Горский - Нерон

В начале 68 года Нерон, счастливо избежав гибели в штормовом море, ступил на берег Италии. Император привез из Греции 1808 (!) полученных за свои победы венков - абсолютный рекорд всех времен и народов. Свое победное шествие он начал с Неаполя. По древней греческой традиции победитель Олимпийских игр вступал в родной город через пролом в городской стене. Это символизировало, что такой выдающийся муж оградит город от неприятностей лучше всяких защитных Сооружений. В Неаполе, так же, как затем в Акции, Альбане и самом Риме, часть стены тоже снесли. Император въезжал в города во всем своем великолепии и непременно на белых конях.

Римляне стали очевидцами нового невиданного зрелища - мирного триумфа. Колесница, на которой он ехал, была историческим раритетом - триумфальной колесницей Августа. За плечами императора развевался пурпурный в золотых звездах плащ, его голову венчал оливковый олимпийский венок, еще один, лавровый, Нерон торжественно держал в руке. Перед колесницей несли всю его коллекцию греческих наград с пояснительными табличками, где и за что они получены. Позади императора шла его бесчисленная свита, августи- анцы, скандирующие здравицы в честь вождя, и гвардейцы. Толпы народа кропили душистым шафраном дорогу, по которой шла процессия, приносили жертвы богам, дарили императору певчих птиц, как символ сладкозвучности его голоса, а кроме них праздничные ленты и сласти.

Толпа кричала: «Да здравствует Олимпийский победитель! Да здравствует Пифийский победитель! Август! Август! Да здравствует Нерон, наш Геркулес! Да здравствует Нерон, наш Аполлон! Единственный победитель всех состязаний, единственный с начала времен! Август! Август! О божественный голос! Благословен, кто слышит тебя!» Все свои венки Нерон выставил в Большом цирке вокруг египетского обелиска. Но потом, не желая разлучаться с милыми сердцу трофеями, часть забрал и развесил у себя в спальне.

Горский А. - Нерон. Денди, которого считали сатаной

СПб.: Издательский Дом «Нева», 2006. 320 с.

ISBN 5-7654-4657-4

Горский А. - Нерон. Денди, которого считали сатаной - Оглавление

«И придет Диавол в сильной ярости»

«Пусть убивает, лишь бы царствовал!», или Детство Нерона

Анатомия Римского орла, или Немного науки, без которой не обойтись

Две императрицы, или Роковые женщины Клавдия

Луций Сенека, или Педагогический эксперимент великого моралиста

Мама против тети, или Среди политики и магии

Закат Клавдия, или Восхождение Нерона

«И законов попранье нарушит...», или Золотое пятилетие

Борьба пауков во дворце, или «Уж не боюсь ли я Юлиева закона!»

Нерон и секс, или Коллекционер ощущений

Три способа убить маму

Способ стать богом, или «Это ты взошел на востоке!»

Как Рим сделать Грецией, или Хобби мешает работе

«Ты и честен, и добр, и чист, но страшен», или Императорское литературное общество

Император показывает зубы, или 62-ой, в котором все изменилось

Годы небывалого, или Император в калейдоскопе жизни

Тайна Великого пожара, или «Пока живу, пускай земля огнем горит!»

Как построить Рим, или «Наконец-то я буду жить по-человечески!»

«Словно бы гром прогремел над землей», или Комета приносит несчастье

Император ищет клад и теряет жену

Быть достойным Нерона, или Греческая гастроль

Нерон и еврейский вопрос, или Вечная Иудейская война

Восстание, или Империя наносит ответный удар

Тайна гибели Нерона

А судьи кто?

ИСТОЧНИКИ

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