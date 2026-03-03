Горский - История евангельская

Начало величайших событий, которые впоследствии были столько важны для целого человечества, мы находим по большей части скрытым в тени частной жизни, среди немногих лиц, в домашнем кругу. Провидение приготовляет и устрояет свои важнейшие дела как будто нарочно втайне, сокровенно. Иудейская история того времени, о котором мы говорим, оставленная нам знаменитым писателем этого народа, едва содержит в себе несколько слов о Мессии; великую эпоху Его рождения, подробности Его жизни и деяний она проходит молчанием; не показывает нам в конце правления Ирода Великого ничего, кроме насилий и возмущений. При его дворе и в его царстве происходят такие беспорядки, каких только можно ожидать в государстве, с одной стороны, от корыстолюбия правителя, его подозрительности и рабского желания каким бы то ни было образом удержаться в благоволении сильной империи, а с другой — от недовольства подданных его правлением, и часто непредусмотрительной ревности сохранить остальные права свои от притязаний той чредой империи. Однако сколько ни желал народ освободиться от ненавистного государя, но никак нельзя было ожидать, чтобы чрез то сколько-нибудь улучшилось внутреннее или внешнее его состояние; внутреннее — потому что религия и нравы были в упадке; внешнее — потому что и сын Иродов мало подавал добрых надоед, и римляне рке такие присвоили себе права над делами этого народа, что поздно было думать об ограничении их власти и пресечении новых покушений и вмешательств.

Ожидания Мессии

В таком положении находилось царство Иудейское в то время, когда в одном уголке этой земли случились те события, коими начинают свою историю дееписатели — события, в которых легко усматривалось присутствие и содействие Божие, но которые в такие беспокойные времена как бы затерялись между народными волнениями и сначала только там и здесь возбудили молву, которая, однако же, скоро должна была смолкнуть. Правда, все вообще обращали тогда внимание на то, когда и где должно явиться обещанное отцам Лицо; и смотря по тому, как те древние пророчества, которые относились до сего Лица, более или менее были исследуемы, и образный язык, которым они выражены, более или менее был понимаем, были и сии ожидания более или менее справедливы. Но как часто бывает с человеческими ожиданиями, что люди, наперед составив себе образ желаемой вещи, украшают его по своему вкусу дотоле, доколе он не будет соответствовать вполне их желанию, а потом смотрят вокруг себя, где бы найти что-нибудь подобное своему образу, и оттого самую вещь, хотя бы она действительно явилась, не примечают; так случилось и с этим народом, даже с лучшею его частию, при ожидании Мессии. Среди непрестанных волнений и переворотов, в споре интересов враждующих партий, иудеи составили себе понятие о Великом Царе, которое совмещало в себе именно то — и ничего другого, кроме того, — чего требовали нужды государственные, а эти нужды требовали освободителя от римского ига и от туземных угнетателей. Это было одно из самых сильных желаний в особенности у иудеев, живших в Палестине; и хотя встречались по местам люди, которые привязаны были сердечно к религии, потому и Мессию представляли себе не только как освободителя от угнетений, но и как исправителя религии; но кто был слишком чувственен для того, чтобы желать и ожидать исправления нравов и религии, тому Царство Мессии представлялось только как царство чувственного наслаждения — или в смысле саддукеев, т. е. без отношения к будущей жизни, или в смысле фарисеев, т. е. так, что понятие об этом царстве хотя и обнимало собою будущее состояние, но притом более ласкало народной гордости, нежели было сообразно с истинными его потребностями; это царство должно было быть только для Израиля. Кратко: для каждого Царство Мессии значило то, что было всего согласнее с его желаниями и потребностями.

Протоиерей Александр Горский - История евангельская и Церкви Апостольской. Том 1

К: «Пролог», 2007. — 300 с.

ISBN 978-966-8538-50-6

Положение Иудейского царства пред рождением Христа Спасителя

Ожидания Мессии

Семейственное, политическое и нравственное состояние потомков Давида

Явление архангела Гавриила св. Захарии

Благовещение Пресвятой Деве Марии

Свидание Пресвятой Девы со св. Елизаветою

Возвращение Пресвятой Девы из дома Захарии

Рождение св. Иоанна Предтечи

Народная перепись во времена Августа

Рождение Иисуса Христа

Поклонение пастырей

Обрезание Господне

Сретение Господа

Поклонение волхвов

Бегство в Египет и избиение вифлеемских младенцев

Возвращение Иисуса Христа из Египта и жизнь в Назарете

Рассмотрение вопроса о времени рождения Иисуса Христа

Иоанн Предтеча, его образ жизни и нравственный характер

Перемены, происшедшие в положении иудейской страны в продолжение 30 лет частной жизни Иисуса Христа

