беседы основывались на важнейших первоисточниках, глубокий анализ которых раскрывал сокровенные тайны Знания, пробуждая в сердцах слушателей трепет перед Небесами. Он был неиссякаемым полноводным кладезем мудрости и давал многочасовые уроки выдающимся в Знании.
Наши мудрецы, благословенной памяти, говорят о том, что задача человека - подняться на такую ступень, чтобы в праведности своих деяний он уподобился Творцу. Необходимо устранить завесы, отделяющие нас от Источника нашего происхождения; и до тех пор, пока мы этого не сделаем, - не исполним своего предназначения, будем злоупотреблять дарованной нам жизнью и осквернять свое величие. Из Священного Писания явственно следует, что уподобиться Б-гу означает обрести Его качества и следовать Его путями так, как они раскрываются перед нами в мироздании.
Книга «Мусар ешивы Новардок» является чудесным средством для постижения мудрости трепета перед Небесами и обретения возвышенных качеств души, столь необходимых каждому еврею для соблюдения заповедей, которыми Творец мира освятил Свой народ, даровав нам с Небес Свое Б-жественное Учение. Сказал пророк Малахи - последний пророк Иудеи: «Если учитель подобен ангелу Б-га Воинств, пусть ищут Тору из его уст» (Малахи 2:6). Именно таким человеком был мудрец Мусара рав Йосеф Юзл Горовиц - Саба из Новардока.
Сегодня, через сто лет после его кончины, без сомнения можно сказать: своим Учением он изменил Творение. Рав Йосеф Юзл Горовиц был литовским раввином, который покинул Литву и отправился на восток - в Белоруссию, Украину и Россию, чтобы в те сложные для нашего народа дни помочь евреям, более далеким от источников Знания. У нас нет возможности увидеть возвышенный образ раввина, услышать его голос, не сохранилось даже его фотографии. Но мы можем узнать о его жизни и путях в святости и постараться приблизить себя к его великому образу, исправить свои качества, обрести достоинства, дабы достичь «Уровня человека». Вся его деятельность была направлена на пользу евреям России, и наследие ешивы Новардок для нас - выходцев из этой страны - в высшей степени актуально и сегодня!
Рав Йосеф Юза Горовиц - Саба из Новардока - Мусар ешивы Новардок
Издатель и главный редактор р. Хаим Бурштейн
Редактор Наталья Хейфец
Переводчик Шауль Бен Биньямин
Вильнюс, 2021 г. - 288 с.
Рав Йосеф Юза Горовиц - Саба из Новардока - Мусар ешивы Новардок - Содержание
Рав Йосеф Юзл Горовиц - Саба из Новардока
- Свадьба рава Йосефа Юзла
- Рав Исраэль Аипкин (Салантер)
- Встреча с равом Исраэлем Салантером
- Колель Ковно
- Рав Симха Зиссель Бройде (Зив) - Саба из Кельма
- Рав Ицхак Блазер
- Рав Нафтали Амстердам
- Рав Авраам Шинкарь
- Рав Натан Цви Финкель
- Уединение в Слободке
- Прекращение уединения
- Возвращение к уединению
- Выход в Мир Деяния
- Основание ешивы Новардок
- Семья Сабы из Новардока
- Развитие ешивы Новардок
Образ Сабы из Новардока
- Упование на Небеса
- Трепет перед Небесами
- Освящение Б־жественного имени
Учение Сабы из Новардока
- Мусар ешивы Новардок
- Вехи истории
- Исправление качеств
- Выверение качеств
- Пути раскаяния
- Упование на Небеса
- Точка истины
- Пути жизни
- Стремление к цельности
- Верный расчет
- Трепет перед Небесами и любовь к Б־гу
- Избрание жизни
- Приближение евреев к Торе
Объединение единомышленников и «биржа»
- Изречения Сабы из Новардока
- Притчи Сабы из Новардока
Основание ешив Новардок в Польше
- Пересечение советской границы
- Ешивы Новардок в Польше
- Ешива «Бейт Йосеф» в Межириче
- Ешива «Бейт Йосеф» в Белостоке
- Ешива «Бейт Йосеф» в Варшаве
- Ешива «Бейт Йосеф» в Пинске
Гибель европейского еврейства
- Ешивы в части Польши, оккупированной Германией
- Ешивы в части Польши, захваченной советской армией
- Бегство в Вильну
- Ешивы «Бейт Йосеф» в Литве
- Советская оккупация и аннексия Литвы
- Депортации из Литвы
- Соблюдение Торы в сибирских лагерях.
- Уничтожение литовского еврейства
- Рав Гершон Либман
- Перезахоронение Сабы из Новардока
- В заключение
Жемчужины Учения Мусар
- Рав Авраам Яфен
- Рав Авраам Залмане
- Рав Давид Бляйхер
- Рав Давид Будник
- Рав Шмуэль Вайнтройб
- Рав Исраэль Яаков Лубчанский
- Рав Мордехай Шимонович
- Рав Йоэль Баранчик
- Рав Йоэль Кляйнерман
- Рав Ицхак Эльханан Вальдшен
- Рав Моше Райз
- Рав Ицхак Гельфанд
- Рав Шрага Магид
- Рав Нисан Починский
- Рав Айзик Грайевский
- Рав Яаков Зельдин
- Рав Аарон Оголъник
- Рав Бецалель Воробейчик
- Рав Нисан Цельникер
- Рав Ицхак Кот
- Рав Шмуэль Панич
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