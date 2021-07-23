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Горский - Нерон

Горский А. - Нерон. Денди, которого считали сатаной
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Category ESXATOS BOOKS, History, **Persecution Secret Services
В начале 68 года Нерон, счастливо избежав гибели в штормовом море, ступил на берег Италии. Император привез из Греции 1808 (!) полученных за свои победы венков - абсолютный рекорд всех времен и народов. Свое победное шествие он начал с Неаполя. По древней греческой традиции победитель Олимпийских игр вступал в родной город через пролом в городской стене. Это символизировало, что такой выдающийся муж оградит город от неприятностей лучше всяких защитных Сооружений. В Неаполе, так же, как затем в Акции, Альбане и самом Риме, часть стены тоже снесли. Император въезжал в города во всем своем великолепии и непременно на белых конях.
Римляне стали очевидцами нового невиданного зрелища - мирного триумфа. Колесница, на которой он ехал, была историческим раритетом - триумфальной колесницей Августа. За плечами императора развевался пурпурный в золотых звездах плащ, его голову венчал оливковый олимпийский венок, еще один, лавровый, Нерон торжественно держал в руке. Перед колесницей несли всю его коллекцию греческих наград с пояснительными табличками, где и за что они получены. Позади императора шла его бесчисленная свита, августи- анцы, скандирующие здравицы в честь вождя, и гвардейцы. Толпы народа кропили душистым шафраном дорогу, по которой шла процессия, приносили жертвы богам, дарили императору певчих птиц, как символ сладкозвучности его голоса, а кроме них праздничные ленты и сласти.
Толпа кричала: «Да здравствует Олимпийский победитель! Да здравствует Пифийский победитель! Август! Август! Да здравствует Нерон, наш Геркулес! Да здравствует Нерон, наш Аполлон! Единственный победитель всех состязаний, единственный с начала времен! Август! Август! О божественный голос! Благословен, кто слышит тебя!» Все свои венки Нерон выставил в Большом цирке вокруг египетского обелиска. Но потом, не желая разлучаться с милыми сердцу трофеями, часть забрал и развесил у себя в спальне.

Горский А. - Нерон. Денди, которого считали сатаной

СПб.: Издательский Дом «Нева», 2006. 320 с.
ISBN 5-7654-4657-4

Горский А. - Нерон. Денди, которого считали сатаной - Оглавление

  • «И придет Диавол в сильной ярости»
  • «Пусть убивает, лишь бы царствовал!», или Детство Нерона
  • Анатомия Римского орла, или Немного науки, без которой не обойтись
  • Две императрицы, или Роковые женщины Клавдия
  • Луций Сенека, или Педагогический эксперимент великого моралиста
  • Мама против тети, или Среди политики и магии
  • Закат Клавдия, или Восхождение Нерона
  • «И законов попранье нарушит...», или Золотое пятилетие
  • Борьба пауков во дворце, или «Уж не боюсь ли я Юлиева закона!»
  • Нерон и секс, или Коллекционер ощущений
  • Три способа убить маму
  • Способ стать богом, или «Это ты взошел на востоке!»
  • Как Рим сделать Грецией, или Хобби мешает работе
  • «Ты и честен, и добр, и чист, но страшен», или Императорское литературное общество
  • Император показывает зубы, или 62-ой, в котором все изменилось
  • Годы небывалого, или Император в калейдоскопе жизни
  • Тайна Великого пожара, или «Пока живу, пускай земля огнем горит!»
  • Как построить Рим, или «Наконец-то я буду жить по-человечески!»
  • «Словно бы гром прогремел над землей», или Комета приносит несчастье
  • Император ищет клад и теряет жену
  • Быть достойным Нерона, или Греческая гастроль
  • Нерон и еврейский вопрос, или Вечная Иудейская война
  • Восстание, или Империя наносит ответный удар
  • Тайна гибели Нерона
  • А судьи кто?
ИСТОЧНИКИ
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Views 364
Rating 5.0 / 5
Added 23.07.2021
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

V
viktor_bn 5 years ago

Спасибо за исторические книги. История это одна из области которой увлекаюсь.

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