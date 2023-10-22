Каждому, кто интересовался ранней историей нашего Отечества, хорошо знакома картина расселения восточных славян, рисуемая «Повестью временных лет» — киевской летописью начала XII столетия. Эта картина многократно воспроизведена к тому же на исторических картах, в том числе в атласах, предназначенных для учащихся средней школы. Таким образом, если не с самим летописным текстом, то как минимум с воспроизведением содержащейся в нем информации на карте должно быть знакомо вообще практически все население страны.

Согласно «Повести временных лет», на Среднем Днепре, в районе будущего Киева, поселились поляне. К северозападу от них, на правобережье правого притока Днепра — реки Припяти — жили древляне. Севернее древлян, между Припятью и Западной Двиной, обитали дреговичи. Верховья Западной Двины, Днепра и Волги занимали кривичи; их двинская часть именовалась полочане. На севере Восточной Европы, у озера Ильмень, поселились словене (наименование этой общности совпадало с общеславянским названием). На левобережье Днепра, по рекам Десна, Сейм и Сула, обитала общность под названием север (более поздняя форма названия — северяне). На Западном Буге жили бужане (позже ставшие именоваться волынянами). На реке Сож (левом притоке Днепра, севернее Десны) расселились радимичи. Район Верхней Оки занимали вятичи. Наконец, в Поднестровье (и вплоть до низовьев Дуная), на крайнем юго-западе Восточной Европы, жили уличи и тиверцы. «Повесть временных лет» относит складывание этой картины расселения славян по Восточной Европе к эпохе до середины IX столетия. Рассказ о ней помещен во вводной части летописи, где нет дат: первая датированная статья помечена 852 г.

Что представляли собой перечисленные славянские общности? Такой вопрос может показаться излишним и даже странным. Наверняка любой человек, сколько-нибудь знакомый с исторической литературой, ответит: ну, разумеется, они были племенами! Ведь коль скоро это еще не государства, значит — племена. И в самом деле, в исторической науке данные догосударственные образования славян постоянно именуются «племенами». Этот термин присутствует иногда даже в заголовках исследовательских трудов: так, книга видного советского археолога П.Н. Третьякова (изданная в 1941 и вторично в 1953 гг.) называлась «Восточнославянские племена». Нередко, правда, историки предпочитают называть восточнославянские общности, перечисленные «Повестью временных лет», не племенами, а «союзами племен», утверждая, что они включали в себя более мелкие образования, которые и были собственно «племенами». Но сути дела это не меняет: все равно основой общественной структуры признается племя.

Горский Антон Анатольевич - Русское Средневековье: традиционные представления и данные источников

Москва: Издательство АСТ, 2022. — 256 с.; ил. — (История и наука Рунета).

ISBN 978-5-17-145154-7

Горский Антон Анатольевич - Русское Средневековье – Содержание

Предисловие

Глава 1. О так называемых племенах восточных славян

Глава 2. Причуды «варяжской проблемы»

Глава 3. Древнерусские «княжества»

Глава 4. «Феодализм»: «классическая» модель и действительность

Глава 5. Киевская Русь — «империя Рюриковичей»?

Глава 6. XII век: от Киевской Руси — к Владимирской?

Глава 7. Спор о «Слове о полку Игореве»

Глава 8. Княжеские прозвища

Глава 9. Русь и Орда (1): было ли «иго»?

Глава 10. Русь и Орда (2): народные восстания и карательные походы

Глава 11. Русь и Орда (3): Тверь, Москва и Орда в начале XIV века

Глава 12. Русь и Орда (4): Свергал ли Дмитрий Донской ордынское иго?

Глава 13. Русь и Орда (5): Когда Москва освободилась от власти Орды?

Глава 14. Об «объединительных процессах» XIV–XV веков

Глава 15. «Холопство» московской знати

Библиография