Рав Йосеф Юза Горовиц - Саба из Новардока - Мусар ешивы Новардок

Главным делом жизни рава Йосефа Юзла Горовица стало основание в 1896 г. ешивы в городе Новардок и в дальнейшем целой сети ешив «Бейт Йосеф» во многих городах Восточной Европы, в результате чего он стал широко известен как Саба (Дедушка) из Новардока. Учитель был убежден в том, что только глубокое постижение Торы формирует личности, совершенные в знании Б-га, прямые душой и чистые сердцем, единственным помыслом которых становится выверение истины в каждом своем поступке. Их души обретают силу, и никакие веяния в мире не могут их поколебать.

Как только стало известно о том, что «затворник из Слободки» открыл ешиву, основанную на его бескомпромиссных путях в Учении Мусар - исправлении качеств души и уповании на Небеса, в нее потоками хлынули молодые люди со всех концов света: из далеких городов России, с Кавказа, юноши из хасидских семей Украины и Польши, стремившиеся к трепетному служению Б־гу. И хотя это была литовская ешива, требовавшая от учащихся высокого уровня знаний, раввин принимал всех, не отказывая ни одному желающему. Уроки Мусара, которые Саба из Новардока преподал в стенах ешивы и за ее пределами, раскрывают еврейский взгляд на Творение. Они были записаны его учениками и опубликованы в книге «Уровень человека», первые издания которой вышли в свет в Польше.