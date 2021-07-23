Горский - Нерон
В начале 68 года Нерон, счастливо избежав гибели в штормовом море, ступил на берег Италии. Император привез из Греции 1808 (!) полученных за свои победы венков - абсолютный рекорд всех времен и народов. Свое победное шествие он начал с Неаполя. По древней греческой традиции победитель Олимпийских игр вступал в родной город через пролом в городской стене. Это символизировало, что такой выдающийся муж оградит город от неприятностей лучше всяких защитных Сооружений. В Неаполе, так же, как затем в Акции, Альбане и самом Риме, часть стены тоже снесли. Император въезжал в города во всем своем великолепии и непременно на белых конях.
Римляне стали очевидцами нового невиданного зрелища - мирного триумфа. Колесница, на которой он ехал, была историческим раритетом - триумфальной колесницей Августа. За плечами императора развевался пурпурный в золотых звездах плащ, его голову венчал оливковый олимпийский венок, еще один, лавровый, Нерон торжественно держал в руке. Перед колесницей несли всю его коллекцию греческих наград с пояснительными табличками, где и за что они получены. Позади императора шла его бесчисленная свита, августи- анцы, скандирующие здравицы в честь вождя, и гвардейцы. Толпы народа кропили душистым шафраном дорогу, по которой шла процессия, приносили жертвы богам, дарили императору певчих птиц, как символ сладкозвучности его голоса, а кроме них праздничные ленты и сласти.
Толпа кричала: «Да здравствует Олимпийский победитель! Да здравствует Пифийский победитель! Август! Август! Да здравствует Нерон, наш Геркулес! Да здравствует Нерон, наш Аполлон! Единственный победитель всех состязаний, единственный с начала времен! Август! Август! О божественный голос! Благословен, кто слышит тебя!» Все свои венки Нерон выставил в Большом цирке вокруг египетского обелиска. Но потом, не желая разлучаться с милыми сердцу трофеями, часть забрал и развесил у себя в спальне.
Горский А. - Нерон. Денди, которого считали сатаной
СПб.: Издательский Дом «Нева», 2006. 320 с.
ISBN 5-7654-4657-4
Горский А. - Нерон. Денди, которого считали сатаной - Оглавление
- «И придет Диавол в сильной ярости»
- «Пусть убивает, лишь бы царствовал!», или Детство Нерона
- Анатомия Римского орла, или Немного науки, без которой не обойтись
- Две императрицы, или Роковые женщины Клавдия
- Луций Сенека, или Педагогический эксперимент великого моралиста
- Мама против тети, или Среди политики и магии
- Закат Клавдия, или Восхождение Нерона
- «И законов попранье нарушит...», или Золотое пятилетие
- Борьба пауков во дворце, или «Уж не боюсь ли я Юлиева закона!»
- Нерон и секс, или Коллекционер ощущений
- Три способа убить маму
- Способ стать богом, или «Это ты взошел на востоке!»
- Как Рим сделать Грецией, или Хобби мешает работе
- «Ты и честен, и добр, и чист, но страшен», или Императорское литературное общество
- Император показывает зубы, или 62-ой, в котором все изменилось
- Годы небывалого, или Император в калейдоскопе жизни
- Тайна Великого пожара, или «Пока живу, пускай земля огнем горит!»
- Как построить Рим, или «Наконец-то я буду жить по-человечески!»
- «Словно бы гром прогремел над землей», или Комета приносит несчастье
- Император ищет клад и теряет жену
- Быть достойным Нерона, или Греческая гастроль
- Нерон и еврейский вопрос, или Вечная Иудейская война
- Восстание, или Империя наносит ответный удар
- Тайна гибели Нерона
- А судьи кто?
ИСТОЧНИКИ
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Спасибо за исторические книги. История это одна из области которой увлекаюсь.