Проповедь и деятельность Иоанна Предтечи

Крещение Иисуса Христа

Искушение Его от диавола

Призвание Андрея, Иоанна и других к апостольскому служению

Первая Пасха во время общественного служения Иисуса Христа. Значение Иерусалима

Изгнание из храма торжников. Учение и дела Иисуса Христа в Иерусалиме

Беседа с Никодимом

Деятельность Спасителя в Иудее

Заключение Иоанна Предтечи в темницу

Удаление Иисуса Христа в Галилею. Беседа Его с самарянкою

Несколько замечаний о тогдашнем состоянии Галилеи

Проповедь и деятельность Спасителя в Галилее: исцеление сына царедворцева, проповедь в Назарете, при море Галилейском, чудесный лов рыбы

Проповедь и деятельность Спасителя в Капернауме

Исцеление расслабленного и беседа с фарисеями по этому поводу

Призвание Матфея к апостольскому служению и беседы с фарисеями

Путешествие Иисуса Христа в Иерусалим на праздник Пасхи. Исцеление расслабленного при Овчей купели. Беседа Иисуса Христа с фарисеями

Избрание двенадцати апостолов

Нагорная проповедь

Исцеление слуги римского сотника

Воскрешение сына вдовы наинской

Вопрос учеников Иоанна Предтечи

Иисус Христос в доме Симона фарисея

Исцеление бесноватого, слепого и немого, и обличение хулы фарисеев на Духа Святого

Учение Иисуса Христа в притчах

Путешествие Его в пределы Гадаринские

Исцеление бесноватых

Исцеление кровоточивой и воскрешение дочери Иаира

Отправление апостолов на проповедь

Насыщение пяти тысяч народа пятью хлебами

Хождение Иисуса Христа по волнам моря

Беседа Его об истинном хлебе жизни

Беседа Его с фарисеями о преданиях старцев

Исцеление дочери хананеянки

Исцеление глухого косноязычного. Насыщение четырех тысяч народа семью хлебами

Обзор проповеди и деятельности Спасителя в Галилее

Исповедание апостолов о Иисусе Христе

Иисус Христос открывает Своим ученикам о Своих страданиях и смерти

Преображение Господне

Исцеление бесноватого

Беседа Спасителя с учениками по поводу их спора о первенстве

Учение Его о необходимости хранить себя от соблазнов

Последнее путешествие Господа в Иерусалим из Галилеи

Отправление 70 учеников на проповедь

Беседа Спасителя с законником

Обличительные речи Спасителя против фарисеев

Беседы Его с учениками и народом

Исцеление десяти прокаженных

Учение Спасителя о Своем пришествии на суд

Учение Спасителя о разводе

Беседа Его с богатым юношею

Посещение Спасителем храма Иерусалимского во время праздника Кущей

Исцеление слепорожденного

Беседа Иисуса Христа об истинном пастыре

Беседа Его с иудеями в храме в праздник Обновления храма

Воскрешение Лазаря

Последствия сего чуда

Беседа Иисуса Христа с учениками пред последним вступлением в Иерусалим

Исцеление слепого Вартимея

Обращение Закхея

События в Вифании пред входом Господним в Иерусалим

Вход Господень в Иерусалим

Проклятие смоковницы

Притчи Господа, сказанные в обличение фарисеев и народа

Ответы на вопросы фарисеев и саддукеев

Обличительная речь Господа против фарисеев и священников храма

Беседа Его с учениками о разрушении Иерусалима и пришествии Своем на суд

Желание еллинов видеть Иисуса Христа и молитва Его к Богу Отцу

Рассмотрение вопроса о побуждении Иуды предать своего Учителя иудеям

Предание Господа Иудою

Тайная Вечеря

Установление Таинства Евхаристии

Прощальная беседа Господа с учениками

Иисус Христос в саду Гефсиманском

Иисус пред Анною, потом пред Каиафою и синедрионом

Иисус пред Пилатом

Иисус у Ирода

Иисус опять у Пилата

Осуждение Иисуса на распятие

Иисус на Кресте

Смерть Спасителя

Первый вечер после погребения Иисуса Христа

Сошествие Господа во ад

Воскресение Иисуса Христа